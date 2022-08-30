У «МЮ» худший трансферный баланс за последнее десятилетие – минус 1,1 млрд фунтов. «Ман Сити», «ПСЖ», «Барса» и «Арсенал» – в топ-5

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У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс за последнее десятилетие.

Трансферный баланс – это разница между доходами от продажи игроков и затратами на их покупку. У «МЮ» худший показатель в футболе за десятилетие – минус 1,1 млрд фунтов. 

На втором месте «Манчестер Сити» с результатом минус 985 млн фунтов, третий «ПСЖ» – минус 940 млн. Затем идут «Барселона» (минус 650 млн) и «Арсенал» (минус 583 млн).

Шестое место занимает «Ювентус» (минус 560 млн), седьмое – «Милан» (минус 432 млн), восьмое – «Эвертон» (минус 430 млн), девятое – «Астон Вилла» (минус 424 млн), десятое – «Челси» (минус 413 млн).

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