Роберт Ренан: «Зенит» – большой клуб. Это прекрасный шанс попробовать свои силы в европейском футболе»

рассказал, почему решил перейти в «Зенит».

– В первом матче за «Зенит» вы довольно смело обыгрывали соперников, пробрасывали между ног. От центрального защитника не часто такое увидишь. Не было ли страшно, как потом отреагирует тренерский штаб?

– Это одна из моих сильных характеристик. Я с детства привык так играть. Никакого страха нет, наоборот, я уверен в своих силах, когда иду в обыгрыш.

Пока возможности поговорить со штабом не было конкретно по поводу моих действий в прошлой игре, но уверен, этот разговор состоится.

– «Зенит», как и все российские клубы, отстранены от еврокубков. В чем ваша мотивация выступать в России? Не будет такого, что уедете, как ?

– Да, я знал, что такова ситуация еврокубками, но как только услышал о возможности перейти в «Зенит», сразу ей решил воспользоваться, потому что считаю, что это прекрасный шанс стартовать и попробовать свои силы в европейском футболе. «Зенит» – большой клуб.

Повторюсь, здесь достаточное количество бразильцев, что ускорит мою адаптацию. Я с радостью откликнулся на этот новый опыт, – сказал Ренан.

Ренан о «Зените»: «Команда невероятная, адаптация ускоряется с каждым днем. Моя семья в восторге от Санкт-Петербурга, как и я»