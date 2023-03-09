Мюллер признан лучшим игроком матча «Бавария» – «ПСЖ»: «Успевал буквально везде, был настоящим лидером команды»
Хавбек «Баварии» Томас Мюллер признан лучшим игроком матча с «ПСЖ» (2:0).
Команды встречались в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мюллер успевал буквально везде. Сыграл важную роль в первом голевом эпизоде и был настоящим лидером команды», – считает группа технических наблюдателей УЕФА.
особенно запомнился когда у М’баппе отобрал мяч и пас сделал в розрез...
жаль тогда не забила Бавария...
короче сегодня баварский БМВ шейхи сами заправили 98 им бензином
и возила Бавария весь матч ПСЖ