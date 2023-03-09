Пиоли о выходе «Милана» в 1/4 ЛЧ: «Просил ребят показать характер. Знали, что будет тяжело с «Тоттенхэмом», но справились»

Теги Милан Стефано Пиоли Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

Стефано Пиоли оценил выход «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «россонери» высказался после ответного матча с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0).

«Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу.

Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», – сказал Пиоли.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k9xjcbp5ym
Характер есть, это все знают. Но с атакой и реализацией пока что беда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий