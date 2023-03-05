Клопп о матче с «МЮ»: «Для меня это дерби. Важнейшее противостояние, которое значит больше, чем просто три очка»

поделился ожиданиями от матча против « » в 26-м туре .

«Для меня это дерби. Это значимое противостояние, и на протяжении многих лет оно всегда было трудным, атмосфера на обоих стадионах бывает великолепной. Я уважаю то, что они делают, так что это большая игра.

Очевидно, в [последние] годы не все складывалось так, как им бы хотелось, до прихода тен Хага – только посмотрите на их состав, когда его удалось собрать. Когда все парни были в деле – [Рафаэль] Варан, , [Кристиан] Эриксен и другие. Конечно, эта команда строится не на следующие 10 лет – она есть здесь и сейчас, – но приходят очень опытные и качественные игроки.

Я думаю, что [этот матч] имеет для обеих [команд] гораздо большее значение, чем просто три очка – я знаю, что «Юнайтед» по-прежнему на 100 процентов борется за победу в лиге. Наверное, все это знают. Для нас это тоже очень важно, потому что мы хотим сделать следующий шаг, чтобы приблизиться к зоне, в которую мы хотим попасть. Конечно, я думаю, что мы можем это сделать, но мы должны это доказать. Для этого предстоит проделать большую работу.

Я всегда чувствовал важность этого противостояния, когда бы мы ни играли», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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