Бруну о камбэке с «Барсой»: «Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Мы не перестаем верить в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы УЕФА Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1) в ответном матче.

В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы команды сыграли 2:2.

«Мы не перестаем верить в команду. Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Нам удавались шикарные камбэки. Сегодня мы добились еще одного хорошего результата.

Теперь будем готовиться к большому матчу в воскресенье (финал Кубка лиги против «Ньюкасла» – прим. Sports.ru)», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LosBlancos
Ответ SaTo
На фоне Роберто и Кессье Бруну с первым катанием и пасом казался игроком просто экстра класса. От этих двух каждая вторая передача отлетала, как от дерева.
он и есть игрок экстра класса!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Коваленко
Игра действительно выдалась классной со стороны обеих команд, как и в первом матче. Порадовали сильно.
Всех болельщиков МЮ поздравляю с победой!
А болельщикам Барселоны желаю не унывать, команда строится и, как мне кажется, идёт в правильном направлении и развивается.

Р.S. кто ещё, лет 10-12 назад, мог предположить, что эти две команды будут играть в ЛЕ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SaTo
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну ты сравнил, конечно. Человека, который года два практически не играл, опорника, которого вытащили из Серии А и заставили играть в пас, и лидера сборной Португалии🤷‍♂️
Мне кажется класс игрока не сильно будет влиять от практики. Педри, Тьяго или Жоржиньо, Ковачич после травм выходят и техника такая же, да физика это другое, но по физике у меня претензий нет. Просто наш Роберто так и должен был остаться на фланге. Не тянет он центр поля. Кессье прям убивал любой опасный момент первым катанием, яркий был пример, слева открылся Бальде, Кессье нормально пас не сумел отдать, сильно и криво отдал.
На фоне этого Бруно в любой позиции, под любым давлением что не пас, а конфетка.
У меня больше вопросов к тренеру, зачем ставить таких игроков на позиции где нужен класс. Что мешает передвинуть Френки туда? Мы видели как там играет Френки при Кумане, топово. В опорке есть Бускетс для передвижения мяча и двужильный Кессье. Лева и Рафинья хотели перепасовку организовать, чтобы создать момент, будь там Френки разве не получилось бы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Ох
Ответ SaTo
На фоне Роберто и Кессье Бруну с первым катанием и пасом казался игроком просто экстра класса. От этих двух каждая вторая передача отлетала, как от дерева.
Бруно сейчас в огне, несмотря на то, что многие болельщики других клубов его терпеть не могут, но играет он просто супер и в этом матче оба гола с его непосредственным участием забиты, а прошлый матч с Лестером он вообще выдал лучшую игру сезона, что говорить если различные статистические порталы ему дале оценку за матч от 9.7 до 9.88 - уникальный результат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ SaTo
На фоне Роберто и Кессье Бруну с первым катанием и пасом казался игроком просто экстра класса. От этих двух каждая вторая передача отлетала, как от дерева.
Ну ты сравнил, конечно. Человека, который года два практически не играл, опорника, которого вытащили из Серии А и заставили играть в пас, и лидера сборной Португалии🤷‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SaTo
На фоне Роберто и Кессье Бруну с первым катанием и пасом казался игроком просто экстра класса. От этих двух каждая вторая передача отлетала, как от дерева.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий