Лапорт недоволен игровым временем и готов уйти из «Ман Сити». На его место Пеп хочет взять Гвардиола (Foot Mercato)
Защитник Эмерик Лапорт хотел бы чаще играть за «Манчестер Сити».
По сведениям Foot Mercato, уроженец Франции не уверен в своем будущем, поскольку лишился постоянного места в стартовом составе. Он готов сменить команду, а «горожане» не собираются ему препятствовать, поскольку нацелены на подписание защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола – в его трансфере заинтересован главный тренер Пеп Гвардиола.
В текущем сезоне Лапорт провел 7 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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