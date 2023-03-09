Орсато после ВАР отменил гол «Баварии» «ПСЖ» из-за офсайда у Мюллера во время удара Шупо-Мотинга
Гол «Баварии» в ворота «ПСЖ» отменен после подсказки видеоассистента.
На 52-й минуте матча Лиги чемпионов форвард мюнхенцев Эрик-Максим Шупо-Мотинг пробил головой после навеса. Полузащитник Томас Мюллер, находившийся в момент удара в положении вне игры, тянулся ногой к мячу, чтобы подправить его траекторию, но не достал.
Главный судья Даниэле Орсато, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать гол.
«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция
Эрик-Максим Иванович Шупо-Мотинг Джуниор Третий ?