Месси 8-й год подряд не дошел до финала Лиги чемпионов

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Футбол

«ПСЖ» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (0:1, 0:2).

Команды Лионеля Месси не выходят в финал турнира с 2015 года, когда аргентинец в составе «Барселоны» выиграл этот трофей, победив «Ювентус» (3:1).

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
И зачем это здесь? Условный Варди тоже за 8 лет ни одного финала, так можно кучу новостей клепать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амон
целое поколение выросло не видевших месси с кубком ЛЧ, а более старшее поколение помнит ЛЧ 2009 с душком, вот и вся карьера в лучшем турнире по футболу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Бестрофейник 19/20
Месси странный предмет. Чем меньше трофеев, тем ближе к ЗМ
Стату его открой и увидишь, что он всегда был топ-3, когда получал ЗМ. А стата это важный критерий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ janitor
Ну он же бог по мнению местных глоров. Мог бы и затащить
К сожалению не те годы, да и не та команда.
Я вообще думаю, если бы он вернулся в нынешнюю Барсу, они бы взяли лч) Защита и полузащита у них топ, а вот крутой 10ки или или игрока аля фантазиста не хватает, Месси бы идеально вписался. Но этого скорее всего не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Бестрофейник 19/20
Месси странный предмет. Чем меньше трофеев, тем ближе к ЗМ
ЧМ не трофей? Ясно))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
janitor
Ответ Iamliam
Такой странный заголовок. Как будто выходить каждый год в финал ЛЧ это какая-то обыденная задача) Ну так совпало - в Барсе кризис, в Псж просто команды нету. Нельзя обвинять в этом только его.
Ну он же бог по мнению местных глоров. Мог бы и затащить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Бестрофейник 19/20
Месси странный предмет. Чем меньше трофеев, тем ближе к ЗМ
ЧМ - важнее, ЧМ - важнее, ЧМ - важнее, ЧМ - важнее )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бестрофейник 19/20
Ответ Юрий Музыка
где ж меньше,чемпион мира,чемпион Франции.. - мало?
Левандовски, выигравший всё на клубном уровне с Баварией: да, не мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
janitor
Ответ Юрий Музыка
где ж меньше,чемпион мира,чемпион Франции.. - мало?
А кубок франции у него есть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Музыка
Ответ Бестрофейник 19/20
Месси странный предмет. Чем меньше трофеев, тем ближе к ЗМ
где ж меньше,чемпион мира,чемпион Франции.. - мало?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яхай-Бле
4 левые пенки на ЧМ, вау какой гений, тащит клманду. Про партнеров, которые бегают и за пешего, никто ниче не говорит. Как вылетает из турнира, виноваты все 10 игроков, кроме зебест2022) просто позор. Вот так вот открыто сухари сушить каждый год и считаться гением всех времен
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Жаль, что не могу ставить плюсы. Спасибо спортс, окончательно убедился, что все эти комменты под постами о проекте скромность как минимум на половину сами боты из сайта, иначе и не объяснить всю эту веру в некое отличие топового Месси от того же Роббена или Рибери даже по размерам, резкости и дриблинга засчёт смещения центра тяжести. Так и работает вся ФИФА.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Такой странный заголовок. Как будто выходить каждый год в финал ЛЧ это какая-то обыденная задача)
Ну так совпало - в Барсе кризис, в Псж просто команды нету. Нельзя обвинять в этом только его.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Аллилуйя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Shaolin
Когда команда тащит и без него - Месси с флагом бежит впереди, когда надо тащить - Месси нет на поле.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
13
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Xaxaxa. 8-й год не дошёл, значит 8-й ЗМ ему. Шах и мат, хейтеры
видимо не на факсах сидишь,а в прачечной носки паришь,судя по твоему выпаду(нелепому)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovsyankin
No penalty no party
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бестрофейник 19/20
Месси странный предмет. Чем меньше трофеев, тем ближе к ЗМ
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oka79410
После победы на ЧМ, прежнего Месси больше не будет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
Как же не хватало Марчиняка этой игре
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Ну, в этот раз был максимально близок...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SWAGG
09.03.23 – самый позорный день в истории спортса, ведь после вылета предголевого пешехода они обвалили сайт сломав комменты)
Вот такая мелочная секта бородатого опорника...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lazizbek Gulyamov
8 ом марте 8 ом матче против Баварии вылетает 8-й год подряд который обеспечивает ему 8 ЗМ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дворовый футболист
Ну что ж. Теперь официально можно ржать (в очередной раз). Прогноз по ПСЖ и Барсе от Barca_mania от 22.08.22
Ожидание:
Полуфинал лч: ПСЖ - Барса, финал ЛЧ: Сити - Барса
Реальность: Барса вылетает в 1/16 ЛЕ, ПСЖ вылетает в 1/8 ЛЧ

Ссылка на скрин с прогнозом:
https://postimg.cc/kVnM0Y56

Гений, жду ответа
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Xaxaxa. 8-й год не дошёл, значит 8-й ЗМ ему. Шах и мат, хейтеры
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий