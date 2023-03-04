У Месси 25 (13+12) очков в 21 матче Лиги 1 за «ПСЖ». Он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче с «Нантом» в 26-м туре Лиги 1.
На 12-й минуте он воспользовался отскоком после попытки Нуну Мендеша сделать навес и в касание отправил мяч в сетку.
В текущем сезоне на счету аргентинца 25 результативных действий – 13 голов, 12 голевых пасов – за 21 матч в чемпионате Франции. По этому показателю он лидирует в турнире. Также Месси остается лучшим ассистентом Лиги 1.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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Хотя там по системе г+п как у обычного игрока стата, но для его имени это слишком мало
Рональду забил, другие альтернативно одарённые включаются.
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