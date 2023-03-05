Жота о матче с «МЮ»: «Победа может придать нам импульс. Верю, что «Ливерпуль» закончит сезон в топ-4»

верит, что «Ливерпуль» может попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице , набрав 39 очков в 24 матчах.

«Я верю, что мы можем закончить сезон в топ-4. « » идет четвертым, но у нас есть еще пара игр в запасе («Ливерпуль» сыграл на 2 матча меньше «Тоттенхэма» – Sports.ru).

Мы можем сделать это, продолжая гонку. Игры с «Юнайтед» всегда особенные, но три очка также важны для того, чтобы придать импульс. Это подходящий момент для нас», – сказал полузащитник « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуля» и « ». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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