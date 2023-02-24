«Вторая Бундеслига – это 6-е или 7-е место РПЛ. Кому мы там нужны? В Серию B поехал бы за еду». Экс-защитник «Химок» Никитин о переходе в «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига высшая лига Босния и Герцеговина Sports.ru Д2 Италия Д2 Германия Уфа Алексей Никитин Тузла Сити Футбол

Алексей Никитин в интервью Sports.ru сравнил уровень Мир РПЛ и европейских лиг 

31-летний защитник ранее выступал за «Уфу» и «Химки», а в феврале перешел в «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.

– По поводу лиг – я понимал, что в Европе нас не ждут. Например, я согласился бы поехать даже в низшие лиги – чтобы почувствовать жизнь в Европе, сделать шаг из России. Но когда обсуждал это с агентами, они говорили, что из-за паспорта там даже рассматривать не будут.

В целом я рассматривал все. И те чемпионаты, которые вокруг России, и те, которые дальше.

– В низшие лиги был готов только в топ-5? Вторая Бундеслига, Сегунда…

– Да кому мы нужны во второй Бундеслиге. Вторая Бундеслига – это шестое-седьмое место РПЛ. Можешь включить «Матч. Футбол» – увидишь, что там сумасшедший уровень. Когда мы играли на сборах в Австрии против «Санкт-Паули» или «Мюнхена 1860», они вообще шансов не оставляли.

Где-то во вторых лигах запрещены легионеры не из ЕС. Например, во вторую лигу Италии я поехал бы просто за еду – за 2 тысячи евро. Но многие двери закрывались из-за лимита.

– То есть вторые лиги Нидерландов и Португалии ты тоже рассматривал?

– Если я оказался в Боснии, как думаешь? Конечно, – сказал Никитин.

«У меня нет вражды к Европе, мечтаю посмотреть весь мир». Внезапный трансфер зимы: наш защитник переехал из «Химок» в Боснию

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27 комментариев

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Tigo_Volchara93
Ответ Uef@
Странный персонаж) Люди из высших лиг Боснии/Словении едут даже в ФНЛ за лучшими условиями, а этот кадр наоборот поперся в Боснию))
Это было несколько лет назад было, щас все уровнялось
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anastasia Krugova
Ответ CriminalJoint62
РПЛ, на данный момент, 6-я лучшая лига в Европе. О чем он говорит?
ха-ха)))Лучшая лига ?? или лига по коэффициентам?? интересно ,а коэффициент такой не потому что что спонсором УЕФА был Газпром ,и при жеребьёвке гретые шарики были?))а??))

РПЛ 6 лига европы ??а сколько человек от РПЛ было на ЧМ 2022 ???
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Сергей Боев
Ответ Любезный Коссутий
про богатство я ничего не писал
Благополучной Боснию тоже никак назвать нельзя. Страна разделена на три враждебных непримиримых анклава:сербы(православные), хорваты(католики) и босняки (мусульмане), единого правительства нет, у каждого анклава свой руководитель. Короче, кипящий котел, закрытый крышкой, от резни сдерживают только миротворческие силы.
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Анна Ромашова
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Это он от мобилизации убег. Хорошо, хоть не озвучивает и не пишет осуждающих писем, молодец, в рамках нынешних реалий, к нему никаких претензий, разве что в моральном плане, "за еду" . А так, все верно, по оценке уровня футбола.
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che kaif
Скорее бундеслига без баварии как фнл бавария собирает сливки благодаря чему более менее успешна в лч за счет чего и кажется что бундесферма такого прям уровня
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anastasia Krugova
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
у меня друг ,работал на хорошей работе в IT в москве , после весны прошлого года не смог быть в стране ...уехал в казахстан ,еще до того как это стало мейстиром ..На зп в разы меньше ((((и не жалеет ...
Ты же не знаешь причины почему человек уехал...?? почти все клубы ФНЛ финансируются с бюджета ,с того самого бюджета ,который оплачивает ракеты что бы стрелять по соседней стране ....

Может ему важно не ассоциировать себе с этим?

не все в жизни измеряется деньгами! по себе знаю... было время работал как лошадь .... хорошая зп ...все дела ....но много работать ,много стресса ...

а в один момент как обрубило . нашел работу проще ...зп в разы 3 меньше ,но все равно по меркам страны --очень отличная ....и счастлив)))
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Аркадий Аркадич
- Хочу играть в Европе!

- Тебя туда не возьмут.

- Почему? Мой уровень слишком низкий? Хотя бы для второй лиги?

- Нет, у тебя просто паспорт унтерменша.

- Тогда я готов играть за еду!

Этот персонаж не с Украины случаем? Или просто менталитет холопа?
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Amalfitano
Ответ Любезный Коссутий
про богатство я ничего не писал
Благополучие как бы подразумевает и богатство тоже. Но ты не отвлекайся. Так в чём Босния более благополучная?
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Uef@
Странный персонаж) Люди из высших лиг Боснии/Словении едут даже в ФНЛ за лучшими условиями, а этот кадр наоборот поперся в Боснию))
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Amalfitano
Ответ Shuller18
Лол)) Ты из прошлого?) Мы там в районе двадцатки даже без СВО
8-9. Не стоит перегибать.
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Amalfitano
Странная холопская психология. В Серию Б хоть ща еду, а наши клубы он доил нещадно. Как и другие такие же. Еще вспоминается как Керж бесплатно отыграл в Швейцарии, а вот с газпрома 3 мульта в год как с куста.
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xoms
Ответ Roman
Адекватно воспринимает действительность парень
Что адекватно, тупо накидавает на пропеллер.
Он обиженный, лига у него плохая, поэтому он плохой футболист, а вот если бы была лига хорошая, то он был бы топ и его взяли бы в Европу, это выходит из его высказываний.
Паспартист который ни черта не хочет делать, а только получать, г человек он
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Хамыч
Адекватный российский футболист ? Теперь я видел всё ) Удачи Алексею только хочется пожелать )
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пандемия
Ответ Сергей Александров
Этот футболист, просто как человек отстой и как спортсмен, его просто жаль
Аргументы будет?
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Екн Лор
Комментарий удален пользователем
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Filipp Gorski
Удачи в Боснии
+7
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Сергей Александров
Ответ Roman
Адекватно воспринимает действительность парень
Этот футболист, просто как человек отстой и как спортсмен, его просто жаль
+5
-8
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Любезный Коссутий
Ответ Сергей Боев
Это Босния более благополучная и богатая страна?!
про богатство я ничего не писал
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Сергей Боев
Ответ Любезный Коссутий
почему? товарищ хочет пожить и поиграть в более благополучной стране, причем, готов серьезно поступиться своими требованиями, ради этого. что в этом плохого?
Это Босния более благополучная и богатая страна?!
+9
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Redmurza
Никитин сильно перегнул
+3
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Shuller18
Ответ ARTEM PROKAZOV
Шутишь? Похоже на обиженку, который оказался не нужен в РПЛ. Я согласен, что в РПЛ невысокий уровень, но общий нарратив просто блевотен
В РПЛ он за многие команды поиграл, смысл сейчас был уходить в условный Торпедо и снова бороться за выживание? А так новый опыт.
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lezhik
Ответ CriminalJoint62
РПЛ, на данный момент, 6-я лучшая лига в Европе. О чем он говорит?
С чего бы наш чемпионат сильнее голландского или португальского, например?
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Любезный Коссутий
Ответ ARTEM PROKAZOV
Шутишь? Похоже на обиженку, который оказался не нужен в РПЛ. Я согласен, что в РПЛ невысокий уровень, но общий нарратив просто блевотен
почему? товарищ хочет пожить и поиграть в более благополучной стране, причем, готов серьезно поступиться своими требованиями, ради этого.
что в этом плохого?
+19
-8
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Shuller18
Ответ CriminalJoint62
РПЛ, на данный момент, 6-я лучшая лига в Европе. О чем он говорит?
Лол)) Ты из прошлого?) Мы там в районе двадцатки даже без СВО
+3
-3
0
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Roman
Адекватно воспринимает действительность парень
Шутишь? Похоже на обиженку, который оказался не нужен в РПЛ. Я согласен, что в РПЛ невысокий уровень, но общий нарратив просто блевотен
+11
-19
-8
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