Широков о возможной отмене Fan ID: «Поддерживаю, если зрители вернутся на трибуны. Но зачем тогда весь сыр-бор был?»

поддержал инициативу отмены Fan ID.

«Если отмена приведет к тому, что зрители вернутся на трибуны, то инициатива правильная. Только зачем тогда был весь сыр-бор из-за этого Fan ID? Для меня непонятно. Если поможет возвращению болельщиков на трибуны и никак не будет связано с тем, что безопасность как-то пострадает, на что в основном сетовали, то такую инициативу нужно приветствовать.

Насколько я помню, Светлана Журова сказала, что могут отменить Fan ID, при этом не отменяя сам закон. Если таким образом разрешится, что все только будут только в плюсе, то я поддерживаю.

Безопасность все-таки и так контролируется: камеры везде есть. Если есть какие-то правонарушения, то их можно вычислять. Лучше тогда поставить работу на усовершенствование этих камер, которые иногда почему-то неожиданно отключаются. Наверное, можно обойтись и без Fan ID», – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.

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