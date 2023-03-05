Салах набрал 32 (22+10) очка за «Ливерпуль» в сезоне по системе «гол+пас»

совершил 32 результативных действия в текущем сезоне.

В матче 26-го тура АПЛ против « » (6:0, второй тайм) нападающий « » отдал голевую передачу на Коди Гакпо на 50-й минуте, а на 66-й и 83-й отметился забитыми голами.

В сезоне-2022/23 на счету Салаха 22 гола и 10 голевых передач за «Ливерпуль» во всех турнирах. Он первым в сезоне среди игроков топ-5 европейских лиг забил 20+ голов и отдал 10+ результативных передач во всех соревнованиях.

Также Салах стал единственным в этом сезоне игроком , имеющим двузначное количество голов и голевых передач.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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