Роберт Ренан: «Зенит» – большой клуб. Это прекрасный шанс попробовать свои силы в европейском футболе»

Теги Зенит премьер-лига Россия Юри Алберто Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан рассказал, почему решил перейти в «Зенит».

– В первом матче за «Зенит» вы довольно смело обыгрывали соперников, пробрасывали между ног. От центрального защитника не часто такое увидишь. Не было ли страшно, как потом отреагирует тренерский штаб?

– Это одна из моих сильных характеристик. Я с детства привык так играть. Никакого страха нет, наоборот, я уверен в своих силах, когда иду в обыгрыш.

Пока возможности поговорить со штабом не было конкретно по поводу моих действий в прошлой игре, но уверен, этот разговор состоится.

– «Зенит», как и все российские клубы, отстранены от еврокубков. В чем ваша мотивация выступать в России? Не будет такого, что уедете, как Юри Алберто?

– Да, я знал, что такова ситуация еврокубками, но как только услышал о возможности перейти в «Зенит», сразу ей решил воспользоваться, потому что считаю, что это прекрасный шанс стартовать и попробовать свои силы в европейском футболе. «Зенит» – большой клуб.

Повторюсь, здесь достаточное количество бразильцев, что ускорит мою адаптацию. Я с радостью откликнулся на этот новый опыт, – сказал Ренан.

Ренан о «Зените»: «Команда невероятная, адаптация ускоряется с каждым днем. Моя семья в восторге от Санкт-Петербурга, как и я»

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45 комментариев

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Lanc
Ответ Саша Казанов
Возможно в будущем это будет один из лучших трансферов из Зенита.
Если к тому времени будет возможность получить деньги из-за границы за продажу игрока.
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alexbor083
В азиатском скорее всего…
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wRong
Ответ Cat Behemoth
Хавай "профессиональную баланду" дальше и не жужжи, а то кто-нибудь жало может случайно обломать.
Профессиональная оценка признанных специалистов определенно ценнее истерики ноунейма со спорца, который возомнил себя величиной уровня тренера сильнейшей сборной мира
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Злодей Спб
Ответ SMART789
неверная постановка вопроса с его уровнем игры вообще не понятно, что он здесь забыл, это как Паредес или Халк, ему бы в топ лигу топ клуб
Ну, будем читать, что это переговорная "Магия вне хогвартса" в исполнении господина Медведева.

А если через сезон Педро дос Сантос до Зенита доедет, то зарево над Москвой будет как в 1812.
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Матвей Суицидин
Ответ Cat Behemoth
вот так по одному неполному матчу заявить - это сильно.
да и без этого матча ясно, не зря в сборную вызвали и по юношам столько авансов. и это мнение многих экспертов, а не только мое. я просто посмотрел матч и очень порадовался с него
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Женя Иванов
Ответ Злодей Спб
Что в Бразилии нет еврокубков, что в России нет еврокубков, но зато в России уровень з.п. на порядок выше. Да и чисто географически, Зенит ближе к Европе, чем Коринтианс - можно пройти адаптацию к климату географической зоны, в которой предполагается продолжить карьеру. Выбор Очевиден :)
В Бразилии есть кубок Либертадорес и теоретические шансы на клубный чм
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Cat Behemoth
Ответ wRong
Не оправдывайся, имей мужество уйти молча, когда тебя попустили
Хавай "профессиональную баланду" дальше и не жужжи, а то кто-нибудь жало может случайно обломать.
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Viktor Sinyavskiy
"...но как только услышал о возможности перейти в «Зенит», сразу ей решил воспользоваться, потому что считаю, что это прекрасный шанс стартовать и ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ. «Зенит» – большой клуб."

А он в курсе, что...
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Валдис Пельш
Ответ Назар Игорь
Посмотрим на него в играх с сильными клубами - Уралом, КС, Сочи. Но в дебютной игре чисто защитной работы у него не было.
смешно, да больно))
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wRong
Ответ Cat Behemoth
Да не оскудеет земля хомячками. Адьёс, всё с тобой ясно.
Не оправдывайся, имей мужество уйти молча, когда тебя попустили
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Cat Behemoth
Ответ wRong
Мне нравится доверять профессионалам, которые в своих должностях добились успехов многократно и чье мнение имеет вес в своей отрасли. Ты в футболе - ноунейм, твоего мнения об оценке игры того или иного человека никто не спросит, потому что весит оно ноль и поэтому никому не интересно, а оценки профессиональных тренеров высшего уровня и скаутов определенно имеют вес
Да не оскудеет земля хомячками. Адьёс, всё с тобой ясно.
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wRong
Ответ Cat Behemoth
Сам пробуй. Я знать не знаю, и пока сам не увижу, ни за кого, кто будет нести подобную пургу, не впишусь. Но если нравится быть ретранслятором - ради бога, никто не мешает.
Мне нравится доверять профессионалам, которые в своих должностях добились успехов многократно и чье мнение имеет вес в своей отрасли. Ты в футболе - ноунейм, твоего мнения об оценке игры того или иного человека никто не спросит, потому что весит оно ноль и поэтому никому не интересно, а оценки профессиональных тренеров высшего уровня и скаутов определенно имеют вес
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Поцелуй Оздоева
Ответ Silky Mitts
Погодите, а как же курс на Азию?
Землю перенесем?
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Поцелуй Оздоева
Ответ Егор Егор
так европейским футболом тут тоже не пахнет
Санкт-Петербург — это Европа.
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Cat Behemoth
Ответ SMART789
неверная постановка вопроса с его уровнем игры вообще не понятно, что он здесь забыл, это как Паредес или Халк, ему бы в топ лигу топ клуб
Да ладно? Вот так вот по одному матчу, в котором он простоял 70 минут по причине слабости соперника, делать такие выводы? Вы, наверное, топ скаут, зарабатывающий десяток миллионов зелёных в месяц?
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Silky Mitts
Ответ Поцелуй Оздоева
Ты новость-то прочёл полностью? Он сказал про европейский футбол, а не еврокубки.
Погодите, а как же курс на Азию?
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Cat Behemoth
Ответ wRong
Клоунада не делает тебя умнее, пробуй еще
Сам пробуй. Я знать не знаю, и пока сам не увижу, ни за кого, кто будет нести подобную пургу, не впишусь. Но если нравится быть ретранслятором - ради бога, никто не мешает.
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wRong
Ответ Cat Behemoth
Неужели всё-таки не третьего массажиста, а второго помощника главного тренера? Это круче, безусловно. А то, что "вписываешься" за автора коммента вполне равносильно утверждению. Так что не катит отмаза.
Клоунада не делает тебя умнее, пробуй еще
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Cat Behemoth
Ответ turbO
Ему не сказали...
Скорее не просто не сказали, а гораздо больше - нагло обманули!
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turbO
Ему не сказали...
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Cat Behemoth
Ответ wRong
Я нигде такого не утверждал, это ты сам придумал. Причина твоя вообще не катит, подумай получше, я верю, что ты сможешь. Подсказка - вызвали не по результатам матча с Нижним
Неужели всё-таки не третьего массажиста, а второго помощника главного тренера? Это круче, безусловно. А то, что "вписываешься" за автора коммента вполне равносильно утверждению. Так что не катит отмаза.
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SMART789
Ответ Злодей Спб
Что в Бразилии нет еврокубков, что в России нет еврокубков, но зато в России уровень з.п. на порядок выше. Да и чисто географически, Зенит ближе к Европе, чем Коринтианс - можно пройти адаптацию к климату географической зоны, в которой предполагается продолжить карьеру. Выбор Очевиден :)
неверная постановка вопроса
с его уровнем игры вообще не понятно, что он здесь забыл, это как Паредес или Халк, ему бы в топ лигу топ клуб
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wRong
Ответ Cat Behemoth
Ты тут при том, что утверждаешь, что он топ, не видя игры. Не читал, но одобряю. За что его вызвали - не в курсе, может быть он племянник третьего массажиста, например. Вполне актуальная причина. В этом конкретном матче, ничего особого он не показал по причине того, что и задач соперник перед ним никаких не поставил. Вот и всё, что можно сказать. А работать ретранслятором непонятночьегомнения - это, имхо, так себе занятие.
Я нигде такого не утверждал, это ты сам придумал.
Причина твоя вообще не катит, подумай получше, я верю, что ты сможешь.
Подсказка - вызвали не по результатам матча с Нижним
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Cat Behemoth
Ответ wRong
При чем тут я? Ты на вопрос то не ответил, как думаешь, его в главную топовую сборную вызвали за матч с Нижним или за что-то другое?
Ты тут при том, что утверждаешь, что он топ, не видя игры. Не читал, но одобряю. За что его вызвали - не в курсе, может быть он племянник третьего массажиста, например. Вполне актуальная причина. В этом конкретном матче, ничего особого он не показал по причине того, что и задач соперник перед ним никаких не поставил. Вот и всё, что можно сказать. А работать ретранслятором непонятночьегомнения - это, имхо, так себе занятие.
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wRong
Ответ Cat Behemoth
А ты видел его какие-то другие игры? Или просто ретранслировал чужое мнение? Ну, в принципе, норм, всё равно ж потом никто этот коммент не припомнит, поэтому нести можно любую пургу.
При чем тут я? Ты на вопрос то не ответил, как думаешь, его в главную топовую сборную вызвали за матч с Нижним или за что-то другое?
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