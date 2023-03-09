Орсато после ВАР отменил гол «Баварии» «ПСЖ» из-за офсайда у Мюллера во время удара Шупо-Мотинга

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА судьи Эрик-Максим Шупо-Мотинг Томас Мюллер Даниэле Орсато видеоповторы Футбол

Гол «Баварии» в ворота «ПСЖ» отменен после подсказки видеоассистента.

На 52-й минуте матча Лиги чемпионов форвард мюнхенцев Эрик-Максим Шупо-Мотинг пробил головой после навеса. Полузащитник Томас Мюллер, находившийся в момент удара в положении вне игры, тянулся ногой к мячу, чтобы подправить его траекторию, но не достал.

Главный судья Даниэле Орсато, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать гол.

«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция

16 комментариев

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Ахмет Мееров
Ответ Усама Бен Ладен
внимание , потерялся аргентинский мальчик , последний раз видели в матче против середняка из 5 лиги
Да,да
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Арни Южный
Ответ Усама Бен Ладен
внимание , потерялся аргентинский мальчик , последний раз видели в матче против середняка из 5 лиги
Также с ним пропала без вести черепаха-трансгендер 😂
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Elkorazon01
Ответ badrudinov
С кубком в руках не видел, пошёл плакать в этот момент? ))
В каждом матче нелепые пенки если ставить то сборная России возьмёт чм
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Крыс Пол
Очередная бредовая трактовка этого правила. Когда Рэшфорд несколько секунд бежит рядом с мячом, так это нормально, а здесь мяч возле Мюллера оказался на долю секунды - и сразу оффсайд. Хотя он вообще на эпизод не влиял и обзор не перекрывал.
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Zidan GOAT
Ответ badrudinov
С кубком в руках не видел, пошёл плакать в этот момент? ))
С этим подарком от шейхов?) не интересно, что ему хозяева дарят
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badrudinov
Ответ Zidan GOAT
Я последний раз видел у 11-метровой точке в Катаре )
С кубком в руках не видел, пошёл плакать в этот момент? ))
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Пинающий Достоинства
Ответ el ruso guapo
Абсурд, конечно. Мюллер вообще никак не влиял на эпизод. Донаруме в любом случае в угол нужно было прыгать. Он, априори не смог бы среагировать на возможный удар мюллера)
Если прыгаешь перед кипером- считают что влияешь
+3
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М.Ю!!!
Где мбаппе ??говорили с ним выиграют баварию )))
+5
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+5
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Sergey Petrov
А он просто Эрик-Максим Шупо-Мотинг или
Эрик-Максим Иванович Шупо-Мотинг Джуниор Третий ?
+8
-1
+7
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Дмитрий Гудков
Один итальянец отменил, другой применил
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#SharkTeam
Ну это же не рядом бежать пока другой не пробьет
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lampard4ever
Фактически, у немцев украли чистый гол. Ок.
+16
-3
+13
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serhio_ramos_
Волшебник там опять что ли слился.
+7
-4
+3
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Zidan GOAT
Ответ Усама Бен Ладен
внимание , потерялся аргентинский мальчик , последний раз видели в матче против середняка из 5 лиги
Я последний раз видел у 11-метровой точке в Катаре )
+51
-10
+41
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el ruso guapo
Абсурд, конечно. Мюллер вообще никак не влиял на эпизод. Донаруме в любом случае в угол нужно было прыгать. Он, априори не смог бы среагировать на возможный удар мюллера)
+34
-5
+29
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Усама Бен Ладен
внимание , потерялся аргентинский мальчик , последний раз видели в матче против середняка из 5 лиги
+63
-21
+42
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