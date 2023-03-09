Мюллер признан лучшим игроком матча «Бавария» – «ПСЖ»: «Успевал буквально везде, был настоящим лидером команды»

Теги Бавария ПСЖ Лига чемпионов УЕФА рейтинги Томас Мюллер Футбол

Хавбек «Баварии» Томас Мюллер признан лучшим игроком матча с «ПСЖ» (2:0).

Команды встречались в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мюллер успевал буквально везде. Сыграл важную роль в первом голевом эпизоде и был настоящим лидером команды», – считает группа технических наблюдателей УЕФА.

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8 комментариев

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jeckk
Не увядающий... Просто молодчик. Где то нашел колодец с живой водой что ли
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petro42z
Ответ Имя Фамилия
Шупо-Мотинг.
расстроен?
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petro42z
Ответ Раменки за Динамо
Вратарь Баварии - вот лучший игрок матча.
Создавал моменты и гасил их)))
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Barsa! bolshe chem klub
сегодня просто божил...

особенно запомнился когда у М’баппе отобрал мяч и пас сделал в розрез...

жаль тогда не забила Бавария...
короче сегодня баварский БМВ шейхи сами заправили 98 им бензином

и возила Бавария весь матч ПСЖ
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Раменки за Динамо
Вратарь Баварии - вот лучший игрок матча.
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Бестрофейник 19/20
Сколько ему лет? Просто гений, пахарь. Всю игру Баварии ведёт
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Адам Адамов
обсолютно заслуженно.
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Имя Фамилия
Шупо-Мотинг.
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