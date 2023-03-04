«Доброе утро, придурок!» Лисандро рассказал, как после слов Месси на ЧМ шутит над Вегорстом в «МЮ»

Защитник Лисандро Мартинес рассказал о шутках над в « ».

Во время в ходе интервью капитан сборной Аргентины Лионель Месси сказал стоящему за кадром форварду нидерландской команды: «Че уставился, придурок? Иди отсюда».

«Мы постоянно друг над другом прикалываемся, он хорошо это воспринимает. Я говорил ему «Доброе утро, придурок!», называю его «придурком», и он это хорошо воспринимает. Он славный парень, у нас действительно хорошие отношения.

Он чувствует, что провел тогда матч всей своей жизни. Но также он всегда говорит мне о том, насколько безумной была поддержка со стороны аргентинских фанатов», – сказал Мартинес.

«Че уставился, придурок? Иди отсюда». Вирусная фраза Месси расходится на мемы, ее разбирают лингвисты

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