«Про Дзюбу будут говорить как про Стрельцова, Симоняна, Аршавина. Это золотой фонд нашего футбола». Борис Игнатьев о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Аршавин Никита Симонян премьер-лига Россия Борис Игнатьев Эдуард Стрельцов Футбол

Борис Игнатьев высоко отозвался об Артеме Дзюбе.

– Прежний наставник нижегородцев Галактионов рискнул пригласить в «Локомотив» Дзюбу, вокруг которого как всегда много шума. Сможет ли он реально помочь железнодорожникам или это жест отчаяния?

– Первые матчи «Локомотива» в Кубке России показали, что Артем способен реально помочь. Мог забить, попал в штангу, выглядел привлекательно. При всем том, что он не набрал кондиции. Заметно, что много пропустил, объем двигательной деятельности у него не такой большой.

Но как только «Локомотив» будет встречаться с командами, которые концентрируются у своих ворот, здесь Дзюба имеет шанс вновь превратиться в короля чужой штрафной.

– Оптимистичный расклад.

– Пока Артем выглядел не убедительно, но привлекательно. Еще пару матчей, и мы уже будем вспоминать его прежнего, а со временем Дзюба встанет в ряд больших мастеров, про него будут говорить, как и про Стрельцова, Симоняна, Аршавина...

Конечно, игроками такого калибра надо дорожить, их поддерживать. Это золотой фонд нашего футбола, – говорил бывший тренер сборной России до матча с «Ростовом», где Дзюба сделал хет-трик.

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33 комментария

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Геннадий
Налейте этому умалишённому что-нибудь другое .
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ага ещё и включат в золотой кинофонд россии)))))
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Евгений Смирнов
Началось.Вперёд в прошлое. 2018 год вспомнили, где все от детей до бабушек сопливели при слове дзюба)
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ QWertY
Аршавина вспоминают из за ЧЕ 2008, Арсенала и крутой цитаты. А Зюбу будут вспоминать чисто из за видео с дрошкой)
И из-за цитаты тоже. Он сказал на днях: «за царя и двор стреляю в упор»
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karlsson27
Какой уровень футбола сейчас в ПФЛ, такой и золотой фонд
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Пылесос
Ответ QWertY
Аршавина вспоминают из за ЧЕ 2008, Арсенала и крутой цитаты. А Зюбу будут вспоминать чисто из за видео с дрошкой)
За покер Ливеру, гол Барсе. Но самое главное - за футбольный интеллект. Ставить Дзюбу рядом со Стрельцовым - перебор.
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Vova0105
Единственное, что будут говорит про Дзюбу-то, что он крыса, вор и онанист
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QWertY
Ответ charly_54
Часто вспоминаешь?)))
Хочешь найти таких же как и ты? Неа, ошибся))
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добрый грек
Золотой волчок нашего футбола.
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Александр Жердин
Честно говоря, я считал Игнатьева умней. Жаль.
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charly_54
Ответ QWertY
Аршавина вспоминают из за ЧЕ 2008, Арсенала и крутой цитаты. А Зюбу будут вспоминать чисто из за видео с дрошкой)
Часто вспоминаешь?)))
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Алекс Я
Ответ Artem Piatkov
Про Стрельцова, Аршавина и Симоняна всегда будут говорить как о чистом таланте Игроки, которые опередили своё время и играли не только результативно, но и завораживающе технично Дзюба же просто тяжеловес, но без техники, типичный (тепличный) замыкатель
Да пускай он хоть дерево ,но он лучший снайпер в истории Российского футбола ,причём надолго.Аршавина забудут ,а Дзюбу помнить будут .
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RAMIK
Дзюбу не уважали и не будут уважать никогда. Он хороший игрок, но не будет легендой в сердцах болельщиков.
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Ник Прост
Это все равно, что ставить в один ряд Игнатьева с Аркадьевым, Бесковым, Лобановским...
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Atsuktuvas
При желании и информационных ресурсах "конфету" можно слепить из чего угодно.
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Rio de Janeiro
Дзюба>Блохин, Протасов, Мостовой?
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ФК Пушкино
Ответ Ashan Sorokin
Не понятно чем так привлекает современных ценителей футбола насильник девушек Стрельцов ?
Свечку держал?
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Ashan Sorokin
Не понятно чем так привлекает современных ценителей футбола насильник девушек Стрельцов ?
+1
-1
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Илья Добрый
*10-ти часовой смех Аршавина*
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Shadow1882
Ну так-то скандалы забудутся, а цифры останутся
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Wesley
В совсем печальном состоянии футбол, если у него такой "золотой фонд"
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Валерий Йованович
Да, старик Игнатьев , видимо уже плох, такую ересь несёт, турецкий вояж рукастого форварда, показала, его и всего чемпионата, уровень
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Do Cent
Очень быстрые руки у Дзюбы! Про это будут помнить всегда.
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Artem Piatkov
Про Стрельцова, Аршавина и Симоняна всегда будут говорить как о чистом таланте
Игроки, которые опередили своё время и играли не только результативно, но и завораживающе технично

Дзюба же просто тяжеловес, но без техники, типичный (тепличный) замыкатель
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Phantomm
Я даже не представляю с кем его будут сравнивать,если он еще пару туров будет забивать....с Пеле,Марадоной что ли
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