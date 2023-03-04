Малком о паспорте РФ: «Теперь я русский бразилец. Малкин, Малкиев, Малковой»

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Малком ахахаха Футбол

Малком высказался о получении паспорта РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита» – Малкому и Клаудиньо.

– Новым паспортом доволен?

– О, да! Теперь я русский бразилец. Очень доволен.

– Как тебя теперь называть? Филипп Малкин?

– Малкин, Малкиев, Малковой. Спасибо! – сказал полузащитник «Зенита».

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3 комментария

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Samurai99
Евгений?
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krealpmoney
Малюков, как режиссер, который снимал фильм Матч :)
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Rio de Janeiro
Главное играй так чтобы не был Палкиным
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