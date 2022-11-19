«Ювентус» выкупит Мойзе Кина за 30 млн евро у «Эвертона» летом

«Ювентус» выкупит форварда у в 2023 году.

По данным Transfermarkt, по окончании сезона туринцы заплатят за 22-летнего итальянца 30 млн евро.

«Мойзе играет очень хорошо, он будет важным игроком «Ювентуса» в течение многих лет», – сказала , агент Кина.

Нападающий выступает за на правах аренды второй сезон.

В 13 матчах сезона Серии А на счету Кина 4 гола. Подробнее его статистика – здесь.