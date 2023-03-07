«Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона» за 28 млн евро (Ромео Агрести)

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Туринский клуб уже активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего форварда, сообщает журналист Goal Ромео Агрести. Полноценный трансфер обошелся «Юве» в 28 миллионов евро.

Кин выступает за «Ювентус» на правах аренды второй сезон. На его счету 5 голов в 23 матчах текущего розыгрыша Серии А.

С подробной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.