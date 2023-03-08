Широков о возможной отмене Fan ID: «Поддерживаю, если зрители вернутся на трибуны. Но зачем тогда весь сыр-бор был?»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия болельщики Светлана Журова Чемпионат.com Fan ID Футбол

Роман Широков поддержал инициативу отмены Fan ID.

«Если отмена приведет к тому, что зрители вернутся на трибуны, то инициатива правильная. Только зачем тогда был весь сыр-бор из-за этого Fan ID? Для меня непонятно. Если поможет возвращению болельщиков на трибуны и никак не будет связано с тем, что безопасность как-то пострадает, на что в основном сетовали, то такую инициативу нужно приветствовать.

Насколько я помню, Светлана Журова сказала, что могут отменить Fan ID, при этом не отменяя сам закон. Если таким образом разрешится, что все только будут только в плюсе, то я поддерживаю.

Безопасность все-таки и так контролируется: камеры везде есть. Если есть какие-то правонарушения, то их можно вычислять. Лучше тогда поставить работу на усовершенствование этих камер, которые иногда почему-то неожиданно отключаются. Наверное, можно обойтись и без Fan ID», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.

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10 комментариев

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Андрей Баженов
Камеры на ЦСКА-Зенит отключили??? ФСБ всë продумало под закон.
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Knight-XIV
Широков: а отмена фан уйди у игроков команд не скажется на безопасности арбитров во время матча??..
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mediaboss22
умение признавать ошибки и исправлять очень хорошее качество. но Рома в этом не очень силен кажется
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Сергей Сойко
Ну блин, народ, вы все охренели что ли? Билеты продают по паспорту, на кой хрен нужен этот айди?
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Moonwalker
Они все, что, думать начали? Может, стоило сначала попробовать? )))
И самое забавное, что даже если отменят - уже часть болельщиков не вернется. Мы вот вернули семьей свои абонементы, новые покупать уже вряд ли будем, потому как, во-первых, на свои места не купим (а сидели там много лет, рядом все знакомые, на другие места не хочется уже), а во-вторых, уже нет уверенности, что опять снова что-нибудь не передумают. Так что, ну ее нафиг, эту ромашку. Дома посмотрим. Почти 80-90к за сезон семьей сэкономим )))
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Александр Кудрявцев
Ответ Liver73
Сказал дебошир-рецидивист.
😁😁😁😁
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kin
Неожиданно отключаются))
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Kolg
Ответ Ваня Шипитко
Комментарий удален модератором
Да ну бред... Выкрикивали и будут

Какой-то хрен решил подняться через голову. Пока не получилось
Вот и всё
От нас же скрывают фамилии идейных
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Амин Чич
Что-то в твоем случае камеры, бедолаге судье не помогли
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Ваня Шипитко
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Liver73
Сказал дебошир-рецидивист.
+7
-3
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