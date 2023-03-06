ЦСКА убрался в раздевалке после матча с «Сочи» и оставил игрушечного коня на столе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сочи Футбол

ЦСКА оставил чистоту в раздевалке стадиона «Сочи» после себя.

После матча Мир РПЛ (2:0) южане опубликовали фотографию из раздевалки армейцев. Гости убрались и оставили на столе игрушечного коня и листок с надписью «До встречи в Москве!»

«Респект ЦСКА за чистоту и порядок после себя в раздевалке! 🤝» – написали в телеграме «Сочи».

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16 комментариев

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Yaroslav Vasin
Ответ wadwill13
хорошая была бы традиция если бы все клубы её ввели на постоянной основе... а то все хейтят зенит но пока я только от них и слышал что убирают за собой иногда ... а теперь вот ЦСКА хоть и один раз но всё же... а вот самая команда на которую жалуются работники стадионов за приезда это к сожалению Спартак.... от них всегда игроки оставляют барак.... при всём уважении к клубу....
Ты ( Вы ) бы видел , что после спортсменов ( хоккеистов, футболистов ) в самолетах после прилета остается….
По сравнению с некоторыми клубами целый борт детей или вахтовиков - рай .

Кэбин крю и наземные обслуживающие в тихом ужасе частенько .
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Kenny De Schepper
Ответ wadwill13
хорошая была бы традиция если бы все клубы её ввели на постоянной основе... а то все хейтят зенит но пока я только от них и слышал что убирают за собой иногда ... а теперь вот ЦСКА хоть и один раз но всё же... а вот самая команда на которую жалуются работники стадионов за приезда это к сожалению Спартак.... от них всегда игроки оставляют барак.... при всём уважении к клубу....
>при всем уважении к клубу

А за что уважать этот банановый недoклуб?
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Спартак сила
Ответ Красная стрела
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ахахах
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dimamak10
Ответ Михо
Японцы покусали
Эффект Хонды
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Orgazmatron IGO
Ответ Олег Мохов
Игарь помыл полы,респект рекордсмену.
Странно, что не подписался Алег Мохав.
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Кан и Баллак сидят в баре
Извините за черный юмор- но угарел бы если б как в итальянской мафии голову отрубленного настоящего коня оставили) типа "Всё хорошо,но мы еще увидимся")
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Красная стрела
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ТрактоПоктер
Молодцы кони !
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Orgazmatron IGO
Ответ Streetbor
не получилось в футболе, может себя некоторые найдут в клиринге.
Кли́ринг — безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей.
По Фрейду?
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Lokomen1
По конспектам Хонды. А если серьёзно — просто респект и уважение! Особенно после поражения.
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Mazzari2.0
Так это тогда уборщиков сократят за ненужностью.
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\ЦВБП/
Ответ Олег Мохов
Игарь помыл полы,респект рекордсмену.
Не Игарь а Игорь неуч! И ещё, ты наверное точно где то полы моешь за зп в 20к, раз упомянул наболевшее. =)
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Streetbor
не получилось в футболе, может себя некоторые найдут в клиринге.
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wadwill13
хорошая была бы традиция если бы все клубы её ввели на постоянной основе... а то все хейтят зенит но пока я только от них и слышал что убирают за собой иногда ... а теперь вот ЦСКА хоть и один раз но всё же... а вот самая команда на которую жалуются работники стадионов за приезда это к сожалению Спартак.... от них всегда игроки оставляют барак.... при всём уважении к клубу....
+16
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Олег Мохов
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Михо
Японцы покусали
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rigobersong
Позитивненько!:)
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