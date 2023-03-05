Сарвели о стыке с Рошей: «Стопроцентный пенальти, не знаю, что думают судьи»
Владислав Сарвели прокомментировал победу «Сочи» над ЦСКА в 18-м туре Мир РПЛ (2:0).
«Хороший матч, много борьбы. Такая была заруба, рады, что мы победили.
В игре стопроцентный пенальти, не знаю, что судьи думают по этому поводу», – сказал нападающий «Сочи».
В первом тайме защитник ЦСКА Виллиан Роша ударил Сарвели по ноге в штрафной площади. Арбитр Владислав Безбородов проверил эпизод с помощью ВАР, но не назначил одиннадцатиметровый удар.
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