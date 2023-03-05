Салах – лучший бомбардир «Ливерпуля» в АПЛ со 129 голами. Он обошел Фаулера

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Робби Фаулер премьер-лига Англия Алан Ширер рекорды Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах побил рекорд Робби Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ.

В матче 26-го тура против «Манчестер Юнайтед», который «красные» выиграли со счетом 7:0, Салах отметился дублем, забив 128-й и 129-й голы за «Ливерпуль» в АПЛ. Он побил клубный рекорд по количеству забитых мячей в турнире, принадлежавший Робби Фаулеру.

Нападающий «Ливерпуля» также догнал Алана Ширера по количеству голов в ворота «Манчестер Юнайтед» в АПЛ – они поражали ворота «красных дьяволов» в рамках турнира по 10 раз, что является лучшим показателем в лиге.

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83 комментария

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EuhenioV
Кто бы мог подумать в 2017-м,что Салах так раскроется в Ливерпуле?Красавчик.
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leeexxxxtml
Ответ Ali
Месси 4
В 2006 взял пассажиром. Там его заслуги 0.
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Ali
Ответ leeexxxxtml
Роналду ЛЧ в МЮ МЮ после Роналду - позор. Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах Месси 3 ЛЧ в одном клубе Роналду > МЮ+Месси вместе взятые
Месси 4
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leeexxxxtml
Ответ Oleg
Клиника какая то.
Страдай, мариша
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беда504
Ответ Красный чай
Это вполне возможно, он следит за собой и может быть хорош до 35.
он не пьёт и не курит)) я тоже с тобой согласен
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Oleg
Ответ leeexxxxtml
Роналду ЛЧ в МЮ МЮ после Роналду - позор. Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах Месси 3 ЛЧ в одном клубе Роналду > МЮ+Месси вместе взятые
Клиника какая то.
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Yri Yrov
Ответ Красный чай
Не сомневаюсь что пробьет 200 голов.
ну да учитывая что недавно продлил контракт он ещё оторвётся и ближайшее десят лет будет держать рекорд
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Арман Мартиросян
Ответ Vugar Amirbekov
Ты же студент, уснёшь)))
Постараюсь)
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Sergey Gusev
Ответ Красный чай
Не сомневаюсь что пробьет 200 голов.
Не сомневаюсь ,что Спартак теперь не в Москве.
Красные-дьяволы.
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Vugar Amirbekov
Ответ Арман Мартиросян
Как после такого уснуть?)
Ты же студент, уснёшь)))
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Александр Белов
Символично, что в таком матче!
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Vugar Amirbekov
Ответ Красный чай
Не сомневаюсь что пробьет 200 голов.
Иншааллах
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Трент 66
Ответ trav
Ты читаешь, что написано? Не в истории, а только в АПЛ. Апл 30 лет, английскому футболу 150. Разницу улавливаешь?
Это ты читать научись, я пишу конкретно про игры с манками, в которых он стал лучшим бомбардиром в истории в прошлом сезоне. Так ясно?
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kenny_182
iOS! - iгрок Одного Sезона!

Браво, египетский король!
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Джавез Тилл
Напоминаю, он в клубе с 2017...
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trav
Ответ Трент 66
Еще и хозяином мю стал, лучший бомбардир в истории дерби.
Ты читаешь, что написано? Не в истории, а только в АПЛ. Апл 30 лет, английскому футболу 150. Разницу улавливаешь?
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-4
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leeexxxxtml
Ответ Oleg
Он не убежал, его вышвырнули. В Европе никто не подобрал, уехал к верблюдам.
Роналду ЛЧ в МЮ
МЮ после Роналду - позор.
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах
Месси 3 ЛЧ в одном клубе
Роналду > МЮ+Месси вместе взятые
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kacnep
Великий!
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Алексѣй Пестовъ
А ведь некоторые писали недавно, что это худший сезон Салаха)
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pavel_a
Что тут скажешь… «Игрок одного сезона»)
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Eridan
Легенда Ливерпуля и мирового футбола! Браво, Салах!
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Сергей Акиньхов
где-то потеряли историю. лучший бомбардир 130 голов и ещё и Салах
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Андрей Хенто
Легенда.
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Oleg
Ответ leeexxxxtml
Я говорил что у МЮ аномальный фартовый сезон, что их место в середине таблицы. По разницы забитых/пропущенных идут 1. Арсенал +34 2. МС +41 3. Обделавшийся МЮ +6 4. Тоттенхем +10 5. Ливерпуль +19 МЮ пропускает столько же сколько и забивает. Это результат 10-14 места. Самый позорный МЮ в истории. И это с лысым шарлатаном. Роналду молодец что убежал с этого мусора.
Он не убежал, его вышвырнули.
В Европе никто не подобрал, уехал к верблюдам.
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ЭлектроВеник
Египетский король👑🔱
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