Томори – игрок матча с «Тоттенхэмом»: «Лучше всех проявил себя в надежной обороне «Милана»
Защитник «Милана» Фикайо Томори признан лучшим игроком матча с «Тоттенхэмом» (0:0).
Команды встречались в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Милан» сильно сыграл в обороне. Гости мало что позволили сопернику, а Томори лучше всех проявил себя в надежной линии обороны итальянцев. Англичанин блестяще сыграл на родине и смело шел в атаку, когда того требовала ситуация», – отметили технические наблюдатели УЕФА.
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