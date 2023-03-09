Пиоли о выходе «Милана» в 1/4 ЛЧ: «Просил ребят показать характер. Знали, что будет тяжело с «Тоттенхэмом», но справились»
Стефано Пиоли оценил выход «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Главный тренер «россонери» высказался после ответного матча с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0).
«Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу.
Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», – сказал Пиоли.
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