Малком о паспорте РФ: «Теперь я русский бразилец. Малкин, Малкиев, Малковой»

Малком высказался о получении паспорта РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита» – Малкому и Клаудиньо.

– Новым паспортом доволен?

– О, да! Теперь я русский бразилец. Очень доволен.

– Как тебя теперь называть? Филипп Малкин?

– Малкин, Малкиев, Малковой. Спасибо! – сказал полузащитник « ».

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