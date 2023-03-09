Мюллер признан лучшим игроком матча «Бавария» – «ПСЖ»: «Успевал буквально везде, был настоящим лидером команды»

Хавбек «Баварии» признан лучшим игроком матча с « » (2:0).

Команды встречались в рамках ответной игры 1/8 финала чемпионов.

«Мюллер успевал буквально везде. Сыграл важную роль в первом голевом эпизоде и был настоящим лидером команды», – считает группа технических наблюдателей УЕФА.