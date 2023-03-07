«Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона» за 28 млн евро (Ромео Агрести)

Теги Ювентус Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Мойзе Кин Футбол

«Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона».

Туринский клуб уже активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего форварда, сообщает журналист Goal Ромео Агрести. Полноценный трансфер обошелся «Юве» в 28 миллионов евро.

Кин выступает за «Ювентус» на правах аренды второй сезон. На его счету 5 голов в 23 матчах текущего розыгрыша Серии А.

С подробной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь

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30 комментариев

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Juve storia di un grande amore
Ответ Amalfitano
Странный игрок и странный трансфер. Это игрок уровня Окака Чука или Саксеса. Кроме бессмысленной физухи там ничего футбольного нет.
А Аллегри такие ток и нужны походу, 10 физических бойцов и Ди Мария)
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Juve storia di un grande amore
на его счету 5 голов и один удар по Манчини)
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Левая бровь Анчелотти
Это трансферный провал, к сожалению. Пока Кин только разочаровывает
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dmitryGoose
По-моему в его первый сезон в Юве он играл лучше. Да, команда была сильнее, но он лучше пользовался шансами

Точнее бил, был быстрее (нахрена он мясом оброс?)
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Сергей Грунин
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
поздравления Эвертону! впарили деревяху, да и деньжат солидно подняли на Юве.
серьезно?а ты знаешь откуда он перешёл в Эвертон?и за сколько?
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Кирилл Павлюченко
Награда нашла героя.
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Born is the King
До сих пор ржу с фейса Аллегри , когда Кен за 50 секунд удалился
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Азатполат Новуров
Нормальный игрок, хороший трансфер, он ещё может прибавить
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juveforzajuve
Кин должен Юве 28 млн
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Amalfitano
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
поздравления Эвертону! впарили деревяху, да и деньжат солидно подняли на Юве.
Пару лет назад я так же плздравлял Юве. Мол, впарили полено. А тут даже что-то писать сложно. Просто бессмысленная бессмысленность.)
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olegio rosso
и как после таких трансферов с плюсваленцой не мутить
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Karbl4
Чисто тафгая подписали 😆
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Amalfitano
Странный игрок и странный трансфер. Это игрок уровня Окака Чука или Саксеса. Кроме бессмысленной физухи там ничего футбольного нет.
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Born is the King
АХАХАХАХАХХАХАХА
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Милан. Тонали. 8.
Да ужжж, это его выкупили сразу после его удаления с Ромой что-ли? 🤭😄 ...
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Виктор Богданов
Ну съехать с покупки нельзя было. Явно летом будут пытаться хотя бы за 10-15 продать
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Бислан Наврузов
После последнего матча я был уверен, что его не выкупят
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Артур Артур
Аллегри сынка пристроил
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Murat Annayev
ооооооо ужас какой. самая плохая новость года
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Murat Annayev
Ответ udiekemen
Такого слабого и мерзкого напа я не видел, после гамбургера кнш
он слабый? не то слово. его место не в юве. в катанию его надо продать
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Ilya Zhadan
Капец
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
поздравления Эвертону! впарили деревяху, да и деньжат солидно подняли на Юве.
+9
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БолельщикСоСтажем
Эвертон, с победой, в чемпионшипе деньги пригодятся
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Bryan
Фейл.
И никому уже не впаришь это полено.
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blaugrano
Его воскресный перфоманс отбросил все сомнения боссов Юве.
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