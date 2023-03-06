ЦСКА убрался в раздевалке после матча с «Сочи» и оставил игрушечного коня на столе

ЦСКА оставил чистоту в раздевалке стадиона «Сочи» после себя.

После матча Мир (2:0) южане опубликовали фотографию из раздевалки армейцев. Гости убрались и оставили на столе игрушечного коня и листок с надписью «До встречи в Москве!»

«Респект ЦСКА за чистоту и порядок после себя в раздевалке! 🤝» – написали в телеграме « ».

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