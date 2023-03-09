Месси не забил в плей-офф ЛЧ в 4 сезонах из 18

Форвард «ПСЖ» остался без голов в матчах 1/8 финала чемпионов с «Баварией» (0:1, 0:2).

Аргентинец не забил на стадии плей-офф в турнире в 4-м сезоне из 18.

Ранее это случилось в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов, а также на старте карьеры Месси – в сезонах-2005/06 и 2006/07.

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог