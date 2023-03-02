Лапорт недоволен игровым временем и готов уйти из «Ман Сити». На его место Пеп хочет взять Гвардиола (Foot Mercato)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Эмерик Лапорт РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

Защитник Эмерик Лапорт хотел бы чаще играть за «Манчестер Сити».

По сведениям Foot Mercato, уроженец Франции не уверен в своем будущем, поскольку лишился постоянного места в стартовом составе. Он готов сменить команду, а «горожане» не собираются ему препятствовать, поскольку нацелены на подписание защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола – в его трансфере заинтересован главный тренер Пеп Гвардиола.

В текущем сезоне Лапорт провел 7 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Skywalkker
Я конечно понимаю шейхов не хотят тратятся, но Гвардиола не слишком стар чтоб играть на таком уровне?)
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Евгений Громов 22
После завтра ждём в Баварии)
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Владислав Харламов
Пеп берет Гвардиола, а Карло Анчелотти
а Юрген Клоппа
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markoolio
Ответ blaugrano
Лапорта - к Лапорте, Гвардиола - к Гвардиоле.
Бернабеу на Бернабеу
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Vladyslav95
Гвардиол и Гвардиола. Хоть произведение пиши
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Юлия Закаблукова
После ухода компани, в сити не было монолитного защитника, стоунз, аке, лапорт, менди, мангал, никто на уровне так и не заиграл
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sugafree
Гвардиола хочет Гвардиола
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ganso 10
лапорт недоволен пепом гвардиолой. На его место он предложил лапорту
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Пылесос
А Лапорт пусть уходит в Барсу к Лапорту, чтобы все было по чесноку.
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deadjoker
Гвардиола хочет взять Гвардиола. Это же «кумовство» чистой воды.
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З А
непонятно чем он хуже Аканжи или Аке
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Марат Люсьеныч
чистая коррупция. взял сына в команду
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Holy Diver
Лапорта к Лапорте, Гвардиола к Гвардиоле. И всё довольны.
+19
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Марат Люсьеныч
чистая коррупция. берет сына в команду
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vjp6cmm2f9
Карло Анчелотти хочет Игора Новика
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vjp6cmm2f9
Пеппа Гвардиола
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ISkO
"Гвардиола хочет взять Гвардиола"
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Иван Иванов
Йошко Пепович Гвардиола - внебрачный сын , специально изменивший окончание фамилии чтобы не заподозрили нужно сделать тест ДНК ,вдруг было по молодости, когда Барса приезжала в Хорватию на еврокубки ...
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Даулет Калмагамбет
Это можно считать кумовством?
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yulay
Сити Гвардиолы или Сити Гвардиола?
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ljolik888
Все будет хорошо
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Дьяков Евгений
Чем этот клоун недоволен?
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спортикетт
лапорт это же тот игрок, который говорил что ему футбол не интересен и он даже не знает с кем у него матч на неделе...
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Нико Гонсалес
Ответ Severfan
а где шутки про Пепа и Гвардиола?
Надо чуть подождать)
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Severfan
а где шутки про Пепа и Гвардиола?
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