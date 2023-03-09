Томори – игрок матча с «Тоттенхэмом»: «Лучше всех проявил себя в надежной обороне «Милана»

Теги Милан Лига чемпионов УЕФА рейтинги Тоттенхэм Фикайо Томори Футбол

Защитник «Милана» Фикайо Томори признан лучшим игроком матча с «Тоттенхэмом» (0:0).

Команды встречались в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Милан» сильно сыграл в обороне. Гости мало что позволили сопернику, а Томори лучше всех проявил себя в надежной линии обороны итальянцев. Англичанин блестяще сыграл на родине и смело шел в атаку, когда того требовала ситуация», – отметили технические наблюдатели УЕФА.

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3 комментария

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kaka10
Оборонялась вся команда, поэтому Томори сложно выделить. Если индивидуально, то Тэо был лучшим. Успевал везде. Заставил Ромеро не возвращаться на поле после подката)
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Iman Asanakunov
Браим тоже не плох
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Томори был хорош
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