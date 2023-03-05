Талалаев про 2:2 с «Краснодаром»: «Торпедо» зацепилось за очко. Лебеденко – легенда»
Андрей Талалаев подвел итоги матча с «Краснодаром» (2:2).
– Всегда нравится приезжать в Краснодар. Сегодня удалось зацепиться за очко. В первом тайме команда играла правильно, владела инициативой, после перерыва «Краснодар» перестроился, и нам было тяжело. Сложно входить в турнир, это первые очки для нашего штаба, первые голы.
Но второй тайм мы могли сыграть лучше. Особенно не понравился момент, что когда было подозрение на сотрясение у Кутепова, он был за бровкой, и мы не смогли перестроиться. Потом уже перестроились в пять защитников, перевели игру на туда‑сюда, забили.
Лебеденко – это уже легенда, знаю, что он забил самый старый гол РПЛ. Но, уверен, что это его не последний гол.
– Вы заработали одно очко или потеряли два?
– Конечно, мы приобрели одно очко, мы реалисты. «Краснодар» был ближе к победе. Другое дело, что в первом тайме у нас были моменты, когда мы могли довести дело до гола.
Заметили, что мы набирали очки, когда ездили на поезде. Теперь вот думаем, что, может, нам и до Химок, и до «Динамо» на поезде ездить, - сказал главный тренер «Торпедо».
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Данные по 1 тайму:
73% - 27%
8/4 - 4/2
Если инициативой и владела команда Торпедо, так это инициативой играть грязно и грубо, как и все твои команды.