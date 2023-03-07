«Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона» за 28 млн евро (Ромео Агрести)
«Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона».
Туринский клуб уже активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего форварда, сообщает журналист Goal Ромео Агрести. Полноценный трансфер обошелся «Юве» в 28 миллионов евро.
Кин выступает за «Ювентус» на правах аренды второй сезон. На его счету 5 голов в 23 матчах текущего розыгрыша Серии А.
С подробной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Точнее бил, был быстрее (нахрена он мясом оброс?)
И никому уже не впаришь это полено.