Сарвели о стыке с Рошей: «Стопроцентный пенальти, не знаю, что думают судьи»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов видеоповторы Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Владислав Сарвели Сочи Футбол

Владислав Сарвели прокомментировал победу «Сочи» над ЦСКА в 18-м туре Мир РПЛ (2:0).

«Хороший матч, много борьбы. Такая была заруба, рады, что мы победили.

В игре стопроцентный пенальти, не знаю, что судьи думают по этому поводу», – сказал нападающий «Сочи».

В первом тайме защитник ЦСКА Виллиан Роша ударил Сарвели по ноге в штрафной площади. Арбитр Владислав Безбородов проверил эпизод с помощью ВАР, но не назначил одиннадцатиметровый удар.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Ответ Александр Тихомиров
то есть если не целился то можно?))) любой судья безпристрастный скажет, удар по ноге был, факт нарушения есть, все остальное додумки и отмазки
Ну вот пусть и пояснят завтра, правильно ли пенальти не назначен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LionKing
Ответ Marcus Varro
Удар по лицу Роши со стороны Мелкадзе, что судьи думают по этому поводу?
Особенно с учетом того, что заменил Мелкадзе как раз Джорджевич
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kin
Без разницы, упал - не упал, по ноге же засветили. Тут могли только у него опасную игру усмотреть и не дать пенальти поэтому
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Пенка, глупая, но надо ставить.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"ЦСКА"!!!
Он ударил по воротам, потом в скользь получил по ноге. И что? Нам таких более явных пенальти очень много не давали! Напомнить? На Кучаееве, на Чалове , Мойзесу прямой ногой шипами заехали и ничего!! Чалому нос локтем в кровь разбивали и опять тишина! А тут симулянт посмотрел, что мяч после его удара к Акинфееву попал , рухнул на газон, а забил бы поскакал как ни в чем не бывало!
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тихомиров
Ответ Алексей Полиенков
Так он по ноге ему не целился. Сарвели свою ногу перед летящей ногой Роши поднял, и поэтому тот попал по нему не имея на то умысла. Это очень тонкий момент. Я и сам сперва подумал, что это чистый пенальти, хоть и фанат ЦСКА.
то есть если не целился то можно?))) любой судья безпристрастный скажет, удар по ноге был, факт нарушения есть, все остальное додумки и отмазки
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Ответ Александр Тихомиров
удар по ноге был, пенку давать можно, какие вопросы еще могут быть)
Так он по ноге ему не целился. Сарвели свою ногу перед летящей ногой Роши поднял, и поэтому тот попал по нему не имея на то умысла. Это очень тонкий момент. Я и сам сперва подумал, что это чистый пенальти, хоть и фанат ЦСКА.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Судьи не думают, судьи считают деньги ...
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тихомиров
удар по ноге был, пенку давать можно, какие вопросы еще могут быть)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Владик молодец! Только несколько задумался, прежде чем рухнуть на газон :)
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Morozov
Согласен с ним полностью.(Болельщик ЦСКА)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Чистый пенальти
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaGrain
В прошлом матче Роша также попал случайно игроку Краснодара с размаха и опять судья никак не отрегулировал 🙀🙀
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus Varro
Удар по лицу Роши со стороны Мелкадзе, что судьи думают по этому поводу?
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий