Месси набрал 50 (30+20) очков в 39 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину

Теги ПСЖ Нант Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в 3-м матче подряд.

Аргентинец отметился голом в матче против «Нанта» (2:2, второй тайм) в 26-м туре.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 39 матчей за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 30 голов и отдал 20 результативных пасов.

Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Dimonty
Ответ NartApsua
Максим Цыгалко выбивал)
Легенда
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Нурмуканбет Туржан
Франция это лига фермеров, а ЧМ, как бы ни считался главным турниром, и там, и там простые люди, попробовал бы он против верблюдов оформить хет-трики и покеры, вот где нужен реальный уровень
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Ansu Fati
Ответ Фанат Лионеля Месси
И это в 35,и не в пустыне
И не верблюдам))
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NartApsua
Ответ blaugrano
701/299 по гол/пас за 840 матчей клубной карьеры. Такие цифры не выбивал ни один мировой форвард, а это лишь одна из множества граней, в которых преисполнился Месси.
Максим Цыгалко выбивал)
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kvint(ksk)
50 очков за 2/3 сезона отличный результат для даже хоккеиста . Но тут футболист , да еще в 35. Мощно!
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Muhammad Juraev
У Бензема было 57 по гол+пас, когда получал ЗМ!
Но все мы знаем, что Месси не заслужил ЗМ даже если наберёт 70 очков!
Не знаем почему, но точно не заслужил!
+9
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Антон Фалафель
Жалкая статистика, в то время как Кришти разрывает самый трудный чемпионат
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Muhammad Juraev
Ответ Wild91688
Одно и тоже
Топ 5 и топ 300!
Действительно одно и тоже...
+2
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Tazemyrat Kemalow
Нечего удивительного потому что это же Лео Месси Величайший футболист всех времен 👑МЫ УЖЕ ПРИВЫКЛИ ГЕНИАЛЬНОСТИ МЕССИ ☝️🔥👍
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Кирилл.С-Пб
Слабак
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Artem Piatkov
Ответ panfiiiiil
Вы уже счёт матча с Нантом знаете окончательный?
Журналюгам заранее счёт говорят, чтобы успевали новости писать

Идут на встречу людям 👍
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Айлин 1990
50??? Ну кому ЗМ, если не ему.
Выиграл ЧМ и 50 результативных действий. Для любого другого игрока, это просто космические достижение.
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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист в истории!
+2
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blaugrano
701/299 по гол/пас за 840 матчей клубной карьеры. Такие цифры не выбивал ни один мировой форвард, а это лишь одна из множества граней, в которых преисполнился Месси.
+33
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+32
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Этот Райола хочет денег
Да это разве достижение от хваленого Месси. Там вот один вундеркинд в 2012 забил 91 гол. А, постойте...
+12
-1
+11
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rigobersong
Лучший в истории футбола!:) Рад жить с ним в одну эпоху:))
+8
-3
+5
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Wild91688
Ответ Фанат Лионеля Месси
И это в 35,и не в пустыне
Одно и тоже
+1
-7
-6
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zzzeeerrrooo
Ответ panfiiiiil
Вы уже счёт матча с Нантом знаете окончательный?
Пойду поставлю на всякий
+10
-1
+9
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Kemal Gul
Ну всё, второй тайм можно не смотреть, счёт заспойлерили((
+3
-1
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Степан Магаян
Ответ Великолепная Семёрка
Если трезво оценить то судейские пенальти на ЧМ не в счет! А так по меркам слабумных это конечно 50 очков по системе гол+пас
Тебе лучше знать
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Великолепная Семёрка
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Фанат Лионеля Месси
И это в 35,и не в пустыне
+8
-4
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panfiiiiil
Вы уже счёт матча с Нантом знаете окончательный?
+18
-2
+16
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