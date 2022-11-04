Барановская о работе ведущей: «Аршавин как-то не очень на это реагировал, а продюсеры спрашивали: «Почему Юля не на телеке?»

рассказала о работе телеведущей.

– Думаю, вы много раз отвечали на этот вопрос, но также полагаю, что не все наши читатели знают вашу историю… Расскажите, как вы стали телеведущей, как обрели работу мечты?

– Это случилось много позднее, когда мы с детьми вернулись в Россию. Не могу сказать, что это была работа моей мечты.

Когда я была маленькой, всегда говорила, что, когда вырасту, хочу быть «взрослой тетей, и чтоб у меня были юбка-карандаш, строгий жакет и блузка с жабо, папка под мышкой – и ездить по городу, заниматься очень важными делами». В целом образ сейчас совпадает, но я никогда не представляла себя конкретно телеведущей, радиоведущей, общественным деятелем. Однако все сложилось так, что я работаю именно в этом качестве.

Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Сергеевич как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию.

Однако даже те продюсеры, которые приезжали снимать какие-то передачи с Андреем, потом спрашивали: «А почему Юля не на телеке?» Я всегда удивлялась, но они говорили, что я абсолютно телевизионный персонаж. Я видела, что Андрею это не нравится, и безболезненно отказывалась от таких карьерных предложений.

– А когда все-таки случился первый выход в телеэфир?

– Когда мы уже разошлись, мне в очередной раз предложили пройти пробы, и я их прошла. С первого раза, – рассказала бывшая жена Андрея Аршавина.

Барановская – Аршавину о том, что их сын «стал как истинный спартаковец»: «Нужно уметь принимать выбор детей. Мы же когда-то приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич»