Андрей Талалаев подвел итоги матча с « » (2:2).

– Всегда нравится приезжать в Краснодар. Сегодня удалось зацепиться за очко. В первом тайме команда играла правильно, владела инициативой, после перерыва «Краснодар» перестроился, и нам было тяжело. Сложно входить в турнир, это первые очки для нашего штаба, первые голы.

Но второй тайм мы могли сыграть лучше. Особенно не понравился момент, что когда было подозрение на сотрясение у Кутепова, он был за бровкой, и мы не смогли перестроиться. Потом уже перестроились в пять защитников, перевели игру на туда‑сюда, забили.

– это уже легенда, знаю, что он забил самый старый гол . Но, уверен, что это его не последний гол.

– Вы заработали одно очко или потеряли два?

– Конечно, мы приобрели одно очко, мы реалисты. «Краснодар» был ближе к победе. Другое дело, что в первом тайме у нас были моменты, когда мы могли довести дело до гола.

Заметили, что мы набирали очки, когда ездили на поезде. Теперь вот думаем, что, может, нам и до Химок, и до «Динамо» на поезде ездить, - сказал главный тренер « ».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков