Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» примет «ПСЖ», «Милан» в гостях у «Тоттенхэма»

« » в гостях сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала .

В другом матче дня « » на выезде будет противостоять « ».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:0

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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