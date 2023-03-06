Бруну о 0:7 с «Ливерпулем»: «МЮ» не показал свой уровень, но команда способна на великие дела. Мы по-прежнему в ЛЕ и Кубке»
Бруну Фернандеш высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».
«Мы знаем, насколько мы хороши, и мы знаем, что сегодня мы не показали свой уровень. Мы знаем, что эта команда действительно хороша. На этот раз было не так, но я почти уверен, что эта команда способна творить великие дела.
Я должен поблагодарить болельщиков за поддержку и за всю их признательность после матчей – даже таких, как этот, когда мы проигрываем своему главному сопернику.
Мы все еще в Лиге Европы, в Кубке Англии, мы выиграли Кубок лиги, и нам нужно вернуться в прежнее русло», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
0:7 от «Ливерпуля» – крупнейшее поражение «МЮ» за 92 года и худшее в истории клуба в АПЛ
не ной витька переобувальщик ))
Но лично ты, можешь вертаться взад, откуда к нам нырнул.
Еле обыграли Сити с оффсайдным голом
Проиграли на Энфилде
Все еще хороши
Именно это хочется услышать после 0:7
Шут да и только.