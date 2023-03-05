Федотов про 0:2 с «Сочи»: «Вроде забили, но был микроскопический офсайдик. Потом уснули и пропустили, поле быстро пришло в негодность, травка не успела окрепнуть»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Олимпийский стадион Сочи Матч ТВ Сочи Футбол

Владимир Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи» в 18-м туре Мир РПЛ (0:2).

– Создалось впечатление, что ЦСКА играл осторожнее, чем обычно в последних матчах.

– Я бы не сказал, что осторожнее. Мы искали свои шансы, моменты, они у нас были. Все дело в том, что мы вроде гол забили, но там обнаружили микроскопический офсайдик. В первом тайме были моменты, которые мы не реализовали, а соперник их использовал. Потом уснули и на невнимательности пропустили первый гол. Игра шла до гола.

Как оказалось, поле быстро пришло в негодность. На первый взгляд, было все ровненько, но травка еще не успела толком окрепнуть. Было непросто комбинировать. Мало обостряли в этих условиях. В каких‑то моментах нужно было упростить игру.

– И замены не внесли перелома?

– Замены были сделаны при счете 0:2. Уже времени оставалось слишком мало, чтобы сделать перелом, – сказал главный тренер ЦСКА.

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45 комментариев

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SMART789
Федот да не тот
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Alamarrr
А что тогда не упростил игру после перерыва? Травка ему, пля
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Алексей Иванов
Ответ IlyaGrain
Просто уйди уже из клуба, супертренер🤦🏻‍♂️
Зарема говорила он топ
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Wiley Fox
Лысый жулик проиграл пенсионеру с игроками предпенсионного возраста
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Геннадий Мишин
Ничего не хочу говорить про ЦСКА, просто смотреть такие матчи, противно. Я всю дорогу болею за ЦСКА, чай уже 60 лет, но такого позора, при таком отношении к делу, я ещё не видел. От чего ушли, к тому и пришли, никаких выводов не делается, и один треп. Набрали Караскалей и других " топ игрочишек, дворового уровня, вот и пестают и мучаются с ними. Ни Надедкины, не Медины, никто не тянет, да и Федотов, мне думаеться, больше трепом занимается. Спрашивается, чем занимались на предсезонка в Турции, в ладушки играли, да на солнышке грелись? Одним словом, язык не поворачивается, но так и хочется сказать :БАРАНЫ!!!!
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Spartach09
Тот момент когда бывшая команда тебя чпокнула,а ты рассказываешь про офсайдик и травку😂
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Алексей Полиенков
Ответ Marcus Varro
К Бабаеву давно вопросы, как и к селекционному отделу, усилений нет вообще. Но почему-то никаких оргвыводов со стороны акционеров нет.
И не говори. Особенно после того, как ВЭБ на трансферы денег дал, и 28,5 млн на шляк в виде Гайча, Фукса и Эджуке потратили! Зайнутдинов за 2 млн купленный - единственный, кто нормально заиграл и клубу пользу принёс.
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Фарид Алекперов
Ответ Fonbaron
Вообще-то чистый пенальти не дали в ворота ЦСКА. Причем после Вара. Я вообще не понял судью, жду пояснения, а его все нет
Сарвелли ногу опасно выставлял.
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Фарид Алекперов
Ответ Ебздрогыч
Сочи, видимо, на другом поле играл - ровном, гладком и зеленом
Бердыев подготовил тактику под это поле - закидушки за спины защей, а Федотов сыграл как всегда по своей схеме, полагаясь на мелкий и средний пас и технику латиносов)
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tverd1
Федотов, что это было? Травка два точных паса подряд отдать травка мешала?
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Football fanat
Бикеич начал усаживать по местам поссажиров
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Доктор Верховцев
Володька кинул Сочи, решив, что в ЦСКА работать престижнее. Погнался за «историей», «легендарностью» и прочим бредом, вместо того, чтобы делать крепкую команду из Сочи, где для него были созданы все условия. Не желаю коням пердива, но желаю Федотову быть выпнутым из ЦСКА с позором.
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IlyaGrain
Ответ Андрей Сергеевич
Моя мечта, чтоб такие болелы ушли из клуба.
Мечтать не вредно и можно , в свободной стране же живешь ))
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IlyaGrain
Ответ v.belorussky
Понимаю злость после очередного проигрыша... Но всё же, а какой тренер норм? Мне раньше импонировал ЦСКА тем, что вы всегда были горой за тренера: за того же Слуцкого. В противовес спартачам, которые всех свои помоями поливали. И что имеем сейчас? Гончаренко - физрук, Олич - физрук, Березуцкие - физруки, Федотов тоже. Кто норм? Кого звать?
Я изначально был за Олича и Березуцкого, но против Федотова. Результаты говорят сами за себя 🤷🏻‍♂️
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валя_стакан
Ответ Veni-Vidi-Vici
Меня почему-то стала раздражать его тяга к уменьшительно-ласкательным суффиксам, постоянно проскальзывают в его речи. Голик, сезончик, офсайдик... Тьфу.
физручечек
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Pertinax Gandi
Не болею за ЦСКА, но не кажется ли поклонникам этого клуба, что данному физруку пора за дверь?
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Спартак сила
Ответ v.belorussky
Понимаю злость после очередного проигрыша... Но всё же, а какой тренер норм? Мне раньше импонировал ЦСКА тем, что вы всегда были горой за тренера: за того же Слуцкого. В противовес спартачам, которые всех свои помоями поливали. И что имеем сейчас? Гончаренко - физрук, Олич - физрук, Березуцкие - физруки, Федотов тоже. Кто норм? Кого звать?
семака
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Сергей Дунаев
Ответ IlyaGrain
Просто уйди уже из клуба, супертренер🤦🏻‍♂️
Согласен
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Gordon Brown
Ответ v.belorussky
Понимаю злость после очередного проигрыша... Но всё же, а какой тренер норм? Мне раньше импонировал ЦСКА тем, что вы всегда были горой за тренера: за того же Слуцкого. В противовес спартачам, которые всех свои помоями поливали. И что имеем сейчас? Гончаренко - физрук, Олич - физрук, Березуцкие - физруки, Федотов тоже. Кто норм? Кого звать?
Бердыев норм. Но его в ЦСКА не позовут никогда.
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Надоело париться в бане
Ответ IlyaGrain
Просто уйди уже из клуба, супертренер🤦🏻‍♂️
Кони, вы чет все больше походите на спартак середины десятых. Каждый год тренер не тот, увольте этого, возьмите другого, нет, того тоже увольте. Федотов себя прекрасно зарекомендовал в Сочи, если у него, как и у многих его предшественников, в ЦСКА почему-то не пошло, может все-таки дело не в тренерском штабе?
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Marcus Varro
Ответ Алексей Полиенков
Держим кулачки, чтобы убрали. И Бабаева с ним вместе заодно.
К Бабаеву давно вопросы, как и к селекционному отделу, усилений нет вообще. Но почему-то никаких оргвыводов со стороны акционеров нет.
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Светлана Агейкина
Роша сегодня здорово накосячил. Первый раз так плохо играл. С защитникам тоже проблема. До этого всё на нём держалось.
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v.belorussky
Ответ IlyaGrain
Просто уйди уже из клуба, супертренер🤦🏻‍♂️
Понимаю злость после очередного проигрыша...
Но всё же, а какой тренер норм? Мне раньше импонировал ЦСКА тем, что вы всегда были горой за тренера: за того же Слуцкого. В противовес спартачам, которые всех свои помоями поливали.

И что имеем сейчас? Гончаренко - физрук, Олич - физрук, Березуцкие - физруки, Федотов тоже.
Кто норм? Кого звать?
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encaro_one
Даже в своем Колизее просрали.
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Алексей Полиенков
Ответ воробей джек
Ничего страшного не произошло. Это обычный ЦСКА. К подобному уже пора привыкнуть. Не понимаю тех кто ждет от команды галопа. Его не будет. Игру другую выдать можем (обыгрывали Реал,но нас выносил Лудогорец),отрезок чемпионата можем(к зимней паузе уходили среди лидеров,а по весне еле в пятерку попадали),но на большее даже настраиваться не стоит. Менять тренера смысла нет и делать этого пожалуй не стоило еще с Гончаренко. ЦСКА уже давно просто крепкий середняк,без всяких турнирных перспектив. За 5 место конечно нам побороться можно,хотя и будет сложно,в Кубке постараться пройти Самару,о большем думать смысла пока нет.
Бабаева менять надо. Засиделся уже, и хватку потерял. Пятый год подряд сезон провален, а оргвыводов почему-то не сделано. К селекции тоже вопросы огромные, почему нормальных игроков подобрать для команды не могут? Привозят пока что всякий шлак, который в лучшие годы как максимум на скамейке сидел и выходил бы играть только по праздникам.
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