«Когда Месси злится, шансов нет ни у кого». Лаутаро о комментариях нидерландцев перед игрой с Аргентиной
Лаутаро Мартинес рассказал, как комментарии нидерландцев вывели Лионеля Месси из себя.
Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале ЧМ-2022.
«Они много обсуждали нас и то, что происходило во время матча, якобы мы проявляли агрессию, но перед игрой именно они больше говорили. Мы были сосредоточены на игре, но видели их заявления.
Когда Месси злится, ни у кого нет шансов, и это, конечно, важно для нас», – отметил форвард «Интера» и Аргентины.
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До 80 минуты полная доминация Аргентины и лишь скамека Франции позволила перевернуть игру.
У Аргентины некому было заменить Отаменди, Ромеро, вместо Тальяфико уставшего вышел травмированный Акунья, вместо Молины вышел Монтиель.
Вместо Маккалистера Паредес.
У Франции усиления Команом, Конате, Камавингой, Коло Муани, Тчуамени.
У Аргентины Альвареса то некем было заменить, кроме Лаутаро что на травме, а под Ди Марию ровно 0 вингеров в составе, а ведь Дима выдержал только 60 минут.
Только вот ни одна федерация, а их в ФИФА 211, не подала даже ноту, ни один тренер и ни один игрок слова не сказали.
Только фанаты бездаря из аль насры в своем маня мире решили что можно купить ЧМ, где у каждой из 211 - ти федераций свое лобби и интересы)
Жаль вас)
Ну а Месси в истории как величайший и ему, как и миллиардам что праздновали его триумф, на боль и обиду фанатов роналду наплевать.
Челси клуб с историей, никто это не отрицает.
И мы адекватные, в отличие от вас.
Ты вот сможешь признать, что роналду не уровень Месси, так как он ему не был никогда соперником????
Сейчас от тебя будет ответ и посмотрим)))
Жду ответа, опять слился???)))
Опять сбежал??)))🤣
да или нет???)))
Эх Оликсандр)))