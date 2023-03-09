Томори – игрок матча с «Тоттенхэмом»: «Лучше всех проявил себя в надежной обороне «Милана»

Защитник « » признан лучшим игроком матча с « » (0:0).

Команды встречались в ответной игре 1/8 финала чемпионов.

«Милан» сильно сыграл в обороне. Гости мало что позволили сопернику, а Томори лучше всех проявил себя в надежной линии обороны итальянцев. Англичанин блестяще сыграл на родине и смело шел в атаку, когда того требовала ситуация», – отметили технические наблюдатели УЕФА.