Кин об «МЮ»: «Если бы я проиграл 0:7, я бы спрятался на несколько месяцев. Настолько это стыдно»
Рой Кин рассказал о своих ощущения от разгрома «Манчестер Юнайтед» «Ливерпулем» (0:7).
«Если бы я проиграл со счетом 0:6 или 0:7, я бы спрятался. Я бы пропал на несколько месяцев.
Вот настолько это стыдно», – заявил бывший игрок манкунианцев в эфире Sky Sports.
«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Сперва показалось, что Кин, пнув Манчини, оправдывается тем, что МЮ облажался ещё сильнее. И ведь эти две новости идут рядом.
Я представляю какое это мучение для Роя сейчас будет 🧐
Писал юзер под ником "Гегенпрессинг Рангника"
особенно забавляет "как всегда" и жалкие потуги после матча, оказывается 7-0 это отскок, баляць маи ноги
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/era10haga/3119966.html?sl=1