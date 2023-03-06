Дзюба об отрыве «Зенита» от «Спартака» в 8 очков: «Хотелось бы увидеть 6. Надеюсь, судьи не будут вмешиваться»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Первый канал Футбол

Артем Дзюба высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом» в Мир РПЛ.

«Смотрим на таблицу, восемь очков – режет это глаз, если честно. Хотелось бы увидеть шесть очков. 

Надеюсь, для интриги, что судьи не будут вмешиваться сюда. Мне кажется, единственный, кто может навязать борьбу «Зениту», – это «Спартак», – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» в эфире Первого канала.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

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46 комментариев

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Дмитрий Ким
Дзюба надеется после этих слов, его пригласят в Спартак))
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SMART789
Ответ Ветер
Питерские: "Мы его на помойке нашли. Помыли, одели, а он нам фигвамы рисует"...Хнык - хнык.
да нашли реально на помойке)
но никаких претензий, говорит что хочет, его дело, он ничем никому не обязан
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Valentin Kompaneytsev
После топтания на шарфе Спартака и разного дерьма Дзюба в адрес Спартака заслуживает запрета произносить его имя.
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Metaphrast
Да пусть языком мелет. Уже не в Зените, потому и переобулся, ему тоже хочется "конкуренции" в чемпионате.
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Arman FCSM
Ответ Виктор
А ты не думаешь, что в Зените всем по... на него и его слова?
Нет, я так не думаю. Я вижу, что в "Зените" (начиная от Медведева и заканчивая болелами) далеко не всем насрать, что будет говорить Артемка о вашем клубе
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Северный болельщик
Болтунишка вернулся
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Arman FCSM
Ответ schwein
Если предъявы к Дзюбе останутся на уровне "Фан уйди ввели потому что Дзюба пожаловался, что фанаты его обижают" (или что вы там ему еще предъявляли), то это реакция нормально человека. А за пустозвонство в адрес того же Малафеева его никогда не защищали.
Мелко плаваешь)
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Arman FCSM
Ответ Trash Talking
А почему вы всех под одну гребёнку? Я вот, например, никогда не любил Дзюбу, какие бы голы он не забивал. И дело даже не в его спартаковском прошлом, а в куче гуано, которое он тянет за собой всю жизнь. Вираж правильно делал, что освистывал его всегда. Сущность человека была видна всегда.
Возможно, тебя не помню среди защитников этого... товарища. Но некоторых я запомнил, и как только они начнут Артемку обсирать (а зная Дзюбу, это вопрос времени), то я всенепременно ткну их носом в их же слова.
Я подожду ©
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Виктор
Ответ Arman FCSM
Чую, теперь настала очередь "Зенита" выслушивать, какой он плохой) Только чур, товарищи питерские, защищать Артемку, как вы это делали, когда был в "Зените" и расчехлял свой говномёт в разные стороны. Или у вас с собой сменка?) Бгг
А ты не думаешь, что в Зените всем по... на него и его слова?
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schwein
Ответ Arman FCSM
Чую, теперь настала очередь "Зенита" выслушивать, какой он плохой) Только чур, товарищи питерские, защищать Артемку, как вы это делали, когда был в "Зените" и расчехлял свой говномёт в разные стороны. Или у вас с собой сменка?) Бгг
Если предъявы к Дзюбе останутся на уровне "Фан уйди ввели потому что Дзюба пожаловался, что фанаты его обижают" (или что вы там ему еще предъявляли), то это реакция нормально человека. А за пустозвонство в адрес того же Малафеева его никогда не защищали.
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Reigher
Дзюба намекает на матч Спартак - Урал, где судья, из за своей грубой "ошибки", лишил Спартак заслуженных двух очков.
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Baobabb forever
Ответ Сергей Б
Дзюба переобулся,весёлый малый,меняет личину на ходу
про деда Гену говорил, что тот флюгер.
Однако у них больше общего, чем видится самому дзюбе)
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Trash Talking
Ответ Arman FCSM
Чую, теперь настала очередь "Зенита" выслушивать, какой он плохой) Только чур, товарищи питерские, защищать Артемку, как вы это делали, когда был в "Зените" и расчехлял свой говномёт в разные стороны. Или у вас с собой сменка?) Бгг
А почему вы всех под одну гребёнку? Я вот, например, никогда не любил Дзюбу, какие бы голы он не забивал. И дело даже не в его спартаковском прошлом, а в куче гуано, которое он тянет за собой всю жизнь. Вираж правильно делал, что освистывал его всегда. Сущность человека была видна всегда.
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Старый дед-пердун
Ответ Ебздрогыч
Дзюба переживает за Спартак в борьбе за золото, Милонов предлагает отменить фанайди - что происходит? Что дальше? Соловьев с Симоньян будут топить против СВО?
Нет, просто все возьмут билеты на Авиасейлс и полетят одним маршрутом в Гаагу без обратного билета… и всем станет спокойно на душе…
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ЧакСевернаяКорея
Нынче журналисты,в основном те,которые его обливали помоями,встали в очередь взять у Дзюбы интервью.Хоть какое,хоть пару слов,чтобы хайпануть и закопать свою безнадегу.Отстаньте от него все! Дайте спокойно играть.У любого человека от такого *внимания*,поедет крыша.
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Baobabb forever
Ответ melmi
Тут явно обида на Зенит . Просто так бы не заявлял .
у него мозг 14 летнего подростка
"я такой крутой и лучший, а меня не продлили"
теперь очередь Зенита его помои слушать
Дал бы Зенит контракт - был бы лучшим на земле.
Так что любое мнение и высказывание дзюбы не имеет никакого веса, ибо это пустой звук
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Добрый Ретроград
Дзюба об отрыве «Зенита» от «Спартака» в 8 очков: «Хотелось бы увидеть 21
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Фантом
С моей (болельщика "Зенита") точки зрения вообще-то все нормально. Он воспитанник "Спартака", да и даже с точки зрения нейтрального наблюдателя наличие интриги интереснее, чем отсутствие. Так что ничего плохого в высказанном нет.

А играл он много где, в том числе и в идущем третьем "Ростове". Это не повод не болеть за родной клуб.
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DiMaXFCZP
Как же запела эта непорядочная футболистка, Артемка.... Не зря его все кладут большими и толстыми. Еще та профурсетка.
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Shamarin
Ответ Ебздрогыч
Дзюба переживает за Спартак в борьбе за золото, Милонов предлагает отменить фанайди - что происходит? Что дальше? Соловьев с Симоньян будут топить против СВО?
Это же Дзюба, в итоге его переживания выльются в то, что он спартаку забьёт, а Зениту нет.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Born is the King
Походу знает что то про проделки судейские зенита
Естественно. Как и "вся страна" же 🤷🏻‍♂️
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sintenced
Ответ Ебздрогыч
Дзюба переживает за Спартак в борьбе за золото, Милонов предлагает отменить фанайди - что происходит? Что дальше? Соловьев с Симоньян будут топить против СВО?
Так они первые побегут облизывать гусеницы натовских танков, если что.
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Сергей Б
Дзюба переобулся,весёлый малый,меняет личину на ходу
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Ильдар Фарукшин
Я хоть Спартач. Но Питеру он должен спасибо сказать хоть трофеи есть. Думаю у Зенита без него были бы. Но он этого не поймёт
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melmi
Тут явно обида на Зенит . Просто так бы не заявлял .
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