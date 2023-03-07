Быстров о победе «Сочи» над ЦСКА: «Бердыев выпустил Джорджевича на уставших защитников. Это сработало»

Теги ЦСКА Владимир Быстров Курбан Бердыев премьер-лига Россия Владимир Федотов Лука Джорджевич Сочи Футбол

Владимир Быстров объяснил, за счет чего «Сочи» обыграл ЦСКА (2:0) в матче Мир РПЛ.

— Есть тренеры, которые умеют работать с футболистами. У того же Федотова, когда был в «Сочи», заиграли крайние защитники, реанимировал Юсупова, Бурмистрова, которые были потеряны в РПЛ.

Бердыев знает, как использовать сильные качества Джорджевича. Игра была без ворот, в центре поля. Бердыев решил выпустить нападающего по ходу второго тайма на уставших защитников ЦСКА. Это сработало (Джорджевич забил два гола – прим. Sports.ru).

— У ЦСКА одна победа в семи матчах. А вроде бы неплохо смотрелись. Может быть, руководство начнет думать, а того ли мы тренера взяли?

— Игра у них есть, в принципе. Вспомните любую команду, которая приезжала к Бердыеву. Там легко было забивать. И когда к Федотову в Сочи приезжали лидеры, то теряли там очки, и «Зенит» он обыгрывал. Это тяжелый выезд.

Засчитай тот гол Мойзеса, и могло все по-другому сложиться. ЦСКА играл ровно, была борьба, создавал моменты, — сказал экс-хавбек сборной России.

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5 комментариев

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Dizzod
при Березуцких такой ....ни не было.
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Брэд Либил
Ответ Катя СПб
Джорджевич - Ерохин на минималках.
Ерохин на минималках - это Мюллер.
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Катя СПб
Джорджевич - Ерохин на минималках.
+1
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валя_стакан
у них защитники уже уставшие вышли
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Саша Казанов
Володька проанализировал
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