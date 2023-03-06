Бруну о 0:7 с «Ливерпулем»: «МЮ» не показал свой уровень, но команда способна на великие дела. Мы по-прежнему в ЛЕ и Кубке»

высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от « ».

«Мы знаем, насколько мы хороши, и мы знаем, что сегодня мы не показали свой уровень. Мы знаем, что эта команда действительно хороша. На этот раз было не так, но я почти уверен, что эта команда способна творить великие дела.

Я должен поблагодарить болельщиков за поддержку и за всю их признательность после матчей – даже таких, как этот, когда мы проигрываем своему главному сопернику.

Мы все еще в Лиге Европы, в Кубке Англии, мы выиграли лиги, и нам нужно вернуться в прежнее русло», – сказал полузащитник « ».

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