Орсато после ВАР отменил гол «Баварии» «ПСЖ» из-за офсайда у Мюллера во время удара Шупо-Мотинга

Гол «Баварии» в ворота «ПСЖ» отменен после подсказки видеоассистента.

На 52-й минуте матча чемпионов форвард мюнхенцев Эрик-Максим Шупо-Мотинг пробил головой после навеса. Полузащитник Томас , находившийся в момент удара в положении вне игры, тянулся ногой к мячу, чтобы подправить его траекторию, но не достал.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать гол.

«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция