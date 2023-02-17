Чемпионат Франции. «Осер» против «Лиона», «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в воскресенье

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«Осер» примет «Лион» в стартовом матче 24-го тура Лиги 1.

В субботу «Ницца» сыграет с «Реймсом». 

В воскресенье «ПСЖ» будет противостоять «Лиллю», «Монако» Александра Головина сыграет на выезде с «Брестом», «Марсель» – с «Тулузой». 

Чемпионат Франции

24-й тур

Осер – Лион
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Реймс
Дата проведения
18 февраля, 19.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Страсбур – Анжер
Дата проведения
18 февраля, 23.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Лилль
Дата проведения
19 февраля, 15.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Аяччо
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Монако
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Клермон
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Роазон Парк»
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Труа – Монпелье
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Cтад де л`Об»
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Ланс – Нант
Дата проведения
19 февраля, 19.05, «Болларт-Делелис»
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Тулуза – Марсель
Дата проведения
19 февраля, 22.45, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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1 комментарий

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Altyn Asyr
сдетства
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