Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» примет «ПСЖ», «Милан» в гостях у «Тоттенхэма»

Теги Бавария ПСЖ Милан Лига чемпионов УЕФА результаты Тоттенхэм Футбол

«ПСЖ» в гостях сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В другом матче дня «Милан» на выезде будет противостоять «Тоттенхэму».  

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Бавария Германия – ПСЖ Франция
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

Тоттенхэм Англия – Милан Италия
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Аргентинца30 в 2015 году повезло что бавария играла без своих лидеров : Роббен,Рибери и Алаба! Меси идеально воспользовался с этим шансом!

В сезоне 2008-09 Бавария Клинсмана была не так силен и там меси умудрился оформить дубль с помощью хавиньесты!

Но когда Бавария в пиковом состоянии без потери то у меси нет ни единого шанса!!! Его дриблинги и обводки не прокатиться (ведь немцы это не Эйбары и Нанты)!!

Чего стоять 8:2 и вероломные унижение 4:0 и 3:0 в 2012-13!!!
А также недавние 1:0 где старый пес30 бездарно слился !

P.s например тот же Португалец7 регулярно пачками забивал пиковому Баварию: 8 игр 9 голов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olympiq
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Удачи и победы Пари Сен-Жермен. Более уверен в том, что ПСЖ будет сегодня биться. Команда должна сыграть на все 200 процентов, тогда победа будет за нами. Allez, allez Les Rouge et Bleu !
Верим в победе вашей любимой команды. Удачи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
Ответ che kaif
Сегодня Мбаппе выйдет на 1 место в списке лучших бомбардиров туринра🇲🇫
Удачи нашему клубу. Сегодня Килиан и Лео должны показать то, что они показали в финале ЧМ.
Allez parisiens !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
Удачи и победы Пари Сен-Жермен. Более уверен в том, что ПСЖ будет сегодня биться.
Команда должна сыграть на все 200 процентов, тогда победа будет за нами.

Allez, allez Les Rouge et Bleu !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
Ответ Уэмбли Стедиум
ПыСеЖэ. ,как был неудачником ,так и останется.Они только короли во внутреннем чемпионате
Полнейшая ерунда.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уэмбли Стедиум
ПыСеЖэ. ,как был неудачником ,так и останется.Они только короли во внутреннем чемпионате
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Ждём прохода Баварии!!!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уэмбли Стедиум
Удачи Баварии и Тоттенхему !!!!!!!!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Сегодня Мбаппе выйдет на 1 место в списке лучших бомбардиров туринра🇲🇫
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.sh.s.
теперь надо будет по каналам прыгать, потому что в обоих матчах есть интрига жаль что обе матча начинаются одновременно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
удачи россонери в Лондоне 🔴⚫
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
!Sc@ryClown!
финал Сити-ПСЖ станет украшением турнира,делайте выводы,и болейте сегодня за ПСЖ.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илана Аникина
Сегодня в Мюнхене на ужин фирменная боварская закуска "жаркое из черепашки и ассорти из жареных лягух со всего света"
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Footballeur
Бавария как команда сильнее, но Мбаппе может решить исход поединка в пользу ПСЖ.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Удачи «Баварии»!!!
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
ПСЖ победы. Ожидаю хаосный футбол в котором победит клуб у которого лидеры финалистов ЧМ 22
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Жду сегодня огненного и драматичного матча в Мюнхене.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rusichi
ПСЖ-Бавария сегодня за выход в 1/4. А мог быть и финал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Сегодня Париж ещё на годик отложит мечту об ушастой чашке.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ждем огня!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамиль Измайлов
Удачи королю футбола 🇦🇷
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Вот сегодня будет жара!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий