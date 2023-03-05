Барановская утверждает, что не мешала Аршавину видеться с детьми: «Нет ни одного такого сообщения папе от меня. Не знаю, откуда берутся такие слова»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия светская хроника Юлия Барановская Футбол

Юлия Барановская отрицает, что препятствовала встречам Андрея Аршавина с детьми.

Бывший футболист «Зенита» ранее заявлял: «Именно она не давала видеться с ребятами, когда я этого хотел, делала все, чтобы они меня избегали».

«Я не могу отвечать за слова других людей, только за свои. Нет ни одного сообщения папе от меня, что я запретила кому-либо общаться с детьми.

Поэтому не знаю, откуда берутся такие слова. Я никогда никому не запрещала общаться: ни папе, ни детям», – сказала телеведущая.

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5 комментариев

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Максим Пантелеев
Она только благодаря семейным скандалам себя нашла,в телек пролезла. Сначала своё белье выворотила,а потом это стало ее профессией.
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pelevin78
Дети - любимый способ манипуляции у обиженных баб…поверю Шаве
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munhin
он и не говорил что она запрещала видится, сказал что она делала все для того чтобы затруднить их встречу, интервью года три назад было, не запоздалый ответ?
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Sirius26
Много знакомых кто разводился и так же жены голову долбили через детей... Наговаривали,настраивали против отцов...Так что поверю Аршавину..
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Black Phoenix
С вами был Андрей Малахов с "Пусть говорят... о чём угодно, кроме футбола".
Берегите себя, и своих близких! Всем пока!
+6
-2
+4
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