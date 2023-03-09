Месси не забил в плей-офф ЛЧ в 4 сезонах из 18

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси остался без голов в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1, 0:2).

Аргентинец не забил на стадии плей-офф в турнире в 4-м сезоне из 18.

Ранее это случилось в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов, а также на старте карьеры Месси – в сезонах-2005/06 и 2006/07.

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

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48 комментариев

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Sanchello
Ответ Мукунку хороший
Визжать не по делу в микрофон Месси,Месси это завсегда.. а сейчас когда пешеход просто откровенно проходил пешком- полная тишина.. дайте объективную оценку., скажите что он был мертвее всех… нет молчат.. напрасно.. зритель всё видит..пора на пенсию)))
совершенно согласен. из каждого утюга пели ему оды после чм. при этом кринж сыграл отвратительно и его поносили будь здоров тоже!!! сейчас этот гном обделался по полной - и вот она политика двойных стандартов во всей красе!
p.s. не являюсь сопереживателем ни одного, ни второго
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Илья Бодров
Классика.Снова суровые немцы, Рычащий Мюлла, огромный Горецка, ухмыляющийся Нойер и малыш Мессюк как обычно избит Германией.несчастненький писижо
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Айлин 1990
Ответ Alex Rhea
Ни одна команда с амбициями не возьмёт его
Роналду да, но Месси возьмёт любой клуб.
От него ещё не отказался 50 клубов Европы как от роналду.
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Sanchello
Ответ Universal1000
Шупо Моттинг или Гнабри? Ахахахаха. Осталось числануть с турнира нафиг распиаренного Холланда и, пожалуй, Реал с влиянием через ручные СМИ Переса на голосования(а то еще раскрутит Винисиуса через расисткую тему болезненную). И всё. Остальным некого выставлять даже, чтобы Мбаппе со второго места подвинуть. Реал 99% вылетит, команда инвалидов объективно и не потянет второй раз на фарте. Сити? Посмотрим.) Холанд их скорее ослабил как команду. Но шансы есть пока.
ха ха ха ха ха
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Айлин 1990
Ответ Деметрио
Народ, прекратите хейтить Месси. Он виноват, что ли, что в 1/8 ЛЧ ПСЖ играл против Баварии, а не с Клермоном или Аяччо? Вот уже послезавтра Лео сыграет с Брестом и там посмотрите, что на самом деле может ГОАТ.
Лучше играть против Клермона, чем играть против Аль Пиноккио, Аль Пенисто. Лига который 200 в мире.
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Sanchello
Ответ Фанат Лионеля Месси
Ну это вроде бы даже логично,что тяжелее играть против игрока,который может спокойно забивать с 2-ых офсайдах и ему за это ничего не сделают Логично
он хоты бы впринципе забивал, в отличии от аргентинского распиаренного нуля
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Sanchello
Ответ Barca, Liverpool_forever
Ахренеть, что творится на сайте… верблюдофаны вышли из норок и не успокаиваются… По факту на ЗМ было претендента - Мессии и Мбаппе. Оба вылетели из ЛЧ вчера. Остаётся учитывать только ЧМ. А там победитель Месси. Верблюды 🐪 полыхайте 🔥
ты не забывай, что тут есть и те, кому пофиг на верблюда и его фанатов. и таких много.
а полыхает сейчас как раз у мессибоев, подобных тебе. И ты даже представить не можешь насколько это видно со стороны по вашим комментариям. И оооочень забавно)
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rej1sta
Ответ Деметрио
Народ, прекратите хейтить Месси. Он виноват, что ли, что в 1/8 ЛЧ ПСЖ играл против Баварии, а не с Клермоном или Аяччо? Вот уже послезавтра Лео сыграет с Брестом и там посмотрите, что на самом деле может ГОАТ.
Вот бы дали Порту, Аякс или Лион…
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rej1sta
Ответ Филипп Петров
Не хочу злорадствовать. Но разве вылет в 1/8 - весомый аргумент для выигрыша ЗМ? 🙃
Его главный конкурент за ЗМ тоже вылетел, ничего не показав. Если только Холанд возьмет ЛЧ с Сити, то сможет побороться.
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svaz
Ответ Aibek Zhaparov
sports.ru где интервью Мюллера после матча?? Он сказал - Играть против Месси было очень легко во всех матчах, но в то же время на клубном уровне во всех матчах Криштиану Роналду для нас (для Баварии) был большой проблемой. Почему не хотите выпускать в ленту новостей это интервью?
спросить бы у боатенга
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Мукунку хороший
Визжать не по делу в микрофон Месси,Месси это завсегда.. а сейчас когда пешеход просто откровенно проходил пешком- полная тишина.. дайте объективную оценку., скажите что он был мертвее всех… нет молчат.. напрасно.. зритель всё видит..пора на пенсию)))
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JealousNobody
позорище
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Gaiar
Ответ Филипп Петров
Не хочу злорадствовать. Но разве вылет в 1/8 - весомый аргумент для выигрыша ЗМ? 🙃
Ну, как показал 2018 для ЗМ достаточна левая ЛЧ, бронза ЧМ и провальная половина года, так что да, ЧМ + Лига 1 весомый аргумент
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Raybay
Ответ Alex Rhea
Ни одна команда с амбициями не возьмёт его
ради цели можно пожертвовать личкой
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Topordo
Ответ Raybay
я бы все таки перешел в сити и сделал бы еще 1 попытку, можно и в баварию , по зп можно не париться когда стоит вопрос о лч зп можно пожертвовать, а потом спокойно в млс, к арабам, в аргентину, прощальный матч с барселоной
В Сити то зачем? С таким же успехом можно и в ПСЖ остаться.
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Alex Rhea
Ответ Raybay
я бы все таки перешел в сити и сделал бы еще 1 попытку, можно и в баварию , по зп можно не париться когда стоит вопрос о лч зп можно пожертвовать, а потом спокойно в млс, к арабам, в аргентину, прощальный матч с барселоной
Ни одна команда с амбициями не возьмёт его
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Raybay
я бы все таки перешел в сити и сделал бы еще 1 попытку, можно и в баварию , по зп можно не париться когда стоит вопрос о лч зп можно пожертвовать, а потом спокойно в млс, к арабам, в аргентину, прощальный матч с барселоной
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zer
всё таки французская лига это лига фермеров. ЛЧ всегда показывает кто чего стоит и ПСЖ опять обделался
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Raybay
ничего страшного, нужен хороший более гибкий в тактическом плане тренер, будет еще 1 попытка, а нет - так в млс или в аргентину, когда за плечами такие достижения можно спокойно встречать игровую "старость"
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orelik_1987
С утра на спортс везде - Месси. Месси вылетел из ЛЧ, Месси не забил, Месси столько то лет не выходит в финал, Месси после перехода в ПСЖ сделал столько то того-то! Спортс! Что там в Грузии вообще? А то давно новостей не писали
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deadjoker
Его горецка съел в первом тайме и видимо Лео расстроился после этого и решил не играть.
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Артём барса
Ответ Aibek Zhaparov
sports.ru где интервью Мюллера после матча?? Он сказал - Играть против Месси было очень легко во всех матчах, но в то же время на клубном уровне во всех матчах Криштиану Роналду для нас (для Баварии) был большой проблемой. Почему не хотите выпускать в ленту новостей это интервью?
Мюллеру было легко, а Боатенгу еще легче
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Бухгалтер2021
пешеход давно сдал
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Деметрио
Народ, прекратите хейтить Месси. Он виноват, что ли, что в 1/8 ЛЧ ПСЖ играл против Баварии, а не с Клермоном или Аяччо? Вот уже послезавтра Лео сыграет с Брестом и там посмотрите, что на самом деле может ГОАТ.
+5
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Айлин 1990
МЕССИ ЧЕМПИОН МИРА. И ЗМ2023 его. Нравится вам или нет, терпите хейтеры. Вечно будете плакать.
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