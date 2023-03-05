Барановская утверждает, что не мешала Аршавину видеться с детьми: «Нет ни одного такого сообщения папе от меня. Не знаю, откуда берутся такие слова»
Юлия Барановская отрицает, что препятствовала встречам Андрея Аршавина с детьми.
Бывший футболист «Зенита» ранее заявлял: «Именно она не давала видеться с ребятами, когда я этого хотел, делала все, чтобы они меня избегали».
«Я не могу отвечать за слова других людей, только за свои. Нет ни одного сообщения папе от меня, что я запретила кому-либо общаться с детьми.
Поэтому не знаю, откуда берутся такие слова. Я никогда никому не запрещала общаться: ни папе, ни детям», – сказала телеведущая.
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