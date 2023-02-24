Бруну о камбэке с «Барсой»: «Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Мы не перестаем верить в «МЮ»

оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1) в ответном матче.

В первой игре раунда плей-офф команды сыграли 2:2.

«Мы не перестаем верить в команду. Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Нам удавались шикарные камбэки. Сегодня мы добились еще одного хорошего результата.

Теперь будем готовиться к большому матчу в воскресенье (финал Кубка лиги против «Ньюкасла» – прим. Sports.ru)», – сказал полузащитник « ».