«Когда Месси злится, шансов нет ни у кого». Лаутаро о комментариях нидерландцев перед игрой с Аргентиной

Теги Интер сборная Нидерландов по футболу Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес рассказал, как комментарии нидерландцев вывели Лионеля Месси из себя.

Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Они много обсуждали нас и то, что происходило во время матча, якобы мы проявляли агрессию, но перед игрой именно они больше говорили. Мы были сосредоточены на игре, но видели их заявления.

Когда Месси злится, ни у кого нет шансов, и это, конечно, важно для нас», – отметил форвард «Интера» и Аргентины.

А можно так себя вести, когда выиграл? Аргентинцы поиздевались над Нидерландами сразу после победы по пенальти

Вратарь Нидерландов Нопперт: «Месси – человек. Он тоже может ошибаться – мы видели это на старте ЧМ»

Скалони о матче с Нидерландами на ЧМ: «Их тренер говорил, что у нас было на одного игрока меньше, когда Месси не получал мяч. Они задели лучшего – тем хуже для них»

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Анатолий Дмитриевич
смешно. вернее, грустно, что даже такую простую игру как футбол люди не могут воспринимать адекватно((
Дмитрий Анатольевич, не все на данном ресурсе являются мессионэрами🤷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramin Mamedov
Ответ Крыс Пол
Хорошо, что Бавария не вызывает у Лео злости: в матчах с мюнхенским клубом аргентинский волшебник по своей классике скромно и без лишних слов растворяется на поле.
смешно)) по классике - Барса с Баварией при жизни Лео встречалась 4 раза - 2 раза Барса прошла Баварию с 4 голами Лео, дважды Бавария
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
После 18.12.22 года, после победы сборной Аргентины на ЧМ поклонников португальского Кринжа7 не было слышно, видимо, уже немного оклемались)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Айлин 1990
Не спорю. Челси клуб с историей, никто это не отрицает. И мы адекватные, в отличие от вас. Ты вот сможешь признать, что роналду не уровень Месси, так как он ему не был никогда соперником???? Сейчас от тебя будет ответ и посмотрим))) Жду ответа, опять слился???))) Опять сбежал??)))🤣
Да бесполезно с ботоксными зомби спорить, у них аргументов уже не осталось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Геннадий Тимченко
равная игра была, что и подтвердил счёт
Где ты равную игру увидел?
До 80 минуты полная доминация Аргентины и лишь скамека Франции позволила перевернуть игру.
У Аргентины некому было заменить Отаменди, Ромеро, вместо Тальяфико уставшего вышел травмированный Акунья, вместо Молины вышел Монтиель.
Вместо Маккалистера Паредес.

У Франции усиления Команом, Конате, Камавингой, Коло Муани, Тчуамени.
У Аргентины Альвареса то некем было заменить, кроме Лаутаро что на травме, а под Ди Марию ровно 0 вингеров в составе, а ведь Дима выдержал только 60 минут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
Ответ Геннадий Тимченко
равная игра была, что и подтвердил счёт
смешно. вернее, грустно, что даже такую простую игру как футбол люди не могут воспринимать адекватно((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Пирс Морган
Они что уже вылазят потихоньку из пещер?
Эрнандес Эрнандес, он же Арманда и Драфа Дестройная вылез, хотя я его с момента победы Аргентины месяц точно не видел.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Комментарий удален модератором
Ой сколько боли, какой подбор слов, сколько в них обиды)))
Только вот ни одна федерация, а их в ФИФА 211, не подала даже ноту, ни один тренер и ни один игрок слова не сказали.
Только фанаты бездаря из аль насры в своем маня мире решили что можно купить ЧМ, где у каждой из 211 - ти федераций свое лобби и интересы)

Жаль вас)
Ну а Месси в истории как величайший и ему, как и миллиардам что праздновали его триумф, на боль и обиду фанатов роналду наплевать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ Эрнандес Эрнандес
Челси круче ПСЖ 👍 Согласен!!!
Не спорю.
Челси клуб с историей, никто это не отрицает.
И мы адекватные, в отличие от вас.
Ты вот сможешь признать, что роналду не уровень Месси, так как он ему не был никогда соперником????
Сейчас от тебя будет ответ и посмотрим)))
Жду ответа, опять слился???)))
Опять сбежал??)))🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Anton Abaturov
Ну можно и Гомесу, который поменчл его с Боатенгом местами. Почему вы это не вспоминаете?
Можем вспомнить про Аякс, Лион, Порту и бездаря в стенке, можно про АТМ с МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Oleg
Драфа, я у тебя спрашивал где ты была 18.12.2022, ты мне так и не ответила))) Месяц тебя не видно было после триумфа Аргентины. Болела что ли?)))
Они что уже вылазят потихоньку из пещер?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ SCHOKKKK
В четвертьфинале Лиги Чемпионов. А чё там барка?😂
Ну так ты и не ответил, 15 или 20 в АПЛ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimonivanov
Что характерно, сам Месси не так много комментариев даёт спустя месяцы после ЧМ. Зато вся эта свита вокруг него всё никак не успокоится, на каждом углу трещат и раздают интервью. Пора уже дальше двигаться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Анатолий Дмитриевич
сильнее была? ты футбол смотрел вообще?)) Аргентина только в допвремя три вернейших момента создала
равная игра была, что и подтвердил счёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ Эрнандес Эрнандес
ПСЖ без Месси играла в финале ЛЧ, а с ним не может пройти 1/8 уже второй год подряд)
Финал не финал. ПСЖ выиграл ЛЧ??)))
да или нет???)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Oleg
Триумф Аргентины на ЧМ вечная боль фанатов бездаря из аль насры. Жаль вас в какой то степени)))
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fedyatext
Ответ Геннадий Тимченко
следуя вашей логике и португальцы были сильнее марокканцев, но голов больше забили последние🤷 сработал план на игру, который включает замены, поэтому и вышла ничья, как с Францией, так и с Голландией
Ну да, португальцы были гораздо сильнее по составу, но проиграли потому что на стороне мароканцев была и удача, и игра хорошо построена. Аргентина же по 80 минут владела игрой в обоих матчах,+ еще в допах большую часть, и говорить что они в итоге были слабее соперников, только из-за плохих замен у одной команды, и хороших у других-бред. А то что у франции еще и была сильнее скамейка, и стоимость состава, что то не помогло им настроить игру перед матчем, и провалить первые 80 минут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тигр настоящий
будем болеть за баварию , естественно
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luurluur96@gmail.com
набивает место в сборный
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ Александр Тихомиров
по этой логике получается условный брайтон>псж? верно понимаю?
По этой логике, можешь найти рейтинг клубов. И это тебе ответ.
Эх Оликсандр)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHOKKKK
Ответ Айлин 1990
Челси сейчас 15 или 20 в АПЛ????
В четвертьфинале Лиги Чемпионов. А чё там барка?😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тигр настоящий
сегодня посмотрим на злого месси . здесь левых пенальти не будет, как с голландцами ...
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Получается у Месси нет злости, что он 8 лет не выигрывал лч?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHOKKKK
Ответ Эрнандес Эрнандес
Барса с кем будет играть в еврокубках? 😁
Барса и еврокубки это примерно как Барса и честное судейство, то есть совершенно разные понятия 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ Oleg
Драфа, я у тебя спрашивал где ты была 18.12.2022, ты мне так и не ответила))) Месяц тебя не видно было после триумфа Аргентины. Болела что ли?)))
Слезы, клиника, боли.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий