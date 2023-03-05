Лапочкин об отмененном голе Кади: «Абсолютно верное решение. Наказуемая игра рукой, второй ассистент должен был видеть этот эпизод»

прокомментировал отмененный гол «Краснодара» в матче против «Торпедо».

18-го тура Мир закончился со счетом 2:2. На 24-й минуте матча арбитр Евгений Кукуляк с помощью ВАР отменил гол хавбека « » Кади из-за игры Мозеса Кобнана Дэвида рукой.

«Здесь очень плохо, что второй ассистент не помог главному арбитру. Он должен был видеть эпизод.

Нападающий подыгрывает себе рукой, и забивается гол. Это наказуемая игра рукой, та же атакующая фаза, игроки « » не взяли мяч под полный контроль. Второй ассистент должен был видеть эту руку, но с помощью VAR гол был абсолютно верно отменен», – сказал бывший арбитр ФИФА.

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