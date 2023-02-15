Большинство судей-любителей в Англии подвергались оскорблениям и угрозам, почти треть – физическому насилию: «Однажды судья лишится жизни в нашей стране»

Большинство арбитров-любителей в Англии подвергались оскорблениям и угрозам.

Опрос, проведенный BBC, показал высокий уровень запугиваний и угроз в адрес футбольных арбитров. Из 927 опрошенных судей-любителей 908 признались, что подвергались оскорблениям со стороны болельщиков, игроков или тренеров. Около 300 респондентов подвергались физическому насилию. 57 респондентов заявили об угрозах расправы, в том числе в адрес членов своих семей. При этом более половины респондентов отметили, что беспокоятся за свою безопасность.

«Они постоянно находятся в шаге от того, чтобы получить по лицу. Однажды в этой стране судья лишится жизни.

Подобное уже произошло в Нидерландах несколько лет назад (в 2012 году арбитр Рихард Ньивенхейзен умер после того, как во время матча его избили игроки юниорских команд – прим. Sports.ru), и они заметно изменили свою футбольную культуру», – сказал глава Ассоциации рефери Пол Филд.

«Благодаря ужесточению санкций, ведущим инновациям и новой трехлетней стратегии судейства, которую вскоре планируется внедрить, мы намерены решить эту проблему и создать более безопасную и инклюзивную среду, чтобы наши официальные лица на матчах могли получить длительный и полноценный опыт работы», – прокомментировала ситуацию Футбольная ассоциация Англии.

В прошлом году футбольная ассоциация дисквалифицировала 380 игроков и тренеров за нападение или угрозы судьям и официальным лицам во время матчей.

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