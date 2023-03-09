Месси не забил в плей-офф ЛЧ в 4 сезонах из 18
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси остался без голов в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1, 0:2).
Аргентинец не забил на стадии плей-офф в турнире в 4-м сезоне из 18.
Ранее это случилось в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов, а также на старте карьеры Месси – в сезонах-2005/06 и 2006/07.
У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
p.s. не являюсь сопереживателем ни одного, ни второго
От него ещё не отказался 50 клубов Европы как от роналду.
а полыхает сейчас как раз у мессибоев, подобных тебе. И ты даже представить не можешь насколько это видно со стороны по вашим комментариям. И оооочень забавно)