«Вторая Бундеслига – это 6-е или 7-е место РПЛ. Кому мы там нужны? В Серию B поехал бы за еду». Экс-защитник «Химок» Никитин о переходе в «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины

в интервью Sports.ru сравнил уровень Мир РПЛ и европейских лиг

31-летний защитник ранее выступал за «Уфу» и « », а в феврале перешел в « » из Боснии и Герцеговины.

– По поводу лиг – я понимал, что в Европе нас не ждут. Например, я согласился бы поехать даже в низшие лиги – чтобы почувствовать жизнь в Европе, сделать шаг из России. Но когда обсуждал это с агентами, они говорили, что из-за паспорта там даже рассматривать не будут.

В целом я рассматривал все. И те чемпионаты, которые вокруг России, и те, которые дальше.

– В низшие лиги был готов только в топ-5? Вторая Бундеслига, Сегунда…

– Да кому мы нужны во второй Бундеслиге. – это шестое-седьмое место . Можешь включить «Матч. Футбол» – увидишь, что там сумасшедший уровень. Когда мы играли на сборах в Австрии против «Санкт-Паули» или «Мюнхена 1860», они вообще шансов не оставляли.

Где-то во вторых лигах запрещены легионеры не из ЕС. Например, во вторую лигу Италии я поехал бы просто за еду – за 2 тысячи евро. Но многие двери закрывались из-за лимита.

– То есть вторые лиги Нидерландов и Португалии ты тоже рассматривал?

– Если я оказался в Боснии, как думаешь? Конечно, – сказал Никитин.

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