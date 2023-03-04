У Месси 25 (13+12) очков в 21 матче Лиги 1 за «ПСЖ». Он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас»

Теги ПСЖ Нант Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Нуну Мендеш Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче с «Нантом» в 26-м туре Лиги 1.

На 12-й минуте он воспользовался отскоком после попытки Нуну Мендеша сделать навес и в касание отправил мяч в сетку.

В текущем сезоне на счету аргентинца 25 результативных действий – 13 голов, 12 голевых пасов – за 21 матч в чемпионате Франции. По этому показателю он лидирует в турнире. Также Месси остается лучшим ассистентом Лиги 1.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь

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33 комментария

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рашпиль
Новость о Месси, но школьники ноют только о Роналду. Хорошо бы сделать отдельный Sports Kids для нытья о Месси/Роналду.
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рашпиль
Ответ rigobersong
Не покер в джунглях, но неплохо:))
Но поныть можно.
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Dark.Babysitter
Боюсь представить его статистику где-нибудь в чемпионате Катара или Египта.
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leeexxxxtml
Конечно не Король футбола Роналду, который в Топ 3 чемпионатах топил и забил в возрасте моськи ( 35 лет ) 31 гол в серии А с ЗБ с топ 3 чемпионатоа, но тоже ничего. Никто многого и не ждал от Мессика, в фермер лиге 13 голов забить за сезон - это круто для него)))))))..
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Айлин 1990
Король и в 35 король.
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Игорь Климов
Лео Месси показывает высокую результативность в течении всего сезона во всех турнирах, лучший!
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TushcanRash
Ну как говорится пусть Ростову треху отгрузит , потом поговорим
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Wild91688
Ого,сколько стервятников налетело,посмотрим как он опять потеряется в ЛЧ против Баварии в очередной уже 8-ой раз подряд
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AnMe
Ответ Кино Музыка
А говорили сдулся.
Просто первый сезон был неудачный
Хотя там по системе г+п как у обычного игрока стата, но для его имени это слишком мало
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Bazilic
8 зм в кармане
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marchellinos
Ответ rigobersong
Не покер в джунглях, но неплохо:))
В пустыне
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Sanan1908
Когда сделает хет-трик в СА, тогда и поговорим)))
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Goofts
Пеналь шерифу и гане гораздо сложнее
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Oskar 09
Да нет вы что в лиге 1 забивать намного легче чем чемпионате бедуинов.😄
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Кино Музыка
А говорили сдулся.
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ILIILI
Ответ rigobersong
Не покер в джунглях, но неплохо:))
Ой, когда же вам надоест писать одно и то же. Иногда радуюсь комьюнити спортса, читаю и наслаждаюсь остроумием и пониманием, как отдушина. А тут: Месси забил — пнём Рональду, который как бы не хер с горы.
Рональду забил, другие альтернативно одарённые включаются.
Любите футбол, а лучше — людей
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ прощай Роналду
Месси показывает кто тут наследник трона! 👑🇦🇷
Месси как бы на троне
+9
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прощай Роналду
Месси показывает кто тут наследник трона! 👑🇦🇷
+6
-4
+2
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Эдуард Суровый
Ответ rigobersong
Не покер в джунглях, но неплохо:))
Не хет-трик рукаку Ростову, но тоже не плохо
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MrWillSee
Ответ Алексей Прядко
Да как так опять(не хет трик Дамаку, но всё же), но ведь по мнению должуна, великого Алонсо, psixyec — Месси кусок бруска на поле, который пешеходит и не забивает.
Подожди, еще 35ая минута, будет еще хет трик)
+3
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rigobersong
Ответ Barsa! bolshe chem klub
в пустыне...
Пустыня не так эпично звучит просто:)
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Михо
Ответ rigobersong
Не покер в джунглях, но неплохо:))
Джунгли следующий вызов. Пока пустыня
+32
-3
+29
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Redmurza
Это к вопросу о том, что "Месси до ЧМ пинал балду и проваливал сезон"
+4
0
+4
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Рэд Уайт
1000 голевое действие за 840 матчей на клубном уровне.Просто нереальные цифры
+38
-5
+33
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udiekemen
Ответ Рыжий Бизон
ну это не хет-трик Дамаку, но тоже неплохо
Тут про Месси, а фаны Рона тут как тут..
+1
-5
-4
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