Член совета директоров «Динамо»: «Посещаемость увеличится, у людей будет больше времени, чтобы оформить Fan ID»
Дмитрий Гафин оценил посещаемость на матче Мир РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов» (1:0).
На игре присутствовали 4943 зрителя.
«Нам трудно говорить о каких-то ожиданиях от посещаемости, потому что для ожиданий нужен предыдущий опыт. У нас его нет.
Посещаемость увеличится за счет фактора времени, у людей будет больше времени, чтобы оформить карту болельщика. Надеемся, что со временем мы будем возвращаться к тем показателям, которые были до введения карты болельщика.
Шесть тысяч болельщиков — мало? Мы всегда стремимся к тому, чтобы заполнять наш стадион: по осени и предыдущему сезону у нас это получалось. Сейчас как есть», — сказал член совета директоров «Динамо».
Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства
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начали переобуваться)) смешно будет читать будущие уью на эту тему
милонов тот же 🤡, где был раньше?)) как и все там же
Клоуны
на этом фоне убийство футбола - просто довершающий штрих