Салах набрал 32 (22+10) очка за «Ливерпуль» в сезоне по системе «гол+пас»
Мохамед Салах совершил 32 результативных действия в текущем сезоне.
В матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (6:0, второй тайм) нападающий «Ливерпуля» отдал голевую передачу на Коди Гакпо на 50-й минуте, а на 66-й и 83-й отметился забитыми голами.
В сезоне-2022/23 на счету Салаха 22 гола и 10 голевых передач за «Ливерпуль» во всех турнирах. Он первым в сезоне среди игроков топ-5 европейских лиг забил 20+ голов и отдал 10+ результативных передач во всех соревнованиях.
Также Салах стал единственным в этом сезоне игроком АПЛ, имеющим двузначное количество голов и голевых передач.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В конце матче хотел по колену Тренту въехать, но не достал, плюс ещё бокового толкнул.
Напомню, что он лучший бомбардир и лучший по г+п в ЛЧ