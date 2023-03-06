Мирзоян о Fan ID: «Есть указ президента, что это нужно сделать – значит, нужно сделать. Низкая посещаемость потому, что народ не проснулся еще, холодно»
Александр Мирзоян объяснил низкую посещаемость матчей Мир РПЛ после введения Fan ID.
«Мне кажется, народ еще не проснулся, поэтому такая низкая посещаемость. Холодно, многие еще не задумывались, что нужно сделать Fan ID. Я думаю, постепенно болельщики сделают – и посещаемость восстановится.
Разговоры об отмене Fan ID будут всегда. Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать», – заявил экс-защитник «Спартака».
Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?
зачем этот бред был придуман, тоже никто смысл не может обьяснить, явно не для ограничения потенциально протестных граждан, а для откатов в разработке по и поставке серверов,
самое паршивое что люди не могут бросить выращивать зерно и перестать производить хлеб, будут просто тратить бабло на всякие эцп и заводить левой пяткой лишь бы создать видимость соблюдения требований
и честный знак Меркурий и ЕГАИС из этой же серии, и каждое по на своей технологической платформе и жрет бабло лопатой
Калининград находится в субтропиках? по населению сопоставим с Бомбеем? Там играет команда уровня Реала?