Писарев о составе России на матч с Ираном: «Вызовут лучших на данный момент, экспериментов будет меньше»

высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с .

Игра пройдет 23 марта в Тегеране.

«Что изменилось, нас куда‑то вернули? Матч неофициальный. Мы играем с Ираном, это достойный соперник. Пока нет необходимости вызывать игроков старше 30 лет. Но авансов выдавать будут меньше.

Мы уже познакомились с молодыми игроками, посмотрели на них в тренировочном процессе, в быту. Экспериментов будет меньше, но спортивный принцип есть. Вызовут лучших на данный момент футболистов.

Если бы нас вернули [на международную арену] прямо сейчас, то уже был бы неважен ни возраст, ни что‑то другое. Лучший — вызывается в сборную. Давайте исходить из того, что у штаба есть понимание стиля и тактики игры. Мы будем придерживаться своей игры, и выбор футболистов будет происходить исходя из этого», — сказал тренер сборной России.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы