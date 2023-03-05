Клопп о матче с «МЮ»: «Для меня это дерби. Важнейшее противостояние, которое значит больше, чем просто три очка»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристиан Эриксен Рафаэль Варан Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.

«Для меня это дерби. Это значимое противостояние, и на протяжении многих лет оно всегда было трудным, атмосфера на обоих стадионах бывает великолепной. Я уважаю то, что они делают, так что это большая игра.

Очевидно, в [последние] годы не все складывалось так, как им бы хотелось, до прихода Эрика тен Хага – только посмотрите на их состав, когда его удалось собрать. Когда все парни были в деле – [Рафаэль] Варан, Каземиро, [Кристиан] Эриксен и другие. Конечно, эта команда строится не на следующие 10 лет – она есть здесь и сейчас, – но приходят очень опытные и качественные игроки.

Я думаю, что [этот матч] имеет для обеих [команд] гораздо большее значение, чем просто три очка – я знаю, что «Юнайтед» по-прежнему на 100 процентов борется за победу в лиге. Наверное, все это знают. Для нас это тоже очень важно, потому что мы хотим сделать следующий шаг, чтобы приблизиться к зоне, в которую мы хотим попасть. Конечно, я думаю, что мы можем это сделать, но мы должны это доказать. Для этого предстоит проделать большую работу.

Я всегда чувствовал важность этого противостояния, когда бы мы ни играли», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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12 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ U. M. A. Muhammad
Пора МЮ отомстить за 5 пропущенных мячей 😎
И пропустить 6
0
-1
-1
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Francesco Toldo
Ответ оле - топ юрген - клоп
Удача неудачникам нужна, а Юнайтед победы
👍👍👍
+1
-3
-2
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Carlos
Да сейчас любая победа значит больше чем 3 очка
Тем более над МЮ
+4
0
+4
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stanvixx
Ответ Юрий Р.
Вот оно, настоящие слова перед дерби. А не то, что этот лысый шарлатан: обычная игра, за три очка.
Это просто слова, причём на публику. Важнее то, кто как лучше настроит свою команду по факту. Посмотрим
+1
-1
0
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Francesco Toldo
Удачи ман юнайтед
Удача неудачникам нужна, а Юнайтед победы
+1
-4
-3
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U. M. A. Muhammad
Пора МЮ отомстить за 5 пропущенных мячей 😎
+1
-2
-1
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Francesco Toldo
Удачи ман юнайтед
+2
-3
-1
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Dm Kznts
Ответ Юрий Р.
Вот оно, настоящие слова перед дерби. А не то, что этот лысый шарлатан: обычная игра, за три очка.
почему шарлатан?
+1
-2
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Санжар Уразбаев
Удачи Ливерпуль
+1
-2
-1
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Юрий Р.
Вот оно, настоящие слова перед дерби. А не то, что этот лысый шарлатан: обычная игра, за три очка.
0
-4
-4
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Ussaev M
Клопп против Тен Хага
0
0
0
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Los Galácticos
Хорошо что Варан в основе, а то спортс небольшую панику сегодня запустил среди фанатов МЮ.
+7
0
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