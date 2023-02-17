Чемпионат Франции. «Осер» против «Лиона», «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в воскресенье
«Осер» примет «Лион» в стартовом матче 24-го тура Лиги 1.
В субботу «Ницца» сыграет с «Реймсом».
В воскресенье «ПСЖ» будет противостоять «Лиллю», «Монако» Александра Головина сыграет на выезде с «Брестом», «Марсель» – с «Тулузой».
24-й тур
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Аббе-Дешам»
- Дата проведения
- 18 февраля, 19.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 18 февраля, 23.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 19 февраля, 15.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.05, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.45, «Стадиум де Тулуз»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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