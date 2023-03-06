Мирзоян о Fan ID: «Есть указ президента, что это нужно сделать – значит, нужно сделать. Низкая посещаемость потому, что народ не проснулся еще, холодно»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Александр Мирзоян Fan ID Футбол

Александр Мирзоян объяснил низкую посещаемость матчей Мир РПЛ после введения Fan ID.

«Мне кажется, народ еще не проснулся, поэтому такая низкая посещаемость. Холодно, многие еще не задумывались, что нужно сделать Fan ID. Я думаю, постепенно болельщики сделают – и посещаемость восстановится.

Разговоры об отмене Fan ID будут всегда. Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать», – заявил экс-защитник «Спартака».

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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49 комментариев

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Graf_007
Ну да. А в апреле день космонавтики, потом майские, там дачи, потом опять холодно. Но отрицательный рост посещаемости это всё-таки динамика, а не стагнация. Все хорошо у нас, в общем.
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Manowar66
с 1 марта во фгис зерно должны работать почти все юл в цепочке производства,переработки и продажи/перевозки как самого зерна и продуктов его переработки (раз)
зачем этот бред был придуман, тоже никто смысл не может обьяснить, явно не для ограничения потенциально протестных граждан, а для откатов в разработке по и поставке серверов,
самое паршивое что люди не могут бросить выращивать зерно и перестать производить хлеб, будут просто тратить бабло на всякие эцп и заводить левой пяткой лишь бы создать видимость соблюдения требований
и честный знак Меркурий и ЕГАИС из этой же серии, и каждое по на своей технологической платформе и жрет бабло лопатой
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Бродяга-симпатяга
Спартаковский ветеран это как знак качества. Всегда радуют огненным контентом повышая настроение.
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Albert58
Ответ Дядя ТУРА
президент никогда не ошибается) мне интересно за весь срок, он хоть раз признал, что был не прав?
Ну да, давайте тогда всё валить на президента, остальные что делают, в карманах шары гоняют?. Какой то пустозвон президенту и посоветовал, а ему вникать некогда и так дел невпроворот.
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Galaktika
Ну, как говорится, если президент обязал сделать фанайди, то иди и делай, а не рассуждай тут. Все мы тут взрослые люди как-нибудь сами разберемся
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d.xoxlov
Народ не проснулся, а экс-защитник и не ложился спать, похоже. Иначе как с недосыпу такую херню нести не станешь.
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Eridan
Ответ Olly_Da
Он не депутат. Он - футболист-ветеран и РФСное функционеришко.
Все одного рода и принципа: говорящая голова, которая может только поддерживать выше стоящую голову и исполнять приказы царя и его бояр.
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xoms
Уважаемый экс игрок, оставьте для своей команды фан уйди, остальным уберите, будет и вам и нам
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Otto Funfer
Ответ Fox_Mulder_12
Что ж, на этот раз я напишу. Если завтра президент издаст указ долбить палкой попу Мирзояна, это надо непременно исполнить.
бутылкой)
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FunyaFun
Особенно в Сочи было очень холодно. Да и Питер играл с закрытой крышей в -30 наверно…
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Антиполитпроект
Ответ MosesPray
Когда он был не прав?
Когда пошел в президенты
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инок
Типичный холуй, хоть и армянин. Больше и сказать нечего...
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Dexter Dallas
Ответ Fox_Mulder_12
Что ж, на этот раз я напишу. Если завтра президент издаст указ долбить палкой попу Мирзояна, это надо непременно исполнить.
Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать», – заявил экс-защитник «Спартака».
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Albert58
Это такие, как ты ни как не проснутся, президент не сам решал, а чья то голова посоветовала, что бы говорили, что он работает. И вообще, когда власть держащие будут сначала думать и только потом решать, ну надо же когда то начать.
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Dexter Dallas
тебе дед уже засыпать скоро. а ты о фан айди говоришь. сделай доброе дело детям. замерь плечи и рядом с кроватью листок положи
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Санитар-волк
Ответ And-Rover
Болельщики не обязаны исполнять ваши прихоти. Весна скоро, они на дачу поедут картошку сажать, будут пустые трибуны. Вот вам формулировка.
И что характерно, при этой власти скоро придётся и картоху сажать.
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Влад Яшнов
Ну-ка, ваши предположения, что будет летом?)
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сам ГазПром
А в мае праздники, а потом дачи.
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Кирилл Голивец
В Калининграде 7000+, на народном Спартаке меньше 5...

Калининград находится в субтропиках? по населению сопоставим с Бомбеем? Там играет команда уровня Реала?
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Санитар-волк
Ответ Kit244098
По части холуйства перед властью нынешние армяне советских евреев давно в зад загнали))
А то тебе русских холуёв мало
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Санитар-волк
Ваш пересидент сам в этом не тащит ни разу. Сначала подали ему дурацкую идею, теперь ссылаетесь на это, холуи.
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Olly_Da
Ответ Eridan
Глупый (или слишком исполнительный) депутатишко. Я бы на месте придворных шавок царя начал бы как-то уже с осторожностью поговаривать о фан-уйди. Как реально его отменят, царя то обелят, а вот такие шавки в итоге останутся крайними. Хотя что им, от мнения народа все равно ни горячо ни холодно. Главное, что думает царь.
Он не депутат. Он - футболист-ветеран и РФСное функционеришко.
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Kit244098
По части холуйства перед властью нынешние армяне советских евреев давно в зад загнали))
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Вова Паскаянц
Просто в голос😂
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Вова Паскаянц
Просто в голос😂
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