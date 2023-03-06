Кин об «МЮ»: «Если бы я проиграл 0:7, я бы спрятался на несколько месяцев. Настолько это стыдно»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Футбол

Рой Кин рассказал о своих ощущения от разгрома «Манчестер Юнайтед» «Ливерпулем» (0:7).

«Если бы я проиграл со счетом 0:6 или 0:7, я бы спрятался. Я бы пропал на несколько месяцев.

Вот настолько это стыдно», – заявил бывший игрок манкунианцев в эфире Sky Sports.

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13 комментариев

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blaugrano
Извините, что душню, но что за привычка не указывать имени в заголовке? У нас же не один единственный "Кин", верно?
Сперва показалось, что Кин, пнув Манчини, оправдывается тем, что МЮ облажался ещё сильнее. И ведь эти две новости идут рядом.
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Sevuska
Они в одной студии с Карагером сидят .
Я представляю какое это мучение для Роя сейчас будет 🧐
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Ненавидящий2.0
"Сегодня надругаются над ливером как всегда, один ковидный титул за 30 лет, дайте им ещё 200 миллионов и они обыграют кристал пэлас"

Писал юзер под ником "Гегенпрессинг Рангника"

особенно забавляет "как всегда" и жалкие потуги после матча, оказывается 7-0 это отскок, баляць маи ноги
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Okazaki
Как настоящий ирландец - залёг бы в Брюгге)
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King_X
Видимо, этому совету последователи фанаты МЮ, которые после 5ого гола начали массово покидать стадион 😂
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Николай Иванов
Ну да стыдно,когда на весь мир тебя отьестествовали в позе низкого поклона
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Верховный Лорд
Костоломом в центре поля Рой мне нравился гораздо больше, чем «экспертом» на ТВ
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Liverpool_YNWA
Забавно, как болельщики МЮ пытаются принизить результат, как будто 0:1 проиграли ))
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rigobersong
Так вот пояему Ливерпуль решил 7 забить:) Символично:)

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/era10haga/3119966.html?sl=1
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Goro Prince
Ответ А.В. Бубнов
Кин явно в курсе паттернов Манси. Он с 4 мая 2022 года на 19 дней исчез. Почти месяц)
Иди после Энфилда подмойся,Маня
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Спартак-лучшая команда России
Вспомнил матч ЛЧ в декабре 17-го
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А.В. Бубнов
Кин явно в курсе паттернов Манси. Он с 4 мая 2022 года на 19 дней исчез. Почти месяц)
+4
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rigobersong
Им не стыдно:) Наоборот ускорят расследование по Гринвуду, что бы вернуть в команду уголовника:))
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