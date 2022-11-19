«Ювентус» выкупит Мойзе Кина за 30 млн евро у «Эвертона» летом
«Ювентус» выкупит форварда Мойзе Кина у «Эвертона» в 2023 году.
По данным Transfermarkt, по окончании сезона туринцы заплатят за 22-летнего итальянца 30 млн евро.
«Мойзе играет очень хорошо, он будет важным игроком «Ювентуса» в течение многих лет», – сказала Рафаэла Пимента, агент Кина.
Нападающий выступает за «Ювентус» на правах аренды второй сезон.
В 13 матчах сезона Серии А на счету Кина 4 гола. Подробнее его статистика – здесь.
Комментарии