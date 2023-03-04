Нападающий Лионель Месси забил за « » в 3-м матче подряд.

Аргентинец отметился голом в матче против «Нанта» (2:2, второй тайм) в 26-м туре.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 39 матчей за « » и сборную , забил 30 голов и отдал 20 результативных пасов.

Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.

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