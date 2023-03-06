Член совета директоров «Динамо»: «Посещаемость увеличится, у людей будет больше времени, чтобы оформить Fan ID»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Fan ID Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин оценил посещаемость на матче Мир РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов» (1:0).

На игре присутствовали 4943 зрителя.

«Нам трудно говорить о каких-то ожиданиях от посещаемости, потому что для ожиданий нужен предыдущий опыт. У нас его нет.

Посещаемость увеличится за счет фактора времени, у людей будет больше времени, чтобы оформить карту болельщика. Надеемся, что со временем мы будем возвращаться к тем показателям, которые были до введения карты болельщика.

Шесть тысяч болельщиков — мало? Мы всегда стремимся к тому, чтобы заполнять наш стадион: по осени и предыдущему сезону у нас это получалось. Сейчас как есть», — сказал член совета директоров «Динамо».

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства 

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10 комментариев

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Владимир Никаноров
Чтобы увеличить посещаемость нужно во- первых поставить игру команды достойную внимания чтобы наслаждаться футболом а не смотреть какое то недоразумение
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Xm.md
Что значит нет опыта? Первый сезон команда существует?
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avcgloronalduMU
стачка и бойкот работают, оказывается
начали переобуваться)) смешно будет читать будущие уью на эту тему
милонов тот же 🤡, где был раньше?)) как и все там же
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Кеша
Интервью Члена ни о чем . Кто -нибудь понял что он сказал ? Путай -путай .
+2
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+2
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poolshh
Ага, сейчас те кто ходит посмотрят пару матчей и забьют на это дело. Нафиг надо в этот театр ходить.
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Арсений Элин
в какой реальности обитает этот субъект,он реально думает что это просто так народ не ходит?...эх тяжёлый случай! и ещё...у вас не получится заменить болельщиков и фанатов поклонниками тиктока и инсраграма
+1
0
+1
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Николай Иванов
Не надейтесь🖕
+3
0
+3
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Тренерские конспекты Бормана
На ровном месте разогнали болельщиков, которые несли деньги в кассы клубов. На ровном месте! Просто ради очередной показухи!
Клоуны
+11
0
+11
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ZjzoRe
уничтожили будущее страны, экономику, образование, здравоохранение, промышленность, бездарно разбазарили и украли нефтяные сверхдоходы за тридцать лет, прос..али все возможности и перспективы

на этом фоне убийство футбола - просто довершающий штрих
+23
-2
+21
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vjp6cmm2f9
Согласен, люди будут меньше на дачу ходить чтобы пойти на игры Динамо 👍🏼
+16
0
+16
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