«Антон Миранчук может играть в «Лацио», «Фиорентине», «Торино». АПЛ – не вариант, сложновато для него». Канчельскис о хавбеке «Локо»
Андрей Канчельскис высказался о перспективах Антона Миранчука в Европе.
Ранее агент хавбека «Локомотива» заявил, что Антон планирует уехать в европейский чемпионат после истечения контракта.
«Миранчука за его желание ехать в Европу можно только уважать. В болоте нашем прогрессировать сложно.
Может, он уже и мотивацию перестал для себя находить, играя в РПЛ. В таком случае новый вызов просто необходим.
Миранчук – техничный игрок с неплохим футбольным мышлением. Ему подойдут чемпионаты Италии, Германии, Испании. Думаю, спокойно может играть в «Лацио», «Фиорентине», том же «Торино».
АПЛ? Туда сейчас не вариант для россиянина. До и сложновато для него», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Первый тренер Антона Миранчука: «Ему по силам заиграть в Европе, его время пришло»
Так и представил себе Антона в форме МЮ вчера против Ливерпуля !
А что ?
Погоды бы не испортил он !