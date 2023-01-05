Игрока из лиги Новой Аквитании дисквалифицировали на 25 лет. Он избил судью кулаками и ногами – возможно, за расизм

Теги лига 1 Франция дисквалификации происшествия судьи Федерация футбола Франции дискриминация Футбол

Игрока из лиги Новой Аквитании дисквалифицировали на 25 лет.

Новая Аквитания – регион Франции, созданный в соответствии с территориальной реформой французских регионов 2014 года в результате объединения регионов Аквитания, Лимузен и Пуату-Шаранта.

22-летний футболист клуба «Ла-Реоль» в октябре 2022 года несколько раз ударил судью кулаками и ногами после игры с клубом «Монсегюр». Отмечается, что сам игрок не принимал участия в матче.

Сначала округ вынес решение о наказании сроком в 11 лет, но затем региональный апелляционный комитет увеличил дисквалификацию до 25 лет. Это самое большое возможное наказание после пожизненного отстранения.

Президент «Ла-Реоля» назвал такую дисквалификацию «очень суровым наказанием» и заявил, что футболист его клуба ударил арбитра в ответ на расистские оскорбления.

Футбольная лига Новой Аквитании отметила, что дело еще не закрыто.

«Мы не знали о расистских высказываниях судьи в адрес ударившего его футболиста. Я поговорил с председателем апелляционного комитета, который без колебаний вернется к рассмотрению дела.

С одной стороны, мы непримиримо относимся к нападениям на официальных лиц, но с другой стороны, мы также обращаем внимание на расистские высказывания», – заявил президент лиги Саид Эннджими.

6 комментариев

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Pertinax Gandi
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Ну конечно, они потом всегда ссылаются на расизм.
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Назар Игорь
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Напишите просто - Франция, зачем пудрить мозги? Я сначала подумал что Аквитания экзотическая страна где-нибудь в Полинезии, оказалось просто область Франции.
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Mazzari2.0
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Вообщем, защитник замка Ла-Реоль, после поединка с Монсегюром, нарушил честь рыцаря и аббатство требует призвать его к ответу, во имя короля.
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HoratioH
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— Он избил судью.
— Дисквалифицировать на 25 лет!
— Говорит, что из-за расизма.
— Ээээ… Дисквалифицировать судью на 25 лет!
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Михаил1970
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А Широкова за такое чуть не посадили.
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Толик Изверг
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Разыграл черную карту, козырную.
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