Где смотреть Шахтер – Фейеноорд, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 9 марта

Теги Шахтер Фейеноорд Лига Европы УЕФА Футбол

В четверг, 9 марта, сыграют Шахтер и Фейеноорд в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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Во сколько играют Шахтер – Фейеноорд

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Шахтер – Фейеноорд

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