Член совета директоров «Динамо»: «Посещаемость увеличится, у людей будет больше времени, чтобы оформить Fan ID»

Дмитрий Гафин оценил посещаемость на матче Мир « » – «Крылья Советов» (1:0).

На игре присутствовали 4943 зрителя.

«Нам трудно говорить о каких-то ожиданиях от посещаемости, потому что для ожиданий нужен предыдущий опыт. У нас его нет.

Посещаемость увеличится за счет фактора времени, у людей будет больше времени, чтобы оформить карту болельщика. Надеемся, что со временем мы будем возвращаться к тем показателям, которые были до введения карты болельщика.

Шесть тысяч болельщиков — мало? Мы всегда стремимся к тому, чтобы заполнять наш стадион: по осени и предыдущему сезону у нас это получалось. Сейчас как есть», — сказал член совета директоров «Динамо».

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков