Бруну о 0:7 с «Ливерпулем»: «МЮ» не показал свой уровень, но команда способна на великие дела. Мы по-прежнему в ЛЕ и Кубке»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».

«Мы знаем, насколько мы хороши, и мы знаем, что сегодня мы не показали свой уровень. Мы знаем, что эта команда действительно хороша. На этот раз было не так, но я почти уверен, что эта команда способна творить великие дела.

Я должен поблагодарить болельщиков за поддержку и за всю их признательность после матчей – даже таких, как этот, когда мы проигрываем своему главному сопернику.

Мы все еще в Лиге Европы, в Кубке Англии, мы выиграли Кубок лиги, и нам нужно вернуться в прежнее русло», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

0:7 от «Ливерпуля» – крупнейшее поражение «МЮ» за 92 года и худшее в истории клуба в АПЛ

«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯

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28 комментариев

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Romanian_Daddy
Ответ Олег Дорожкин
Ну да, в ворота МЮ могли бы и побольше забить, плохо сыграли
Ну 7ю ударами в створ сложно было забить больше 7 голов, а вот Вилла должна была двадцатку класть
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Олег Дорожкин
Ответ Romanian_Daddy
Не проигрыш 7-2 Астон Вилле, но тоже хороший результат для Ливерпуля, конечно
Ну да, в ворота МЮ могли бы и побольше забить, плохо сыграли
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Romanian_Daddy
Ответ llolishe
После того как Ливерпуль просто деклассировал ваш клуб такое говорить -что вы там курите?
Помню как Вилла 7-2 деклассировала твой Ливерпуль, но ты уже забыл, наверное)
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Romanian_Daddy
Не проигрыш 7-2 Астон Вилле, но тоже хороший результат для Ливерпуля, конечно
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Обыграли Барсе без Гави и Педри Еле обыграли Сити с оффсайдным голом Проиграли на Энфилде Все еще хороши
Да играли твои гави и педри в первом матче.
не ной витька переобувальщик ))
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Dm Kznts
Ответ Sevuska
Ещё один такой неадекватный перфоманс от Бруну , и вопрос капитанства будет пересмотрен 😎
это тебе ТХ шепнул? )))
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Glukinho
Ответ llolishe
После того как Ливерпуль просто деклассировал ваш клуб такое говорить -что вы там курите?
ну что теперь - не жить? будут ещё победы
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Vadia
Ответ FCSMfan
К Бруну никогда нет претензий по самоотдаче. Он всегда дорабатывает, борется, содает моменты, пытается что-то делать даже если у команды не идет игра
Всегда дорабатывает? Даже когда его Байчетич обошел и он махнул рукой? Или это такой тактический ход?
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
заранее поздравляю Бруну с его праздником, который будет послезавтра!
С каким именно? В этот день отмечают - День «Будь противным» (National Be Nasty Day) - США и Поликарпов день (Кислые девки)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Armen Aleksanyan
Давайте, кидайтесь на Бруно. Задолбали, если честно Да, порой ведёт себя через чур, но ему хотя бы не все равно, а по другому не умеет человек выражать эмоции.
Чересчур
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Bozqurd_Idel_Ural_
заранее поздравляю Бруну с его праздником, который будет послезавтра!
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llolishe
После того как Ливерпуль просто деклассировал ваш клуб такое говорить -что вы там курите?
+4
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А.В. Бубнов
Лишь бы взяли Лигу Европы. Как без неё то?
Но лично ты, можешь вертаться взад, откуда к нам нырнул.
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llolishe
Обыграли Барсе без Гави и Педри
Еле обыграли Сити с оффсайдным голом
Проиграли на Энфилде

Все еще хороши
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Lavinka
Ответ Direct free kick
Говорящий дельфин, во дела
Стерлинг молчал вообще то .
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Gheorghe Rusu
"Мы знаем, насколько мы хороши"

Именно это хочется услышать после 0:7
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Sevuska
Ещё один такой неадекватный перфоманс от Бруну , и вопрос капитанства будет пересмотрен 😎
+2
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kin
Как вообще можно давать интервью после такого? Сквозь землю провалиться должны на месяц
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fellx
Пару дней назад квадрпул. После порнушки уже ЛЕ и Кубок, после Бетиса останется кубок
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Влад Яшнов
Ответ Direct free kick
Говорящий дельфин, во дела
Соболева давно не видели чтоль
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Direct free kick
Ответ Gheorghe Rusu
Лицо МЮ) Шут да и только.
Это не лицо, это zadnica
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Gheorghe Rusu
Лицо МЮ)
Шут да и только.
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Бухгалтер2021
кстати он прав.и ливер вылетит с лч.уже на след неделе
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FCSMfan
К Бруну никогда нет претензий по самоотдаче. Он всегда дорабатывает, борется, содает моменты, пытается что-то делать даже если у команды не идет игра
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-2
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Давид Agabekyan
Ответ Armen Aleksanyan
Давайте, кидайтесь на Бруно. Задолбали, если честно Да, порой ведёт себя через чур, но ему хотя бы не все равно, а по другому не умеет человек выражать эмоции.
Ну а комментаторы не могут выражать свои эмоции не кидаясь на Бруно. Какие претензии? Если проблемы с психикой и не можешь держать себя в руках надо идти к психологу
+10
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