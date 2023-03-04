Месси набрал 50 (30+20) очков в 39 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину
Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в 3-м матче подряд.
Аргентинец отметился голом в матче против «Нанта» (2:2, второй тайм) в 26-м туре.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 39 матчей за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 30 голов и отдал 20 результативных пасов.
Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.
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Но все мы знаем, что Месси не заслужил ЗМ даже если наберёт 70 очков!
Не знаем почему, но точно не заслужил!
Действительно одно и тоже...
Идут на встречу людям 👍
Выиграл ЧМ и 50 результативных действий. Для любого другого игрока, это просто космические достижение.