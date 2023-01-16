В Сараево хулиганы ворвались в гостиницу и атаковали родителей игроков из детской команды сербской «Звездары». Одного из родителей ранили ножом

В Сараево хулиганы атаковали родителей игроков детской команды сербской «Звездары».

Инцидент произошел в ходе детского футбольного турнира. 14 января хулиганы ворвались в холл отеля, где разместилась команда из Белграда с родителями, использовали слезоточивый газ и попытались похитить клубный флаг.

«У родителей «Звездары» был флаг. Мы не собирались никого провоцировать, на флаге не было никаких сербских знаков отличия. Внезапно они вошли и напали на нас со слезоточивым газом – они хотели вырвать флаг», – рассказал один из родителей.

Один из родителей был ранен, однако ранения оказались легкими – пострадавшему быстро оказали медицинскую помощь. По итогам инцидента были задержаны 10 мужчин в возрасте от 1995 до 2003 годов рождения.

Представители «Звездары» после инцидента намеревались покинуть турнир, но было решено продолжить выступления. Их безопасность обеспечивает полиция. Инцидент был осужден официальными лицами как Боснии и Герцеговины, так и Сербии.

«Группа людей в масках обрызгала наших родителей слезоточивым газом, и в толпе один из родителей был ранен ножом, к счастью, без серьезных травм.

Мы благодарим всех, кто предложил какую-либо помощь. Белградская «Звездар»а участвует в этом турнире уже несколько лет без каких-либо проблем», – рассказал представитель «Звездары» Иван Стойимирович.

Спустя несколько часов после инцидента потерпевших посетила мэр Сараево Бенджамина Карич.

«Сараево – открытый город, мы всегда против несправедливости и насилия, независимо от того, откуда оно исходит», – написала Карич в социальных сетях.

«Я навестил детей и тренеров, принес искренние человеческие извинения и еще раз сообщил им, что Сараево – открытый город, и что так, безусловно, будет и дальше», – заявил телеканалу N1 министр культуры и спорта кантона Сараево Самир Авдич.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обратился к властям Боснии и Герцеговины с просьбой найти и наказать злоумышленников.

«Нападение является прямым следствием антисербской кампании», – заявил Дачич в интервью Tanjug.

«Такого рода насилие, как и любые другие его виды, нельзя терпеть, и мы не будем этого делать», – написал в твиттере президент Республики Сербской Милорад Додик.