«Ювентус» выкупит Мойзе Кина за 30 млн евро у «Эвертона» летом

Теги Ювентус Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Мойзе Кин Рафаэла Пимента Футбол

«Ювентус» выкупит форварда Мойзе Кина у «Эвертона» в 2023 году.

По данным Transfermarkt, по окончании сезона туринцы заплатят за 22-летнего итальянца 30 млн евро.

«Мойзе играет очень хорошо, он будет важным игроком «Ювентуса» в течение многих лет», – сказала Рафаэла Пимента, агент Кина.

Нападающий выступает за «Ювентус» на правах аренды второй сезон.

В 13 матчах сезона Серии А на счету Кина 4 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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