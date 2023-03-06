Хавбек «Торпедо» Нетфуллин: «Fan ID уже точно никто не отменит, закон принят. Дело каждого, ходить на стадион или нет»

Теги премьер-лига Россия болельщики Торпедо Равиль Нетфуллин Fan ID Футбол

Хавбек «Торпедо» Равиль Нетфуллин считает, что Fan ID не отменят.

«Fan ID? Его уже точно никто не отменит, закон принят.

Так что дело каждого болельщика – ходить на стадион или нет. Конечно, нам их не хватает», – сказал Нетфуллин.

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13 комментариев

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Максим Черкашин
Ответ blaugrano
Интересно, что это за прокажённая слепая зона мозга, в которой рождается рабская мысль "закон принят - теперь надо исполнять". Это заразно?
Передаётся воздушно-скрепным путём.😎
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Игорь Замаруев
Ответ blaugrano
Интересно, что это за прокажённая слепая зона мозга, в которой рождается рабская мысль "закон принят - теперь надо исполнять". Это заразно?
Это не зона мозга, а бич самого человеческого вида. Человек, который есть существо с сознанием, осознаёт в определённый момент свою свободу от других, но не может справиться с ней, не зная, что ему делать. Он бросает её, отказывается от неё в пользу подчинения кому-то или чему-то, дабы не брать ответственность за свои действия. Так и родился фашизм, нацизм и остальные радикальные течения.

Про это можешь почитать у Э. Фромма в "Бегство от свободы". Интересная книга
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Мосгорсуд
Ответ Toomey
Откуда вот это рабское мышление? Отменят паспорт болельщика в одну секунду, если захотят, и легко найдут этому объяснение. Этот закон не стоит бумаги, на которой его печатали, будто в России мало законов, которые не соблюдались, не соблюдаются и соблюдаться не будут, и никого это обстоятельство не волнует. Как пример вспоминается, как полтора-два года назад уверяли, что все граждане будут вакцинироваться раз в полгода, носить маски и перчатки на постоянной основе и проходить на любые общественные мероприятия только при наличии соответствующего QR-кода. Ну и где это всё? Раз - и забыли. И нет никаких вакцинаций, масок и кодов. Был коронавирус да сплыл. То же самое будет и с паспортом болельщика. Общественный резонанс сделает своё дело и забудут об этом паспорте ровно в тот день, когда его отменят или скажут, что он стал необязательным для болельщиков.
Сейчас СВО закончится....и всё вернётся, уверяю, просто не до этого верхам сейчас
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Marienburg
Никогда не отменят? Динозавры тоже думали, что никогда не исчезнут
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Overkiller
Ответ Toomey
Откуда вот это рабское мышление? Отменят паспорт болельщика в одну секунду, если захотят, и легко найдут этому объяснение. Этот закон не стоит бумаги, на которой его печатали, будто в России мало законов, которые не соблюдались, не соблюдаются и соблюдаться не будут, и никого это обстоятельство не волнует. Как пример вспоминается, как полтора-два года назад уверяли, что все граждане будут вакцинироваться раз в полгода, носить маски и перчатки на постоянной основе и проходить на любые общественные мероприятия только при наличии соответствующего QR-кода. Ну и где это всё? Раз - и забыли. И нет никаких вакцинаций, масок и кодов. Был коронавирус да сплыл. То же самое будет и с паспортом болельщика. Общественный резонанс сделает своё дело и забудут об этом паспорте ровно в тот день, когда его отменят или скажут, что он стал необязательным для болельщиков.
У вас это "рабское мышление" сразу же подтверждается позицией "они отменят если САМИ захотят")
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Toomey
Откуда вот это рабское мышление? Отменят паспорт болельщика в одну секунду, если захотят, и легко найдут этому объяснение. Этот закон не стоит бумаги, на которой его печатали, будто в России мало законов, которые не соблюдались, не соблюдаются и соблюдаться не будут, и никого это обстоятельство не волнует. Как пример вспоминается, как полтора-два года назад уверяли, что все граждане будут вакцинироваться раз в полгода, носить маски и перчатки на постоянной основе и проходить на любые общественные мероприятия только при наличии соответствующего QR-кода. Ну и где это всё? Раз - и забыли. И нет никаких вакцинаций, масок и кодов. Был коронавирус да сплыл. То же самое будет и с паспортом болельщика. Общественный резонанс сделает своё дело и забудут об этом паспорте ровно в тот день, когда его отменят или скажут, что он стал необязательным для болельщиков.
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Overkiller
Ответ blaugrano
Интересно, что это за прокажённая слепая зона мозга, в которой рождается рабская мысль "закон принят - теперь надо исполнять". Это заразно?
Да, на 76%
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tolstiy
Ответ Ебздрогыч
Ну Торпедо меньше всех пострадает от фануйди: вместо 15 человек будет ходить 12
может всё таки хоть бюджетников нагонят и сотня придёт....
+1
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Overkiller
Ответ Iomov
Закон не боги приняли, а люди! Как приняли, таак и отменят!
С "людьми" то вы погорячились...
+5
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blaugrano
Интересно, что это за прокажённая слепая зона мозга, в которой рождается рабская мысль "закон принят - теперь надо исполнять". Это заразно?
+7
-1
+6
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Iomov
Закон не боги приняли, а люди! Как приняли, таак и отменят!
+5
0
+5
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damondiamond
содержательно
+1
0
+1
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Ебздрогыч
Ну Торпедо меньше всех пострадает от фануйди: вместо 15 человек будет ходить 12
+15
-2
+13
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