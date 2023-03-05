Талалаев про 2:2 с «Краснодаром»: «Торпедо» зацепилось за очко. Лебеденко – легенда»

Теги Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Торпедо Краснодар Илья Кутепов Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев подвел итоги матча с «Краснодаром» (2:2). 

– Всегда нравится приезжать в Краснодар. Сегодня удалось зацепиться за очко. В первом тайме команда играла правильно, владела инициативой, после перерыва «Краснодар» перестроился, и нам было тяжело. Сложно входить в турнир, это первые очки для нашего штаба, первые голы.

Но второй тайм мы могли сыграть лучше. Особенно не понравился момент, что когда было подозрение на сотрясение у Кутепова, он был за бровкой, и мы не смогли перестроиться. Потом уже перестроились в пять защитников, перевели игру на туда‑сюда, забили.

Лебеденко – это уже легенда, знаю, что он забил самый старый гол РПЛ. Но, уверен, что это его не последний гол.

– Вы заработали одно очко или потеряли два?

– Конечно, мы приобрели одно очко, мы реалисты. «Краснодар» был ближе к победе. Другое дело, что в первом тайме у нас были моменты, когда мы могли довести дело до гола.

Заметили, что мы набирали очки, когда ездили на поезде. Теперь вот думаем, что, может, нам и до Химок, и до «Динамо» на поезде ездить, - сказал главный тренер «Торпедо».

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5 комментариев

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Кирилл Голивец
Прессинг у Торпедо реально появился, первый гол с него. С командами уровня Нижнего могут цепляться за очки гарантированно, с Факелом и Химками - тем более, обе команды сейчас не сильнее, при очень большом везении можно бороться до самого конца
+2
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Diablosax
В первом тайме команда играла правильно, владела инициативой??
Данные по 1 тайму:
73% - 27%
8/4 - 4/2

Если инициативой и владела команда Торпедо, так это инициативой играть грязно и грубо, как и все твои команды.
+1
-1
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Уся Ваткин
Поезд - это транспорт идейных антагонистов, пусть ездят на ЗиЛе, в память о традициях
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Виктор Литвинов
Не Лебеденко легенда, а Ивич тренер Краснодара
+7
-2
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T622222
В 40 лет забивать голы это уровень
+10
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