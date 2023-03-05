Тен Хаг о матче с «Ливерпулем»: «Достойный соперник, голодный до побед. Но важнее то, как сыграем мы сами»

Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с « » на «Энфилде».

– Прежде всего, [я ожидаю] прекрасной атмосферы и достойного соперника, голодного до побед. Но речь не о них, а о нас, о том, как мы с этим справимся. И нам нужно быть готовыми.

– У «Ливерпуля» в этом сезоне были серьезные трудности. Это удивило вас?

– Конечно, я слежу за результатами, но я сосредоточен на своей команде, как и сейчас, перед матчем. Я должен знать «Ливерпуль» как соперника, но я не думаю, как играет соперник – мне важно лишь то, как играем мы сами, – сказал главный тренер « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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