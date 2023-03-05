Салах набрал 32 (22+10) очка за «Ливерпуль» в сезоне по системе «гол+пас»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах совершил 32 результативных действия в текущем сезоне.

В матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (6:0, второй тайм) нападающий «Ливерпуля» отдал голевую передачу на Коди Гакпо на 50-й минуте, а на 66-й и 83-й отметился забитыми голами.

В сезоне-2022/23 на счету Салаха 22 гола и 10 голевых передач за «Ливерпуль» во всех турнирах. Он первым в сезоне среди игроков топ-5 европейских лиг забил 20+ голов и отдал 10+ результативных передач во всех соревнованиях.

Также Салах стал единственным в этом сезоне игроком АПЛ, имеющим двузначное количество голов и голевых передач.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Gustafsson0709
Плохой сезон Салаха)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
Ответ Влад161
А я тут читал в комментариях (и не только)что он уже не тот. Где-то, кто-то ошибался, видимо.)) Молодец, держит уровень.
я тут читал в топе, что у него дриблинг плохой, некрасивый и вообще. В перерыве матча с МЮ показывали нарезку его голов и в том числе Уотфорду и МС, где он пол сити отвозил. Действительно - никакого дриблинга)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марслан Акматалиев
Бруно никогда не умел проигрывать.
В конце матче хотел по колену Тренту въехать, но не достал, плюс ещё бокового толкнул.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ Игорь Мальвинский
тоже не понимаю почему он стал таким никаким.. слишком много о себе возомнил, типа кэп и т.п
Понимаю вас, в начале карьеры МЮ, я считал, вот он игрок который поднимет МЮ, будущее Португалии, сейчас он вызывает лишь одно отвращение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Влад161
А я тут читал в комментариях (и не только)что он уже не тот. Где-то, кто-то ошибался, видимо.)) Молодец, держит уровень.
И после нового контракта вообще не играет. Очередной раз унизил хейтеров
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мальвинский
Ответ Темирлан Шаваев
Кто-то может сказать мне что случилось с Бруно? Почему в этом сезоне он такой отвратительный?
тоже не понимаю почему он стал таким никаким.. слишком много о себе возомнил, типа кэп и т.п
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
А ведь говорили, что не надо было его продлевать и вообще он после жирного контракта перестал играть)
Напомню, что он лучший бомбардир и лучший по г+п в ЛЧ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ mr Gadisov
Он всегда был такой, когда у мю игра не идет
Но в этом сезоне, он так себя ведёт даже когда у МЮ игра идёт. Чего стоит два матча с Барселоной, когда его Гави плечом тихонько задел, он упал как будто бы в него выстрелили, или момент когда он в Де Йонга мячом зарядил.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ Касим Абдухамидов
Потому что решил, что он лучший игрок МЮ! Особенно после того, как он тоже был за уход Роналду!
За уход Роналду были все кроме Моргана, уже не тянул. Сейчас сам забивает голы и МЮ титулы выигрывает. Но Бруну вроде бы всегда был лидером МЮ ну в этом сезоне он как будто с катушек слетел.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr Gadisov
Ответ Темирлан Шаваев
Кто-то может сказать мне что случилось с Бруно? Почему в этом сезоне он такой отвратительный?
Он всегда был такой, когда у мю игра не идет
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент 66
Просто хозяин манок)) Такой уровень уже какой сезон держит)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Касим Абдухамидов
Ответ Темирлан Шаваев
Кто-то может сказать мне что случилось с Бруно? Почему в этом сезоне он такой отвратительный?
Потому что решил, что он лучший игрок МЮ! Особенно после того, как он тоже был за уход Роналду!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Хозяин МЮ вернулся:)
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Фараон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
▒▒▒▒▒
Египетская Сила !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Аж три дубля офигеть)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эден Азаров
Впервые в жизни поставил на победу МЮ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Сдал после продления да?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад161
А я тут читал в комментариях (и не только)что он уже не тот. Где-то, кто-то ошибался, видимо.)) Молодец, держит уровень.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Кто-то может сказать мне что случилось с Бруно? Почему в этом сезоне он такой отвратительный?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий