Конте о вылете от «Милана»: «Не могу упрекать ребят, они сделали все возможное. «Тоттенхэму» не хватает лидера, который мог бы решить исход»
Антонио Конте оценил вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов.
Главный тренер «шпор» высказался после ответного матча 1/8 финала с «Миланом» (0:0, первая игра – 0:1).
«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшней игре. Меньян очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.
В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.
Думаю, мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон», – сказал Конте.
Когда ппригрывает командам из 2 двиз то тагда кто виноват?
играли с чемпионом италии у которого вратарь и оборона на голову выше, а нападение как минимум не хуже. так чего ты хотел от этого состава ттх, финала?)