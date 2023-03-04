«Доброе утро, придурок!» Лисандро рассказал, как после слов Месси на ЧМ шутит над Вегорстом в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Ваут Вегорст Лисандро Мартинес Футбол

Защитник Лисандро Мартинес рассказал о шутках над Ваутом Вегорстом в «Манчестер Юнайтед».

Во время ЧМ-2022 в ходе интервью капитан сборной Аргентины Лионель Месси сказал стоящему за кадром форварду нидерландской команды: «Че уставился, придурок? Иди отсюда».

«Мы постоянно друг над другом прикалываемся, он хорошо это воспринимает. Я говорил ему «Доброе утро, придурок!», называю его «придурком», и он это хорошо воспринимает. Он славный парень, у нас действительно хорошие отношения.

Он чувствует, что провел тогда матч всей своей жизни. Но также он всегда говорит мне о том, насколько безумной была поддержка со стороны аргентинских фанатов», – сказал Мартинес.

«Че уставился, придурок? Иди отсюда». Вирусная фраза Месси расходится на мемы, ее разбирают лингвисты

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Wiley Fox
Как измельчали голландцы после позорного договорняка-2008 с Россией. Никаких успехов после этого. Один раз продались и теперь нюхают трусы всяких аутистов т просто днарей Зеедорф, Ван Бастен и прочие глыбы прошлого из таких лисандр котлеты бы отбили
Финал ЧМ10 и 1/2 ЧМ14, то есть результат на уровне лучших поколений при слабейшем в за несколько десятилетий составе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Лео Месси в тот момент всё правильно сказал.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
касаемо болельщиков Аргентины. это было невероятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Милчик
Велика разница. И то и то слово не приятны
Разница велика. Ведь «дурачок» очень детское обзывательство. Им сложно обидеть, особенно футболистов, которые во время игры, на эмоциях кроют друг друга намного серьезнее.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авраам Линкольн
Ответ Attack Sir
Спортс, "придурок" звучит намного грубее, чем истинный перевод слова "bobo"...
но с точки зрения терминологии лучше быть придурком, чем дураком
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ношу воду на тренировки
Помнится был такой такой итальянский нападающий Кристиан Вьери,который называл себя Бобо))теперь зная перевод этого слова от спортса,его личность конечно раскрывается с интересных ракурсов:D
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightguest
Аргентинцы продолжают блистать остроумием
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Как измельчали голландцы после позорного договорняка-2008 с Россией. Никаких успехов после этого.

Один раз продались и теперь нюхают трусы всяких аутистов т просто днарей

Зеедорф, Ван Бастен и прочие глыбы прошлого из таких лисандр котлеты бы отбили
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милчик
Ответ rej1sta
Сколько раз уже писали, что «bobo» - это не придурок, а скорее дурачок, но вы продолжаете так переводить…
Велика разница. И то и то слово не приятны
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caterina
Вспоминается, как он тогда рыдал, после серии пенальти. А ведь действительно, сам он сделал всё возможное и невозможное. Но этого оказалось недостаточно, против Аргентины.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Attack Sir
Спортс, "придурок" звучит намного грубее, чем истинный перевод слова "bobo"...
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9chymzyxvz
Там даже не дурачок вроде, а что-то помягче. Типа как детям что ли говорят. Был разбор какой-то
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Сколько раз уже писали, что «bobo» - это не придурок, а скорее дурачок, но вы продолжаете так переводить…
+55
-5
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
В футбольном мире появился новый Бобо
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muchinmuchinmuchin
Да там не придурок, а скорее дурачок… Или я ошибаюсь
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий