Тим Цзю вдохновляется Роналду: «Он не боксер, но настоящий профессионал во всем. Мой отец вел армейский образ жизни, у меня все вдвое строже»

Теги Константин Цзю Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тимофей Цзю бокс Футбол

Тимофей Цзю рассказал, что вдохновляется профессионализмом Криштиану Роналду.

«Я немного навел справки о Криштиану Роналду – я знаю, что он не боксер, его подход к жизни такой же, как у меня сейчас, – он настоящий, на 100 процентов преданный своему делу спортсмен. Во всем.

Знаю, когда я рос, мой отец [Константин Цзю] вел армейский образ жизни. У меня все в два раза строже, чем было у него», – сказал боксер.

Тимофей Цзю сразится за звание временного чемпиона WBO в первом среднем весе с Тони Харрисоном. Бой состоится 12 марта.

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3 комментария

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Tazemyrat Kemalow
Ещё один Бадр, д скоко у неё этих Бадров 🤣
0
-1
-1
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steelerzz
Ответ QWertY
Зато у него бойфренд кикбоксер!
Завидуешь?)
+5
-2
+3
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QWertY
Зато у него бойфренд кикбоксер!
+4
-4
0
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