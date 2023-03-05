Сарвели о стыке с Рошей: «Стопроцентный пенальти, не знаю, что думают судьи»

прокомментировал победу «Сочи» над ЦСКА в 18-м туре Мир (2:0).

«Хороший матч, много борьбы. Такая была заруба, рады, что мы победили.

В игре стопроцентный пенальти, не знаю, что судьи думают по этому поводу», – сказал нападающий « ».

В первом тайме защитник ЦСКА Виллиан Роша ударил Сарвели по ноге в штрафной площади. Арбитр Владислав проверил эпизод с помощью ВАР, но не назначил одиннадцатиметровый удар.

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