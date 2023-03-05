Тен Хаг о матче с «Ливерпулем»: «Достойный соперник, голодный до побед. Но важнее то, как сыграем мы сами»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» на «Энфилде».

– Прежде всего, [я ожидаю] прекрасной атмосферы и достойного соперника, голодного до побед. Но речь не о них, а о нас, о том, как мы с этим справимся. И нам нужно быть готовыми.

– У «Ливерпуля» в этом сезоне были серьезные трудности. Это удивило вас?

– Конечно, я слежу за результатами, но я сосредоточен на своей команде, как и сейчас, перед матчем. Я должен знать «Ливерпуль» как соперника, но я не думаю, как играет соперник – мне важно лишь то, как играем мы сами, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Клопп о матче с «МЮ»: «Для меня это дерби. Важнейшее противостояние, которое значит больше, чем просто три очка»

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Ответ Yri Yrov
это был вопрос если знаешь что это такое.
Так ты типа остряк?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ А.В. Бубнов
Мне отсюда не видно, что там у тебя
это был вопрос если знаешь что это такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Ответ Yri Yrov
таблетки закончились?
Мне отсюда не видно, что там у тебя
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Родченков
Сейчас на Энфилде модно 2:5. Можем повторить.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ А.В. Бубнов
Главное нашему МЮ не обо! Как никак, играем с Вешичайшим клубом Англии. А мы, не абы кто, а второй величайший клуб!
таблетки закончились?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
банда Клоппа умеет удивлять надеюсь этот матч тот случай
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Главное нашему МЮ не обо! Как никак, играем с Вешичайшим клубом Англии.
А мы, не абы кто, а второй величайший клуб!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий