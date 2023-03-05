Салах – лучший бомбардир «Ливерпуля» в АПЛ со 129 голами. Он обошел Фаулера

побил рекорд по голам за « » в .

В матче 26-го тура против « », который «красные» выиграли со счетом 7:0, Салах отметился дублем, забив 128-й и 129-й голы за «Ливерпуль» в АПЛ. Он побил клубный рекорд по количеству забитых мячей в турнире, принадлежавший Робби Фаулеру.

Нападающий «Ливерпуля» также догнал Алана Ширера по количеству голов в ворота «Манчестер Юнайтед» в АПЛ – они поражали ворота «красных дьяволов» в рамках турнира по 10 раз, что является лучшим показателем в лиге.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков