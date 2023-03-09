Месси 8-й год подряд не дошел до финала Лиги чемпионов
«ПСЖ» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (0:1, 0:2).
Команды Лионеля Месси не выходят в финал турнира с 2015 года, когда аргентинец в составе «Барселоны» выиграл этот трофей, победив «Ювентус» (3:1).
У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
Я вообще думаю, если бы он вернулся в нынешнюю Барсу, они бы взяли лч) Защита и полузащита у них топ, а вот крутой 10ки или или игрока аля фантазиста не хватает, Месси бы идеально вписался. Но этого скорее всего не будет.
Ну так совпало - в Барсе кризис, в Псж просто команды нету. Нельзя обвинять в этом только его.
Вот такая мелочная секта бородатого опорника...
Ожидание:
Полуфинал лч: ПСЖ - Барса, финал ЛЧ: Сити - Барса
Реальность: Барса вылетает в 1/16 ЛЕ, ПСЖ вылетает в 1/8 ЛЧ
Ссылка на скрин с прогнозом:
https://postimg.cc/kVnM0Y56
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