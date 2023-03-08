Тим Цзю вдохновляется Роналду: «Он не боксер, но настоящий профессионал во всем. Мой отец вел армейский образ жизни, у меня все вдвое строже»
Тимофей Цзю рассказал, что вдохновляется профессионализмом Криштиану Роналду.
«Я немного навел справки о Криштиану Роналду – я знаю, что он не боксер, его подход к жизни такой же, как у меня сейчас, – он настоящий, на 100 процентов преданный своему делу спортсмен. Во всем.
Знаю, когда я рос, мой отец [Константин Цзю] вел армейский образ жизни. У меня все в два раза строже, чем было у него», – сказал боксер.
Тимофей Цзю сразится за звание временного чемпиона WBO в первом среднем весе с Тони Харрисоном. Бой состоится 12 марта.
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