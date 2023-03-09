Конте о вылете от «Милана»: «Не могу упрекать ребят, они сделали все возможное. «Тоттенхэму» не хватает лидера, который мог бы решить исход»

оценил вылет « » из чемпионов.

Главный тренер «шпор» высказался после ответного матча 1/8 финала с « » (0:0, первая игра – 0:1).

«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшней игре. Меньян очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

Думаю, мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон», – сказал Конте.