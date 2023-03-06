Дзюба об отрыве «Зенита» от «Спартака» в 8 очков: «Хотелось бы увидеть 6. Надеюсь, судьи не будут вмешиваться»

высказался о борьбе « » с « » в Мир .

«Смотрим на таблицу, восемь очков – режет это глаз, если честно. Хотелось бы увидеть шесть очков.

Надеюсь, для интриги, что судьи не будут вмешиваться сюда. Мне кажется, единственный, кто может навязать борьбу «Зениту», – это «Спартак», – сказал нападающий « » в программе «На футболе» в эфире Первого канала.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?