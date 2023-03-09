Конте о вылете от «Милана»: «Не могу упрекать ребят, они сделали все возможное. «Тоттенхэму» не хватает лидера, который мог бы решить исход»

Теги Милан Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте оценил вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов.

Главный тренер «шпор» высказался после ответного матча 1/8 финала с «Миланом» (0:0, первая игра – 0:1).

«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшней игре. Меньян очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

Думаю, мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон», – сказал Конте.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SWAGG
Ответ Begmyrat Bayramow
Из списка половину он сам хотел купить. Когда ппригрывает командам из 2 двиз то тагда кто виноват?
из этих игроков он купил только кулушевски и перишича за 0 копеек которые ключевые игроки команды. так где половина игроков?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Begmyrat Bayramow
Ответ SWAGG
я извиняюсь, а в какой футбол он должен играть с таким подбором игроков?) второй вратарь форстер, безмозглый ромеро, сбитый летчик лангле, лз дэвис играющий цз, топарь эмерсон, английский брусок скипп, древний как дедушкин москвич перишич, мертвый сон, из норм игроков в старте вышли только кейн, хейбьерг и кулусевски. играли с чемпионом италии у которого вратарь и оборона на голову выше, а нападение как минимум не хуже. так чего ты хотел от этого состава ттх, финала?)
Из списка половину он сам хотел купить.
Когда ппригрывает командам из 2 двиз то тагда кто виноват?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Begmyrat Bayramow
У конте очень убогий футбол аж тошнит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SWAGG
Ответ каток Третьяка
убогий футбол с таким подбором футболистов... Конте аут, он уже навряд ли может что-то дать этому тоттенхэму
я извиняюсь, а в какой футбол он должен играть с таким подбором игроков?) второй вратарь форстер, безмозглый ромеро, сбитый летчик лангле, лз дэвис играющий цз, топарь эмерсон, английский брусок скипп, древний как дедушкин москвич перишич, мертвый сон, из норм игроков в старте вышли только кейн, хейбьерг и кулусевски.
играли с чемпионом италии у которого вратарь и оборона на голову выше, а нападение как минимум не хуже. так чего ты хотел от этого состава ттх, финала?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Лидера на тренерской позиции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bello Jiafra
ТТХ тренера нормального не хватает, а не лидера.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
убогий футбол с таким подбором футболистов... Конте аут, он уже навряд ли может что-то дать этому тоттенхэму
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Конте, Тоттенхэм и ЛЧ. Убойная смесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий