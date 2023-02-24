«Вторая Бундеслига – это 6-е или 7-е место РПЛ. Кому мы там нужны? В Серию B поехал бы за еду». Экс-защитник «Химок» Никитин о переходе в «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины
Алексей Никитин в интервью Sports.ru сравнил уровень Мир РПЛ и европейских лиг
31-летний защитник ранее выступал за «Уфу» и «Химки», а в феврале перешел в «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.
– По поводу лиг – я понимал, что в Европе нас не ждут. Например, я согласился бы поехать даже в низшие лиги – чтобы почувствовать жизнь в Европе, сделать шаг из России. Но когда обсуждал это с агентами, они говорили, что из-за паспорта там даже рассматривать не будут.
В целом я рассматривал все. И те чемпионаты, которые вокруг России, и те, которые дальше.
– В низшие лиги был готов только в топ-5? Вторая Бундеслига, Сегунда…
– Да кому мы нужны во второй Бундеслиге. Вторая Бундеслига – это шестое-седьмое место РПЛ. Можешь включить «Матч. Футбол» – увидишь, что там сумасшедший уровень. Когда мы играли на сборах в Австрии против «Санкт-Паули» или «Мюнхена 1860», они вообще шансов не оставляли.
Где-то во вторых лигах запрещены легионеры не из ЕС. Например, во вторую лигу Италии я поехал бы просто за еду – за 2 тысячи евро. Но многие двери закрывались из-за лимита.
– То есть вторые лиги Нидерландов и Португалии ты тоже рассматривал?
– Если я оказался в Боснии, как думаешь? Конечно, – сказал Никитин.
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РПЛ 6 лига европы ??а сколько человек от РПЛ было на ЧМ 2022 ???
Ты же не знаешь причины почему человек уехал...?? почти все клубы ФНЛ финансируются с бюджета ,с того самого бюджета ,который оплачивает ракеты что бы стрелять по соседней стране ....
Может ему важно не ассоциировать себе с этим?
не все в жизни измеряется деньгами! по себе знаю... было время работал как лошадь .... хорошая зп ...все дела ....но много работать ,много стресса ...
а в один момент как обрубило . нашел работу проще ...зп в разы 3 меньше ,но все равно по меркам страны --очень отличная ....и счастлив)))
- Тебя туда не возьмут.
- Почему? Мой уровень слишком низкий? Хотя бы для второй лиги?
- Нет, у тебя просто паспорт унтерменша.
- Тогда я готов играть за еду!
Этот персонаж не с Украины случаем? Или просто менталитет холопа?
Он обиженный, лига у него плохая, поэтому он плохой футболист, а вот если бы была лига хорошая, то он был бы топ и его взяли бы в Европу, это выходит из его высказываний.
Паспартист который ни черта не хочет делать, а только получать, г человек он
что в этом плохого?