«Про Дзюбу будут говорить как про Стрельцова, Симоняна, Аршавина. Это золотой фонд нашего футбола». Борис Игнатьев о форварде «Локо»
Борис Игнатьев высоко отозвался об Артеме Дзюбе.
– Прежний наставник нижегородцев Галактионов рискнул пригласить в «Локомотив» Дзюбу, вокруг которого как всегда много шума. Сможет ли он реально помочь железнодорожникам или это жест отчаяния?
– Первые матчи «Локомотива» в Кубке России показали, что Артем способен реально помочь. Мог забить, попал в штангу, выглядел привлекательно. При всем том, что он не набрал кондиции. Заметно, что много пропустил, объем двигательной деятельности у него не такой большой.
Но как только «Локомотив» будет встречаться с командами, которые концентрируются у своих ворот, здесь Дзюба имеет шанс вновь превратиться в короля чужой штрафной.
– Оптимистичный расклад.
– Пока Артем выглядел не убедительно, но привлекательно. Еще пару матчей, и мы уже будем вспоминать его прежнего, а со временем Дзюба встанет в ряд больших мастеров, про него будут говорить, как и про Стрельцова, Симоняна, Аршавина...
Конечно, игроками такого калибра надо дорожить, их поддерживать. Это золотой фонд нашего футбола, – говорил бывший тренер сборной России до матча с «Ростовом», где Дзюба сделал хет-трик.
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