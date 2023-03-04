Малком о паспорте РФ: «Теперь я русский бразилец. Малкин, Малкиев, Малковой»
Малком высказался о получении паспорта РФ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита» – Малкому и Клаудиньо.
– Новым паспортом доволен?
– О, да! Теперь я русский бразилец. Очень доволен.
– Как тебя теперь называть? Филипп Малкин?
– Малкин, Малкиев, Малковой. Спасибо! – сказал полузащитник «Зенита».
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