Мирзоян о Fan ID: «Есть указ президента, что это нужно сделать – значит, нужно сделать. Низкая посещаемость потому, что народ не проснулся еще, холодно»

Александр Мирзоян объяснил низкую посещаемость матчей Мир после введения Fan ID.

«Мне кажется, народ еще не проснулся, поэтому такая низкая посещаемость. Холодно, многие еще не задумывались, что нужно сделать Fan ID. Я думаю, постепенно болельщики сделают – и посещаемость восстановится.

Разговоры об отмене Fan ID будут всегда. Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать», – заявил экс-защитник « ».

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?