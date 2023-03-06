Хавбек «Торпедо» Нетфуллин: «Fan ID уже точно никто не отменит, закон принят. Дело каждого, ходить на стадион или нет»

Хавбек « » считает, что Fan ID не отменят.

«Fan ID? Его уже точно никто не отменит, закон принят.

Так что дело каждого болельщика – ходить на стадион или нет. Конечно, нам их не хватает», – сказал Нетфуллин.

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