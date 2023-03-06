Кин об «МЮ»: «Если бы я проиграл 0:7, я бы спрятался на несколько месяцев. Настолько это стыдно»

Рой Кин рассказал о своих ощущения от разгрома « » « » (0:7).

«Если бы я проиграл со счетом 0:6 или 0:7, я бы спрятался. Я бы пропал на несколько месяцев.

Вот настолько это стыдно», – заявил бывший игрок манкунианцев в эфире Sky Sports.

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