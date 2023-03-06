ЦСКА убрался в раздевалке после матча с «Сочи» и оставил игрушечного коня на столе
ЦСКА оставил чистоту в раздевалке стадиона «Сочи» после себя.
После матча Мир РПЛ (2:0) южане опубликовали фотографию из раздевалки армейцев. Гости убрались и оставили на столе игрушечного коня и листок с надписью «До встречи в Москве!»
«Респект ЦСКА за чистоту и порядок после себя в раздевалке! 🤝» – написали в телеграме «Сочи».
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По сравнению с некоторыми клубами целый борт детей или вахтовиков - рай .
Кэбин крю и наземные обслуживающие в тихом ужасе частенько .
А за что уважать этот банановый недoклуб?
По Фрейду?