Большинство судей-любителей в Англии подвергались оскорблениям и угрозам, почти треть – физическому насилию: «Однажды судья лишится жизни в нашей стране»

Теги премьер-лига Англия происшествия судьи BBC Футбол

Большинство арбитров-любителей в Англии подвергались оскорблениям и угрозам.

Опрос, проведенный BBC, показал высокий уровень запугиваний и угроз в адрес футбольных арбитров. Из 927 опрошенных судей-любителей 908 признались, что подвергались оскорблениям со стороны болельщиков, игроков или тренеров. Около 300 респондентов подвергались физическому насилию. 57 респондентов заявили об угрозах расправы, в том числе в адрес членов своих семей. При этом более половины респондентов отметили, что беспокоятся за свою безопасность.

«Они постоянно находятся в шаге от того, чтобы получить по лицу. Однажды в этой стране судья лишится жизни.

Подобное уже произошло в Нидерландах несколько лет назад (в 2012 году арбитр Рихард Ньивенхейзен умер после того, как во время матча его избили игроки юниорских команд – прим. Sports.ru), и они заметно изменили свою футбольную культуру», – сказал глава Ассоциации рефери Пол Филд.

«Благодаря ужесточению санкций, ведущим инновациям и новой трехлетней стратегии судейства, которую вскоре планируется внедрить, мы намерены решить эту проблему и создать более безопасную и инклюзивную среду, чтобы наши официальные лица на матчах могли получить длительный и полноценный опыт работы», – прокомментировала ситуацию Футбольная ассоциация Англии.

В прошлом году футбольная ассоциация дисквалифицировала 380 игроков и тренеров за нападение или угрозы судьям и официальным лицам во время матчей.

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6 комментариев

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ancora85
Ответ Wesley
Не лучший момент для такого опроса) Учитывая последние художества английских судей
Дак поэтому и прибедняются. )) Легко и непринужденно стрелки переводят в другую плоскость.
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Птюч
Ответ Enotaz24
А у нас можно избить судью и ничего не изменится.
в Бразилии могут и ножом пырнуть!
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Уся Ваткин
А ещё они на мыло идут
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0
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omsk1716
Неудивительно что об этом говорят в Англии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wesley
Не лучший момент для такого опроса) Учитывая последние художества английских судей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
А у нас можно избить судью и ничего не изменится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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