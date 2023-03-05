Жота о матче с «МЮ»: «Победа может придать нам импульс. Верю, что «Ливерпуль» закончит сезон в топ-4»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Диогу Жота Футбол

Диогу Жота верит, что «Ливерпуль» может попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 24 матчах.

«Я верю, что мы можем закончить сезон в топ-4. «Тоттенхэм» идет четвертым, но у нас есть еще пара игр в запасе («Ливерпуль» сыграл на 2 матча меньше «Тоттенхэма» – Sports.ru).

Мы можем сделать это, продолжая гонку. Игры с «Юнайтед» всегда особенные, но три очка также важны для того, чтобы придать импульс. Это подходящий момент для нас», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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4 комментария

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Уся Ваткин
импульс жоты
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Иван Иванов
Жота покупался из Вулверхэмптона как замена постаревшему Фирмино ,а в итоге не забивает ни тот ни другой.
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Юрий Р.
Мы тоже в это верим!!!
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Los Galácticos
Да большинство я думаю будет только за если Ливерпуль спустит Ньюкасл в ЛЕ, так то ЛЧ без Ливерпуля будет неполноценной.
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