«Антон Миранчук может играть в «Лацио», «Фиорентине», «Торино». АПЛ – не вариант, сложновато для него». Канчельскис о хавбеке «Локо»

высказался о перспективах Антона Миранчука в Европе.

Ранее агент хавбека « » заявил, что Антон планирует уехать в европейский чемпионат после истечения контракта.

«Миранчука за его желание ехать в Европу можно только уважать. В болоте нашем прогрессировать сложно.

Может, он уже и мотивацию перестал для себя находить, играя в РПЛ. В таком случае новый вызов просто необходим.

Миранчук – техничный игрок с неплохим футбольным мышлением. Ему подойдут чемпионаты Италии, Германии, Испании. Думаю, спокойно может играть в « », «Фиорентине», том же « ».

? Туда сейчас не вариант для россиянина. До и сложновато для него», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Первый тренер Антона Миранчука: «Ему по силам заиграть в Европе, его время пришло»