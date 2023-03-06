«Антон Миранчук может играть в «Лацио», «Фиорентине», «Торино». АПЛ – не вариант, сложновато для него». Канчельскис о хавбеке «Локо»

Теги Локомотив Лацио Торино Фиорентина премьер-лига Англия серия А Италия Андрей Канчельскис Антон Миранчук Футбол

Андрей Канчельскис высказался о перспективах Антона Миранчука в Европе.

Ранее агент хавбека «Локомотива» заявил, что Антон планирует уехать в европейский чемпионат после истечения контракта.

«Миранчука за его желание ехать в Европу можно только уважать. В болоте нашем прогрессировать сложно.

Может, он уже и мотивацию перестал для себя находить, играя в РПЛ. В таком случае новый вызов просто необходим.

Миранчук – техничный игрок с неплохим футбольным мышлением. Ему подойдут чемпионаты Италии, Германии, Испании. Думаю, спокойно может играть в «Лацио», «Фиорентине», том же «Торино».

АПЛ? Туда сейчас не вариант для россиянина. До и сложновато для него», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Первый тренер Антона Миранчука: «Ему по силам заиграть в Европе, его время пришло»

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5 комментариев

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Darren&K
Спокойно играть?😂😂😂 Братец не согласен. Хоть Серия А сегодня не самая сильная, но все равно крепкий и сложный турнир. А эта бывшая легенда говорит так будто это чемпионат Кипра где очень спокойно играет великий русский нападающий. Ему даже где нибудь в Лечче или Эмполи придется биться за место в составе
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OldRedWhite
Почему же не АПЛ ?
Так и представил себе Антона в форме МЮ вчера против Ливерпуля !
А что ?
Погоды бы не испортил он !
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werowolf-gears
Сравнить нынешний Лацио с Торино и Фиорой - это конечно сильно
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Лучезарный
Скиньте ему ссылку на рассказ Ондуа. В бундеслигу он его отправил
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Тиджани Бабангида
Желание похвальное,но вопрос его востребованности в Европе - совсем не очевиден
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