Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» примет «ПСЖ», «Милан» в гостях у «Тоттенхэма»
«ПСЖ» в гостях сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В другом матче дня «Милан» на выезде будет противостоять «Тоттенхэму».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В сезоне 2008-09 Бавария Клинсмана была не так силен и там меси умудрился оформить дубль с помощью хавиньесты!
Но когда Бавария в пиковом состоянии без потери то у меси нет ни единого шанса!!! Его дриблинги и обводки не прокатиться (ведь немцы это не Эйбары и Нанты)!!
Чего стоять 8:2 и вероломные унижение 4:0 и 3:0 в 2012-13!!!
А также недавние 1:0 где старый пес30 бездарно слился !
P.s например тот же Португалец7 регулярно пачками забивал пиковому Баварию: 8 игр 9 голов!
Allez parisiens !
Команда должна сыграть на все 200 процентов, тогда победа будет за нами.
Allez, allez Les Rouge et Bleu !