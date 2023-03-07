Быстров о победе «Сочи» над ЦСКА: «Бердыев выпустил Джорджевича на уставших защитников. Это сработало»

объяснил, за счет чего «Сочи» обыграл ЦСКА (2:0) в матче Мир РПЛ.

— Есть тренеры, которые умеют работать с футболистами. У того же , когда был в «Сочи», заиграли крайние защитники, реанимировал Юсупова, Бурмистрова, которые были потеряны в .

знает, как использовать сильные качества . Игра была без ворот, в центре поля. Бердыев решил выпустить нападающего по ходу второго тайма на уставших защитников ЦСКА. Это сработало (Джорджевич забил два гола – прим. Sports.ru).

— У ЦСКА одна победа в семи матчах. А вроде бы неплохо смотрелись. Может быть, руководство начнет думать, а того ли мы тренера взяли?

— Игра у них есть, в принципе. Вспомните любую команду, которая приезжала к Бердыеву. Там легко было забивать. И когда к Федотову в Сочи приезжали лидеры, то теряли там очки, и «Зенит» он обыгрывал. Это тяжелый выезд.

Засчитай тот гол Мойзеса, и могло все по-другому сложиться. ЦСКА играл ровно, была борьба, создавал моменты, — сказал экс-хавбек сборной России.