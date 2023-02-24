Бруну о камбэке с «Барсой»: «Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Мы не перестаем верить в «МЮ»
Бруну Фернандеш оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1) в ответном матче.
В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы команды сыграли 2:2.
«Мы не перестаем верить в команду. Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Нам удавались шикарные камбэки. Сегодня мы добились еще одного хорошего результата.
Теперь будем готовиться к большому матчу в воскресенье (финал Кубка лиги против «Ньюкасла» – прим. Sports.ru)», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Всех болельщиков МЮ поздравляю с победой!
А болельщикам Барселоны желаю не унывать, команда строится и, как мне кажется, идёт в правильном направлении и развивается.
Р.S. кто ещё, лет 10-12 назад, мог предположить, что эти две команды будут играть в ЛЕ?
На фоне этого Бруно в любой позиции, под любым давлением что не пас, а конфетка.
У меня больше вопросов к тренеру, зачем ставить таких игроков на позиции где нужен класс. Что мешает передвинуть Френки туда? Мы видели как там играет Френки при Кумане, топово. В опорке есть Бускетс для передвижения мяча и двужильный Кессье. Лева и Рафинья хотели перепасовку организовать, чтобы создать момент, будь там Френки разве не получилось бы?