Дзюба об отрыве «Зенита» от «Спартака» в 8 очков: «Хотелось бы увидеть 6. Надеюсь, судьи не будут вмешиваться»
Артем Дзюба высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом» в Мир РПЛ.
«Смотрим на таблицу, восемь очков – режет это глаз, если честно. Хотелось бы увидеть шесть очков.
Надеюсь, для интриги, что судьи не будут вмешиваться сюда. Мне кажется, единственный, кто может навязать борьбу «Зениту», – это «Спартак», – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» в эфире Первого канала.
У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?
но никаких претензий, говорит что хочет, его дело, он ничем никому не обязан
Я подожду ©
Однако у них больше общего, чем видится самому дзюбе)
"я такой крутой и лучший, а меня не продлили"
теперь очередь Зенита его помои слушать
Дал бы Зенит контракт - был бы лучшим на земле.
Так что любое мнение и высказывание дзюбы не имеет никакого веса, ибо это пустой звук
А играл он много где, в том числе и в идущем третьем "Ростове". Это не повод не болеть за родной клуб.