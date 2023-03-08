Широков о возможной отмене Fan ID: «Поддерживаю, если зрители вернутся на трибуны. Но зачем тогда весь сыр-бор был?»
Роман Широков поддержал инициативу отмены Fan ID.
«Если отмена приведет к тому, что зрители вернутся на трибуны, то инициатива правильная. Только зачем тогда был весь сыр-бор из-за этого Fan ID? Для меня непонятно. Если поможет возвращению болельщиков на трибуны и никак не будет связано с тем, что безопасность как-то пострадает, на что в основном сетовали, то такую инициативу нужно приветствовать.
Насколько я помню, Светлана Журова сказала, что могут отменить Fan ID, при этом не отменяя сам закон. Если таким образом разрешится, что все только будут только в плюсе, то я поддерживаю.
Безопасность все-таки и так контролируется: камеры везде есть. Если есть какие-то правонарушения, то их можно вычислять. Лучше тогда поставить работу на усовершенствование этих камер, которые иногда почему-то неожиданно отключаются. Наверное, можно обойтись и без Fan ID», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
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И самое забавное, что даже если отменят - уже часть болельщиков не вернется. Мы вот вернули семьей свои абонементы, новые покупать уже вряд ли будем, потому как, во-первых, на свои места не купим (а сидели там много лет, рядом все знакомые, на другие места не хочется уже), а во-вторых, уже нет уверенности, что опять снова что-нибудь не передумают. Так что, ну ее нафиг, эту ромашку. Дома посмотрим. Почти 80-90к за сезон семьей сэкономим )))
Какой-то хрен решил подняться через голову. Пока не получилось
Вот и всё
От нас же скрывают фамилии идейных