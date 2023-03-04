Первый тренер Антона Миранчука: «Ему по силам заиграть в Европе, его время пришло»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Футбол

Первый тренер Антона Миранчука высказался за отъезд хавбека «Локомотива» в Европу.

«Антон много сил отдал «Локомотиву», внес вклад в успехи клуба, как и его брат. Думаю, никаких проблем не возникнет с тем, чтобы полюбовно расстаться. Поддерживаю желание Антона попробовать свои силы в Европе.

Ему подошел бы испанский чемпионат или итальянский, где играет Алексей. Конечно, очень бы хотелось увидеть снова в одной команде Лешу и Антона. Но, понятно, что вероятность крайне мала. А так, Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло», — сказал Александр Воронков.

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