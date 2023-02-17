Чемпионат Франции. «Осер» против «Лиона», «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в воскресенье

« » примет « » в стартовом матче 24-го тура Лиги 1.

В субботу « » сыграет с «Реймсом».

В воскресенье « » будет противостоять «Лиллю», « » Александра Головина сыграет на выезде с «Брестом», «Марсель» – с «Тулузой».

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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