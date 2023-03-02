Защитник Эмерик Лапорт хотел бы чаще играть за « ».

По сведениям Foot Mercato, уроженец Франции не уверен в своем будущем, поскольку лишился постоянного места в стартовом составе. Он готов сменить команду, а «горожане» не собираются ему препятствовать, поскольку нацелены на подписание защитника « » – в его трансфере заинтересован главный тренер .

В текущем сезоне Лапорт провел 7 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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