«Когда Месси злится, шансов нет ни у кого». Лаутаро о комментариях нидерландцев перед игрой с Аргентиной

рассказал, как комментарии нидерландцев вывели из себя.

по пенальти обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале .

«Они много обсуждали нас и то, что происходило во время матча, якобы мы проявляли агрессию, но перед игрой именно они больше говорили. Мы были сосредоточены на игре, но видели их заявления.

Когда Месси злится, ни у кого нет шансов, и это, конечно, важно для нас», – отметил форвард « » и Аргентины.

А можно так себя вести, когда выиграл? Аргентинцы поиздевались над Нидерландами сразу после победы по пенальти

Вратарь Нидерландов Нопперт: «Месси – человек. Он тоже может ошибаться – мы видели это на старте ЧМ»

Скалони о матче с Нидерландами на ЧМ: «Их тренер говорил, что у нас было на одного игрока меньше, когда Месси не получал мяч. Они задели лучшего – тем хуже для них»