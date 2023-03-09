Пиоли о выходе «Милана» в 1/4 ЛЧ: «Просил ребят показать характер. Знали, что будет тяжело с «Тоттенхэмом», но справились»

оценил выход « » в 1/4 финала чемпионов.

Главный тренер «россонери» высказался после ответного матча с « » (0:0, первая игра – 1:0).

«Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу.

Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», – сказал Пиоли.