Федотов про 0:2 с «Сочи»: «Вроде забили, но был микроскопический офсайдик. Потом уснули и пропустили, поле быстро пришло в негодность, травка не успела окрепнуть»
Владимир Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи» в 18-м туре Мир РПЛ (0:2).
– Создалось впечатление, что ЦСКА играл осторожнее, чем обычно в последних матчах.
– Я бы не сказал, что осторожнее. Мы искали свои шансы, моменты, они у нас были. Все дело в том, что мы вроде гол забили, но там обнаружили микроскопический офсайдик. В первом тайме были моменты, которые мы не реализовали, а соперник их использовал. Потом уснули и на невнимательности пропустили первый гол. Игра шла до гола.
Как оказалось, поле быстро пришло в негодность. На первый взгляд, было все ровненько, но травка еще не успела толком окрепнуть. Было непросто комбинировать. Мало обостряли в этих условиях. В каких‑то моментах нужно было упростить игру.
– И замены не внесли перелома?
– Замены были сделаны при счете 0:2. Уже времени оставалось слишком мало, чтобы сделать перелом, – сказал главный тренер ЦСКА.
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Но всё же, а какой тренер норм? Мне раньше импонировал ЦСКА тем, что вы всегда были горой за тренера: за того же Слуцкого. В противовес спартачам, которые всех свои помоями поливали.
И что имеем сейчас? Гончаренко - физрук, Олич - физрук, Березуцкие - физруки, Федотов тоже.
Кто норм? Кого звать?