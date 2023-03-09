Месси 8-й год подряд не дошел до финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» вылетел из 1/8 финала чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (0:1, 0:2).

Команды Лионеля Месси не выходят в финал турнира с 2015 года, когда аргентинец в составе «Барселоны» выиграл этот трофей, победив «Ювентус» (3:1).

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог